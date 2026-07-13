Kylian Mbappé a l'occasion rêvée de faire taire ses détracteurs espagnols lors de la demi-finale de la Coupe du monde qui opposera la France à la « Roja »

La situation a atteint son paroxysme en fin de saison, alors que celle du Real s’effondrait sur fond de graves drames hors du terrain dont Mbappé s’est retrouvé au cœur.

Selon The Athletic, le joueur de 27 ans a été impliqué dans une violente altercation avec un membre du staff technique du club avant la rencontre contre le Real Betis fin avril. Il aurait alors lancé une avalanche d’insultes à l’encontre d’un entraîneur qui l’avait signalé hors-jeu lors d’un match d’entraînement – ce qui reflétait bien l’atmosphère toxique qui régnait au sein du club à cette époque.

Mbappé s’est ensuite blessé aux ischio-jambiers lors de cette rencontre face au Betis. Au lieu de se soigner au centre d’entraînement de Valdebebas, à Madrid, il a choisi de partir en vacances en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice espagnole Ester Exposito, et a été photographié sur un yacht alors que son club affrontait l’Espanyol en Liga.

Ce choix a provoqué des critiques en interne comme dans l’opinion publique. Si Arbeloa a pris la défense de son joueur, une pétition en ligne intitulée « Mbappé dehors » est rapidement devenue virale, recueillant plus de 12 millions de signatures en moins de 24 heures avant de dépasser les 70 millions. L’attaquant a ensuite manqué le Clásico, lors duquel le Real a offert le titre au Barça, car il était toujours jugé inapte ; il s’était en effet dispensé de l’entraînement avec les remplaçants potentiels en invoquant une « gêne », avant de faire son retour sur le banc contre le Real Oviedo à la mi-mai.

Cependant, l’attaquant a tenu à clarifier les choses : après son entrée en jeu, il s’est adressé aux médias pour affirmer qu’il était « à 100 % » et que son entraîneur l’avait limité au statut de « quatrième choix en attaque ». Selon plusieurs sources, la frustration de l’international français trouvait son origine dans le limogeage d’Alonso.

Arbeloa a rapidement démenti ces allégations lors de sa conférence de presse, affirmant : « Il a dû me mal comprendre ; à aucun moment je n’ai dit qu’il était le quatrième attaquant. Un joueur qui, il y a quatre jours, n’était même pas assez en forme pour être sur le banc ne pouvait pas être titulaire aujourd’hui. »

Selon The Athletic, une « déception grandissante » s’étendait alors du vestiaire jusqu’à la direction. Pour répondre à ces critiques, son entourage a publié un communiqué affirmant que « certaines accusations reposent sur une interprétation exagérée d’éléments liés à une période de récupération strictement supervisée par le club, et ne reflètent pas l’engagement réel de Kylian ni son travail quotidien pour l’équipe. »