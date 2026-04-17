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Kylian Mbappé « a fait des cauchemars » après que le PSG a remporté la Ligue des champions sans lui, tandis qu'une légende du football français prévient la star du Real Madrid que sa disette de titres pourrait durer QUATRE ANS
Mbappé quitte le PSG en tant que meilleur buteur de l’histoire du club.
Arrivé au Parc des Princes durant l’été 2017, au moment où la superstar brésilienne Neymar battait le record mondial de transfert en quittant Barcelone pour 222 millions d’euros (193 millions de livres / 262 millions de dollars), Mbappé a connu sept années particulièrement fructueuses dans la capitale française.
Il a remporté quinze trophées avec le PSG, dont six titres de Ligue 1, et est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club en inscrivant 256 buts en 308 apparitions. La gloire européenne lui a toutefois échappé et le vainqueur de la Coupe du monde 2018 n’est pas encore reconnu comme le meilleur joueur de la planète.
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Comment Mbappé aurait-il réagi en cas de victoire en Ligue des champions et d’un Ballon d’Or gagné sous les couleurs du PSG ?
À Madrid, la quête des titres prestigieux, tant collectifs qu’individuels, se poursuivra, mais Mbappé parviendra-t-il un jour à les décrocher ? Combien de temps laissera-t-il à la nouvelle génération de « Galacticos » du Real pour concrétiser ses ambitions personnelles avant d’envisager un nouveau changement d’horizon ?
Interrogé sur le sujet, son compatriote et champion du monde 1998 Marcel Desailly a confié en exclusivité à GOAL, en partenariat avec Wiz Slots : « Il a concrétisé son rêve en rejoignant le Real Madrid. Il a peut-être connu quelques cauchemars, de ceux qui vous tiennent éveillé, car en arrivant à Madrid, soudain, le club de vos rêves remporte la Ligue des champions et votre meilleur ami décroche le Ballon d’Or ! Mais je suis convaincu qu’il est assez intelligent pour rester fidèle à sa passion.
« Ses débuts ont été fabuleux depuis son départ du Paris Saint-Germain : 44 buts toutes compétitions confondues, c’était tout simplement incroyable. Et à Madrid, l’année suivante, il a également été exceptionnel, mais il n’a pas gagné ! »
Quand et comment Mbappé quittera-t-il le Real Madrid ?
Interrogé sur l’avenir de Mbappé, Desailly a estimé : « Je ne le vois pas partir. Pour lui, c’est le club idéal. Il a réalisé son rêve. Aucun autre club ne vient à l’esprit. Il parle anglais et espagnol, mais je ne vois pas de club capable de l’accueillir.
Il partira probablement en fin de contrat pour tenter une nouvelle aventure vers 31 ou 32 ans, mais je ne le vois pas quitter Madrid dans les deux prochaines saisons.
À Madrid, personne ne remet en question son niveau. Le seul problème, c’est de savoir comment l’intégrer au mieux aux autres cadres, comme Vinicius, Xabi Alonso ou Rodrygo.
Au final, Mbappé démontre qu’il est l’homme de la situation en attaque et qu’il est un grand buteur dont on se souviendra comme l’un des meilleurs attaquants qu’ils aient eus depuis Karim Benzema et Hugo Sánchez, s’il continue ainsi. Mais peut-être devra-t-il passer trois ou quatre ans sans rien gagner. C’est possible. »
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Contrat de Mbappé : date de fin de son engagement au Santiago Bernabéu
Mbappé a signé un contrat de cinq ans avec le Real lorsqu’il a rejoint le club en tant que joueur libre lors de l’été 2024. Âgé aujourd’hui de 27 ans, il devrait donc négocier une prolongation de son contrat au Santiago Bernabéu afin de pouvoir jouer jusqu’à 31 ou 32 ans, comme l’avait prédit Desailly.
Si le champion du monde français maintient son niveau de performance actuel, le club madrilène devrait entamer des discussions. Ailier très vif, il a déjà marqué 84 buts en 98 matchs. Il demeure un modèle de régularité alors que ses coéquipiers traversent une zone de turbulences, avec une nouvelle déception en Ligue des champions contre le Bayern Munich et une Liga qui semble promise à son rival du Clásico, Barcelone.