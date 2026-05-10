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Kylian Mbappé à Arsenal ? Voici comment ce transfert sensationnel pourrait se réaliser, et ce que les Gunners doivent accomplir pour arracher l’attaquant, actuellement en quête de repères, au Real Madrid
Selon Petit, Mbappé a trouvé son rôle idéal
L’ancienne star d’Arsenal et des Bleus estime que l’équipe de Mikel Arteta serait une destination idéale pour Mbappé si son passage en Espagne devait prendre fin plus tôt que prévu. Après une semaine de turbulences sans précédent au Bernabéu, Petit affirme que les Gunners constitueraient le point de chute parfait pour l’attaquant, soulignant à quel point il s’intégrerait dans le dispositif tactique actuel du club londonien.
Interrogé sur ce possible mariage, Petit a confié à BOYLE Sports : « Arsenal adorerait Kylian Mbappé et il serait parfait sur l’aile gauche. La seule raison pour laquelle je pense que Mbappé restera au Real Madrid, c’est que s’il part sans avoir remporté de trophée, son transfert serait considéré comme un échec. Mbappé a un ego démesuré, il voudra donc probablement rester pour prouver le contraire. J'en suis presque certain. Je ne le vois pas quitter Madrid, sans doute le plus grand club du monde, à moins qu'on ne lui impose cette décision. »
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Le chaos au Real Madrid crée une opportunité sur le marché des transferts.
Les rumeurs de départ trouvent leur source dans l’atmosphère délétère qui règne actuellement au sein du club madrilène. Les relations au sein de l’équipe auraient atteint un point de rupture, comme l’illustre une violente altercation survenue à l’entraînement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni, qui a conduit l’Uruguayen à l’hôpital. Pendant que ses coéquipiers s’affrontent à huis clos, Kylian Mbappé livre sa propre bataille, très médiatisée, face aux fidèles supporters madrilènes.
Malgré des statistiques individuelles toujours flatteuses, ses détracteurs contestent désormais son implication. La tension a culminé lorsqu’il a été photographié en vacances alors qu’il était officiellement en convalescence. Cette image a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, une pétition en ligne réclamant son départ ayant récolté la somme impressionnante de 70 millions de signatures.
Le facteur Perez et les espoirs d'Arsenal en Ligue des champions
Pour Petit, le transfert ne se concrétisera que si le président du Real Madrid, Florentino Pérez, cède à la forte pression publique. La politique interne du club madrilène guide souvent l’avenir des joueurs, et la vague de mécontentement pourrait contraindre la direction à agir, malgré des années d’efforts pour recruter l’ancien Parisien.
« La seule façon pour lui de partir, c'est que Florentino Pérez cède sous la pression », ajoute Petit. « Des millions de supporters ont signé une pétition pour demander son départ. Cela pourrait signifier la fin pour Mbappé, car Florentino Pérez est un homme politique. Si Arsenal remportait la Ligue des champions pour la première fois, cela changerait le cours de son histoire et enverrait un message fort sur le marché des transferts. »
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Londres ferait-elle des avances à la superstar française ?
Arsenal se prépare pour la finale de la Ligue des champions contre le PSG, et remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes pourrait servir de catalyseur au transfert le plus ambitieux de l’histoire du club. Un tel succès sur la scène continentale élèverait le statut des Gunners et leur permettrait de postuler sérieusement pour un joueur de l’envergure de Mbappé, en lui offrant un nouveau départ loin des sifflets du Bernabéu.
Pour Petit, la gloire continentale serait la clé d’un tel transfert : « Les joueurs veulent évidemment rejoindre les vainqueurs de la Ligue des champions dans l’espoir de la gagner à nouveau ; cela faciliterait l’arrivée de Kylian Mbappé s’il quittait le Real Madrid. » Pour l’instant, l’international français reste à Madrid, où il pourrait participer au prochain Clásico, mais la porte d’un départ vers la Premier League est désormais entrouverte.