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Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kylian Mbappé a l'occasion rêvée de faire taire ses détracteurs espagnols lors de la demi-finale de la Coupe du monde qui opposera la France à la « Roja »

Analysis
France
Kylian Mbappé
Espagne
Coupe du monde
Real Madrid
FEATURES
France vs Espagne

Kylian Mbappé aborde la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne avec une motivation à son maximum. Il s’agit pour lui de prendre sa revanche après la douloureuse élimination par la « Roja » à l’Euro 2024, il y a deux ans, et de répondre aux critiques nourries à Madrid suite à une saison agitée en club. De plus, il aborde cette affiche au sommet de sa forme.

Malgré des buts à la chaîne, la carrière de Mbappé au Real Madrid n’a pas pris l’envol escompté : deux saisons après son arrivée au Santiago Bernabéu, l’attaquant est toujours en quête d’un premier titre majeur.

Sous les feux des projecteurs, la star de 27 ans a attiré une attention médiatique plus intense que la plupart de ses pairs depuis son arrivée dans la capitale espagnole, mais son image dans la presse et au sein de son club s’est sérieusement détériorée en fin de saison 2025-2026, alors que la saison des Blancos partait à vau-l’eau sur fond d’écarts de conduite présumés en dehors du terrain.

Alors qu’il s’apprête à affronter le pays qu’il considère comme le sien en demi-finale de la Coupe du monde, Mbappé, en pleine forme, sera déterminé à faire taire ses détracteurs à Madrid.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Relations tendues

    De l’extérieur, la relation entre Mbappé et la presse espagnole s’est tendue depuis son arrivée au Real Madrid, en provenance du Paris Saint-Germain, lors d’un transfert gratuit retentissant en 2024.

    Son bilan prolifique de 86 buts en seulement 103 apparitions sous les couleurs du club a été éclipsé par l’incapacité des « Blancos » à remporter un trophée majeur depuis l’arrivée du Français – un fiasco qui a intensifié la pression sur les joueurs vedettes. Mbappé, qui n’a pas encore inversé la tendance, est devenu une cible de choix pour les critiques. La pression est telle qu’il lui suffit d’un match moyen pour être descendu en flammes par les chroniqueurs.

    Si les premiers mois ont surtout mis en lumière sa lente intégration, l’hostilité s’est accentuée à chaque contre-performance ou élimination, culminant en fin de saison 2025-2026 alors que le Real pointait loin derrière son rival barcelonais au classement et se faisait sortir en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Mbappé a certes franchi la barre des 40 buts, mais ses prouesses individuelles ont été éclipsées par les contre-performances collectives.

    Sa situation s’est encore dégradée après une première moitié de saison phénoménale, suivie d’un net manque d’efficacité lors de la seconde, avec seulement quatre buts inscrits entre mi-février et la fin de l’exercice, en raison de blessures récurrentes.

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  • Arbeloa MbappeGetty Images

    Suspense avant le tournoi

    La situation a atteint son paroxysme en fin de saison, alors que celle du Real s’effondrait sur fond de graves drames hors du terrain dont Mbappé s’est retrouvé au cœur.

    Selon The Athletic, le joueur de 27 ans a été impliqué dans une violente altercation avec un membre du staff technique du club avant la rencontre contre le Real Betis fin avril. Il aurait alors lancé une avalanche d’insultes à l’encontre d’un entraîneur qui l’avait signalé hors-jeu lors d’un match d’entraînement – ce qui reflétait bien l’atmosphère toxique qui régnait au sein du club à cette époque.

    Mbappé s’est ensuite blessé aux ischio-jambiers lors de cette rencontre face au Betis. Au lieu de se soigner au centre d’entraînement de Valdebebas, à Madrid, il a choisi de partir en vacances en Sardaigne avec sa compagne, l’actrice espagnole Ester Exposito, et a été photographié sur un yacht alors que son club affrontait l’Espanyol en Liga.

    Ce choix a provoqué des critiques en interne comme dans l’opinion publique. Si Arbeloa a pris la défense de son joueur, une pétition en ligne intitulée « Mbappé dehors » est rapidement devenue virale, recueillant plus de 12 millions de signatures en moins de 24 heures avant de dépasser les 70 millions. L’attaquant a ensuite manqué le Clásico, lors duquel le Real a offert le titre au Barça, car il était toujours jugé inapte ; il s’était en effet dispensé de l’entraînement avec les remplaçants potentiels en invoquant une « gêne », avant de faire son retour sur le banc contre le Real Oviedo à la mi-mai.

    Cependant, l’attaquant a tenu à clarifier les choses : après son entrée en jeu, il s’est adressé aux médias pour affirmer qu’il était « à 100 % » et que son entraîneur l’avait limité au statut de « quatrième choix en attaque ». Selon plusieurs sources, la frustration de l’international français trouvait son origine dans le limogeage d’Alonso.

    Arbeloa a rapidement démenti ces allégations lors de sa conférence de presse, affirmant : « Il a dû me mal comprendre ; à aucun moment je n’ai dit qu’il était le quatrième attaquant. Un joueur qui, il y a quatre jours, n’était même pas assez en forme pour être sur le banc ne pouvait pas être titulaire aujourd’hui. »

    Selon The Athletic, une « déception grandissante » s’étendait alors du vestiaire jusqu’à la direction. Pour répondre à ces critiques, son entourage a publié un communiqué affirmant que « certaines accusations reposent sur une interprétation exagérée d’éléments liés à une période de récupération strictement supervisée par le club, et ne reflètent pas l’engagement réel de Kylian ni son travail quotidien pour l’équipe. »

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Une pause bienvenue

    Après une saison en club agitée, la Coupe du monde a constitué une parenthèse salutaire pour Mbappé, qui s’est recentré sur son domaine d’excellence : marquer des buts et gagner des matchs.

    L’attaquant s’est montré prolifique en Amérique du Nord, loin du tumulte assourdissant de Madrid, marquant huit buts pour propulser la France vers une gloire potentielle. Il a inscrit trois doublés contre le Sénégal, l’Irak et la Suède, suivis d’un penalty décisif contre le Paraguay et d’une superbe ouverture du score contre le Maroc en quarts de finale. Contre la Norvège en phase de poules – son seul match sans trouver le chemin des filets –, il a tout de même délivré deux passes décisives.

    Avec huit réalisations, Mbappé est pour l’instant à égalité avec Lionel Messi en tête du classement du Soulier d’or. Son total de 20 buts dans l’épreuve, soit un de moins que les 21 de l’Argentin, l’autorise à viser le record de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, qu’il s’agisse de l’édition 2026 ou d’une compétition ultérieure.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « C’est vraiment, vraiment injuste »

    On perçoit nettement que Mbappé se sent plus à l’aise dans le maillot bleu foncé de l’équipe de France que dans le blanc éclatant du Real Madrid. Malgré la pléthore d’attaquants et les talents de classe mondiale dont dispose Didier Deschamps sur l’ensemble du terrain, il demeure le talisman incontesté et le leader des Bleus en tant que capitaine.

    Ses coéquipiers ont d’ailleurs pris sa défense après sa fin de saison délicate en club. « Les critiques à son égard sont très, très injustes », a déclaré Ousmane Dembélé à la veille de la Coupe du monde. « Certains vont un peu trop loin dans leurs critiques envers Kylian. C’est un joueur incroyable et une très bonne personne en dehors du terrain.

    « Certains exagèrent leurs critiques simplement parce que c’est Kylian Mbappé. Ils ne devraient pas s’acharner ainsi sur lui. Qu’il noue ses lacets ou non, qu’il remonte ses chaussettes ou non… c’est trop. C’est avant tout un être humain. En équipe de France, il est très bien avec nous, c’est un leader. »

    Le défenseur Lucas Hernandez a abondé dans le même sens : « Kylian est un joueur extraordinaire. Quand on est Kylian Mbappé, tout le monde observe tout ce qu’on fait, sur le terrain comme en dehors. Il va faire taire toutes les critiques qu’il y a eu cette saison. »

  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    Les avis sont partagés

    Cependant, certains estiment que la perception de Mbappé en Espagne est plus nuancée qu’il n’y paraît : les interrogations sur son leadership, son ego et son attitude en dehors du terrain sont contrebalancées par ses contributions offensives exceptionnelles et son sens du but. Star planétaire, il attire forcément plus de scrutateurs que la plupart de ses pairs, et le bilan parfois mitigé de l’Espagne en matière de traitement des joueurs noirs doit également être pris en compte.

    « En Espagne, nous sommes connus pour faire tout un plat du peu que nous voyons des joueurs », a déclaré en mai à la BBC Guillem Balagué, éminent journaliste espagnol. « Le jury n’a pas encore rendu son verdict concernant Mbappé. Il semble un peu trop froid et trop distant avec les supporters madrilènes – je me souviens que Raúl m’avait dit qu’une chose qu’ils apprécient particulièrement, c’est que les joueurs se jettent sur les ballons impossibles. Les gens adorent ça.

    Bien sûr, si le Real gagnait, ce serait une autre histoire. La question est : est-ce qu’ils ne gagnent pas parce que les entraîneurs n’ont pas su tirer le meilleur de Mbappé, ou parce qu’il ne s’adapte pas assez vite ? À son arrivée, il a traversé une période d’humilité totale, conscient d’être au Real Madrid, et il faisait ce qu’on lui disait sous les ordres de Carlo Ancelotti.

    Après avoir manqué deux penalties, contre Liverpool puis l’Athletic Club, il s’est senti abattu et s’est dit : “Je vais faire à ma façon”. Les buts ont alors commencé à venir, et ses statistiques sous Ancelotti étaient excellentes. Mais cette saison, ça n’a tout simplement pas fonctionné, ni sous Alonso ni sous Arbeloa. »

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    « Si tu ne gagnes pas, tu te fais critiquer » : une réalité bien connue dans le football, où chaque défaite expose l’entraîneur et ses joueurs aux remarques des observateurs.

    À la veille d’une demi-finale de Coupe du monde contre le pays qu’il considère comme le sien, Mbappé est exactement là où il souhaite être : au sommet de sa forme et parmi les meilleurs buteurs du tournoi – mais il reste prêt à faire face à toute nouvelle critique qui pourrait lui être adressée.

    « Il n’y a qu’un seul scénario où l’on peut se détendre, c’est de remporter la Coupe du monde », a-t-il déclaré avant la confrontation avec l’Espagne. « Quand on joue pour la France, si on ne gagne pas, on est sévèrement critiqué. Nous formons un groupe soudé qui poursuit un seul objectif : la victoire.

    « Nous sommes en demi-finales, mais le chemin est encore long, et les matchs les plus difficiles nous attendent. »

    Comme l’avait laissé entendre Hernandez avant le début du tournoi, Mbappé entend bien faire taire ses détracteurs lors de cette Coupe du monde, et ses performances jusqu’ici y ont déjà largement contribué.

    S’il écarte les champions d’Europe en demi-finale puis transpose cette forme étincelante en club, ses détracteurs espagnols devront lui présenter des excuses.

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