Kylian Mbappé « a fait des cauchemars » après que le PSG a remporté la Ligue des champions sans lui, tandis qu'une légende du football français prévient la star du Real Madrid que sa disette de titres pourrait durer QUATRE ANS

À Madrid, la quête des titres prestigieux, tant collectifs qu’individuels, se poursuivra, mais Mbappé parviendra-t-il un jour à les décrocher ? Combien de temps laissera-t-il à la nouvelle génération de « Galacticos » du Real pour concrétiser ses ambitions personnelles avant d’envisager un nouveau changement d’horizon ?

Interrogé sur le sujet, son compatriote et champion du monde 1998 Marcel Desailly a confié en exclusivité à GOAL, en partenariat avec Wiz Slots : « Il a concrétisé son rêve en rejoignant le Real Madrid. Il a peut-être connu quelques cauchemars, de ceux qui vous tiennent éveillé, car en arrivant à Madrid, soudain, le club de vos rêves remporte la Ligue des champions et votre meilleur ami décroche le Ballon d’Or ! Mais je suis convaincu qu’il est assez intelligent pour rester fidèle à sa passion.

« Ses débuts ont été fabuleux depuis son départ du Paris Saint-Germain : 44 buts toutes compétitions confondues, c’était tout simplement incroyable. Et à Madrid, l’année suivante, il a également été exceptionnel, mais il n’a pas gagné ! »