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Kylian Mbappé a créé la surprise en appelant Florentino Pérez pour dire au président du Real Madrid qu'il ne souhaitait plus jamais être soigné par le staff médical du club, dans le cadre de l'affaire du « mauvais genou »
Mbappé a contacté Perez pour lui faire part de ses souhaits
Le capitaine de l'équipe de France aurait pris l'initiative exceptionnelle d'appeler directement le président du Real Madrid, Florentino Pérez, pour lui faire part de son manque total de confiance envers l'équipe médicale interne du club. Après avoir lutté contre une blessure persistante au genou depuis décembre, le joueur de 27 ans est de plus en plus déçu par les protocoles de soins mis en place à Valdebebas. Selon L'Équipe, Kylian Mbappé aurait fait savoir à la direction du club qu'il ne souhaitait plus être soigné par le personnel madrilène. Il exige en revanche de travailler exclusivement avec Christophe Baudot, le professionnel de santé en qui il avait confiance lorsqu'il évoluait au Paris Saint-Germain et qui aurait orchestré son récent retour à la compétition.
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Une rupture de la communication et de la confiance
Les relations se sont détériorées à la suite de révélations fracassantes selon lesquelles l'équipe médicale du club aurait initialement concentré son traitement sur la mauvaise jambe. Bien que l'attaquant ait depuis tenu à minimiser publiquement ces allégations concernant le « mauvais genou », la tension sous-jacente reste palpable. Le même article affirme que la situation a atteint un point de non-retour. Mbappé estime apparemment que sa santé à long terme a été mise en péril par un processus de récupération précipité, et considère que le personnel actuel ne fait tout simplement pas preuve de la diligence requise pour un athlète d'élite de son niveau.
Il n'y a pas que Mbappé qui a été mal diagnostiqué
Il ne s'agit apparemment pas d'un cas isolé concernant un seul joueur. Récemment, des informations ont révélé que l'absence de Camavinga lors de plusieurs matchs en décembre 2025, en raison d'une blessure à la cheville, était due à une erreur de diagnostic de la part du Real Madrid. Le staff médical du club aurait alors réalisé une radiographie sur le mauvais pied du milieu défensif.
Camavinga s'est blessé à la cheville gauche le 3 décembre lors d'une victoire 3-0 à l'extérieur contre l'Athletic Club. Bien qu'il ait marqué, il a dû être remplacé après 69 minutes, se plaignant de douleurs. Une IRM a donc été réalisée, mais sur son pied droit. Ne constatant aucune blessure à cet endroit, les médecins ont déclaré Camavinga apte à jouer.
Le joueur de 23 ans a ensuite été retenu dans l'effectif pour le match contre le Celta le 7 décembre, mais n'a pas joué. Il a toutefois manqué les matchs suivants contre Alavés (LaLiga), Manchester City (Ligue des champions) et Talavera (Copa del Rey) en raison de son problème à la cheville. Il n'a pu rejouer que le 20 décembre, entrant en fin de match contre Séville.
En effet, l'article de L'Équipe affirme que la confiance entre le service médical et l'effectif du Real Madrid est rompue depuis plusieurs années.
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Et maintenant ?
Malgré les rebondissements survenus dans la capitale espagnole, Mbappé a rejoint ses coéquipiers en sélection nationale pour disputer des matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie. Il retournera ensuite à Madrid pour préparer le match de Liga contre Majorque. Les Blancos comptent actuellement quatre points de retard sur le leader, Barcelone, dans la course au titre de Liga.