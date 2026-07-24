Kylian Mbappé à Arsenal ? Un ancien international français parle du « meilleur tremplin » alors que son éventuel transfert en Premier League est évoqué

Le Real n'a pas remporté le trophée le plus prestigieux depuis deux saisons, au grand dam de son redoutable attaquant Mbappé. Ce dernier a pourtant apporté sa contribution à la cause collective, avec 86 buts inscrits en 103 apparitions toutes compétitions confondues.

Ce Français aux pieds de plomb est également devenu le meilleur buteur de tous les temps de son pays et le buteur le plus prolifique à avoir jamais participé à une phase finale de Coupe du monde. Ces exploits, qui battent tous les records, sont désormais monnaie courante.

Impossible toutefois d’éluder le débat sur les succès concrets. Mbappé continue de s’épanouir sur le plan individuel, mais ce sont les distinctions collectives qui distinguent les meilleurs du reste du peloton.

Si Mbappé veut prétendre au Ballon d’Or – statut qui lui est promis depuis son irruption sur la scène internationale comme adolescent prodige –, il doit conquérir la Liga et la Ligue des champions.

Il n’a pu que regarder de loin son ancien club, le Paris Saint-Germain, conquérir le continent lors de deux campagnes consécutives. Assouvir cette soif de succès européen demeure une priorité absolue pour l’attaquant, aujourd’hui âgé de 27 ans.