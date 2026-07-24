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Kylian Mbappé à Arsenal ? Un ancien international français parle du « meilleur tremplin » alors que son éventuel transfert en Premier League est évoqué
Mbappé attend de remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or
Le Real n'a pas remporté le trophée le plus prestigieux depuis deux saisons, au grand dam de son redoutable attaquant Mbappé. Ce dernier a pourtant apporté sa contribution à la cause collective, avec 86 buts inscrits en 103 apparitions toutes compétitions confondues.
Ce Français aux pieds de plomb est également devenu le meilleur buteur de tous les temps de son pays et le buteur le plus prolifique à avoir jamais participé à une phase finale de Coupe du monde. Ces exploits, qui battent tous les records, sont désormais monnaie courante.
Impossible toutefois d’éluder le débat sur les succès concrets. Mbappé continue de s’épanouir sur le plan individuel, mais ce sont les distinctions collectives qui distinguent les meilleurs du reste du peloton.
Si Mbappé veut prétendre au Ballon d’Or – statut qui lui est promis depuis son irruption sur la scène internationale comme adolescent prodige –, il doit conquérir la Liga et la Ligue des champions.
Il n’a pu que regarder de loin son ancien club, le Paris Saint-Germain, conquérir le continent lors de deux campagnes consécutives. Assouvir cette soif de succès européen demeure une priorité absolue pour l’attaquant, aujourd’hui âgé de 27 ans.
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Quel club de Premier League constituerait la destination idéale pour Mbappé ?
Arsenal attend toujours son premier sacre en Ligue des champions, ayant subi une finale cruelle en 2025-2026. Le club londonien pourrait-il un jour s'associer à Mbappé pour goûter aux célébrations tant convoitées ?
Interrogé sur le sujet, l’ancien défenseur des Gunners et des Bleus, M. Silvestre – s’exprimant pour BetVictor Online Casino – a confié à GOAL : « Je pense que cela a peu de chances d’arriver dans un avenir proche. Mais qui sait dans le football, tout est imprévisible. Il ne faut jamais dire jamais, mais j’ai du mal à l’imaginer pour le moment. »
Interrogé sur le club de Premier League le mieux adapté au style de Mbappé – plutôt que Manchester City, Liverpool, Chelsea ou Manchester United –, Silvestre a ajouté : « Je ne pense pas que le style compte vraiment pour un joueur de ce calibre. Il s’intégrerait dans n’importe quelle équipe.
« Je pense donc que pour lui, tout dépendra de l’équipe capable de remporter le trophée qui me manque. Si j’étais à sa place, j’aurais 27 ans et j’aurais tout gagné sauf la Ligue des champions. Je choisirais le club qui m’offre la meilleure plateforme et les meilleures possibilités d’y parvenir. »
Mbappé pourrait-il suivre les traces d'Henry à Arsenal ?
Un autre Français proche des Gunners, Bacary Sagna, s’était déjà confié àGOAL lorsqu’on l’avait interrogé sur la possibilité que Mbappé rejoigne l’Emirates Stadium : « S’il venait en Premier League, je pense qu’Arsenal lui conviendrait bien.
Tous les joueurs ont à peu près le même âge, ils sont dynamiques, jeunes. Les joueurs d’Arsenal sont rapides. Si l’on regarde l’attaque, il y a [Bukayo] Saka, qui est très rapide, et [Eberechi] Eze, qui est puissant et rapide. Il y a de la vitesse et du plaisir à jouer. En Angleterre, c’est Arsenal qui lui conviendrait le mieux.
« Je ne suis pas sûr que cela se produise. Je ne pense pas que cela arrivera un jour, car il pourrait bien terminer sa carrière en Europe, au Real Madrid. Il possède la même vitesse que Thierry Henry, et nous savons à quel point Thierry a marqué la Premier League grâce à sa vitesse et à son talent. Je pense qu’il s’en sortirait très bien en Angleterre. »
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Lorsque le contrat de Mbappé en tant que « Galactico » du Real Madrid arrivera à échéance
Si Mbappé venait un jour à être disponible, Arsenal – compte tenu de sa longue tradition d’accueil de superstars françaises – serait sans aucun doute dans la course pour recruter l’un des joueurs les plus convoités du moment. Il est toutefois sous contrat à Madrid jusqu’en 2029.
Pour qu’un nouveau transfert puisse se concrétiser – et notamment un départ vers la Premier League –, il devrait d’abord manifester son envie de quitter le Bernabéu. Ses performances sur le terrain détermineront la durée de son séjour en Espagne : plusieurs lignes manquantes à un palmarès déjà éblouissant doivent encore être remplies pour qu’il puisse s’épanouir durablement, quel que soit le cadre.
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