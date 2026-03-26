Kylian Mbappé a créé la surprise en appelant Florentino Pérez pour dire au président du Real Madrid qu'il ne souhaitait plus jamais être soigné par le staff médical du club, dans le cadre de l'affaire du « mauvais genou »

Il ne s'agit apparemment pas d'un cas isolé concernant un seul joueur. Récemment, des informations ont révélé que l'absence de Camavinga lors de plusieurs matchs en décembre 2025, en raison d'une blessure à la cheville, était due à une erreur de diagnostic de la part du Real Madrid. Le staff médical du club aurait alors réalisé une radiographie sur le mauvais pied du milieu défensif.

Camavinga s'est blessé à la cheville gauche le 3 décembre lors d'une victoire 3-0 à l'extérieur contre l'Athletic Club. Bien qu'il ait marqué, il a dû être remplacé après 69 minutes, se plaignant de douleurs. Une IRM a donc été réalisée, mais sur son pied droit. Ne constatant aucune blessure à cet endroit, les médecins ont déclaré Camavinga apte à jouer.

Le joueur de 23 ans a ensuite été retenu dans l'effectif pour le match contre le Celta le 7 décembre, mais n'a pas joué. Il a toutefois manqué les matchs suivants contre Alavés (LaLiga), Manchester City (Ligue des champions) et Talavera (Copa del Rey) en raison de son problème à la cheville. Il n'a pu rejouer que le 20 décembre, entrant en fin de match contre Séville.

En effet, l'article de L'Équipe affirme que la confiance entre le service médical et l'effectif du Real Madrid est rompue depuis plusieurs années.