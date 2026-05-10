L’ancienne star d’Arsenal et des Bleus estime que l’équipe de Mikel Arteta serait une destination idéale pour Mbappé si son passage en Espagne devait prendre fin plus tôt que prévu. Après une semaine de turbulences sans précédent au Bernabéu, Petit affirme que les Gunners constitueraient le point de chute parfait pour l’attaquant, soulignant à quel point il s’intégrerait dans le dispositif tactique actuel du club londonien.

Interrogé sur ce possible mariage, Petit a confié à BOYLE Sports : « Arsenal adorerait Kylian Mbappé et il serait parfait sur l’aile gauche. La seule raison pour laquelle je pense que Mbappé restera au Real Madrid, c’est que s’il part sans avoir remporté de trophée, son transfert serait considéré comme un échec. Mbappé a un ego démesuré, il voudra donc probablement rester pour prouver le contraire. J'en suis presque certain. Je ne le vois pas quitter Madrid, sans doute le plus grand club du monde, à moins qu'on ne lui impose cette décision. »