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Kylian Mbappé a été désigné meilleur joueur de la saison du Real Madrid pour la deuxième année consécutive, et ce malgré les sifflets d’une partie de son propre public
Mbappé règne en maître sur la Liga et la Ligue des champions.
Mercredi, Mbappé a été désigné meilleur joueur de la saison du Real Madrid, réitérant ainsi son succès de l’exercice 2024-2025. Le Français a terminé meilleur buteur de la Liga avec 25 réalisations, ce qui lui a valu de conserver le Soulier d’or pour la deuxième année consécutive. Il a également dominé le classement des buteurs de la Ligue des champions avec 15 unités. Toutes compétitions confondues, l’attaquant a été décisif à 49 reprises : 42 buts et 7 passes décisives en 44 matchs. Depuis son arrivée libre en provenance du Paris Saint-Germain, il totalise 86 buts et 12 passes décisives en 103 apparitions.
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Une atmosphère délétère vient assombrir les moments forts du Bernabéu
Malgré ses exploits individuels, les performances de Mbappé tranchent avec les échecs collectifs répétés du Real Madrid. Le club traverse une période de disette, n’ayant remporté ni la Liga, ni la Ligue des champions, ni la Copa del Rey, ni la Supercoupe au cours des deux dernières saisons. Cette absence de trophées a suscité un profond mécontentement parmi les supporters.
Lors d’une récente victoire 2-0 contre le Real Oviedo, l’ambiance est devenue particulièrement tendue : les supporters, frustrés d’avoir laissé le titre de champion à leurs rivaux du FC Barcelone, ont hué Vinicius Junior et Aurélien Tchouameni, tandis que des banderoles critiquant le président Florentino Pérez étaient clairement visibles.
Le chaos organisationnel plane sur Madrid
À cette morosité générale s’ajoute une grande instabilité au sein du staff technique. En deux ans au club, le joueur de 27 ans a vu défiler trois entraîneurs : Carlo Ancelotti, remplacé l’été dernier par Xabi Alonso, lui-même rapidement limogé, puis Alvaro Arbeloa, nommé intérimaire afin de recoller les morceaux dans un vestiaire divisé.
Dans ce contexte national tumultueux, l’avant-centre prolifique cherchera réconfort et confiance sur la scène internationale. Convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, il vise un deuxième titre planétaire après son triomphe de 2018. Il n’est plus qu’à quatre buts de rejoindre Miroslav Klose au sommet des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Son total actuel de 12 réalisations en 14 matches l’alignera déjà avec Pelé.
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Mourinho s’apprête à faire son retour dans la capitale espagnole.
Après une victoire 4-2 contre l'Athletic Club samedi, qui a conclu une saison nationale décevante, le club doit désormais engager une reconstruction estivale cruciale. José Mourinho devrait faire son retour pour un deuxième mandat à la tête de l'équipe afin de rétablir l'ordre.
Pendant que son attaquant vedette brille à la Coupe du monde, la direction doit impérativement drainer l’atmosphère toxique qui paralyse le club et combler son retard sur ses rivaux nationaux.