Malgré ses exploits individuels, les performances de Mbappé tranchent avec les échecs collectifs répétés du Real Madrid. Le club traverse une période de disette, n’ayant remporté ni la Liga, ni la Ligue des champions, ni la Copa del Rey, ni la Supercoupe au cours des deux dernières saisons. Cette absence de trophées a suscité un profond mécontentement parmi les supporters.

Lors d’une récente victoire 2-0 contre le Real Oviedo, l’ambiance est devenue particulièrement tendue : les supporters, frustrés d’avoir laissé le titre de champion à leurs rivaux du FC Barcelone, ont hué Vinicius Junior et Aurélien Tchouameni, tandis que des banderoles critiquant le président Florentino Pérez étaient clairement visibles.