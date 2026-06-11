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Kyle Walker explique pourquoi la titularisation de Jude Bellingham est essentielle aux ambitions de l’Angleterre en Coupe du monde, alors que certaines voix préconisent de laisser la star du Real Madrid sur le banc
Tuchel est confronté à des choix difficiles
Les Three Lions ont conclu leur préparation publique pour la Coupe du monde par une large victoire 3-0 contre le Costa Rica à Orlando, avec Bellingham aligné d’entrée au poste de numéro 10. Le meneur de jeu madrilène a fait preuve d’une grande vivacité, lançant l’action qui a conduit au penalty transformé par Anthony Gordon en deuxième période. La concurrence demeure toutefois féroce au sein de l’effectif de Tuchel : Morgan Rogers, pensionnaire d’Aston Villa, pousse pour une place de titulaire, tandis que Marcus Rashford rivalise avec Gordon sur le flanc gauche.
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Walker valide le statut d’élite de Bellingham
Dans sa chronique pour The Sun, l’ancien défenseur de Manchester City, qui a pris sa retraite internationale après 96 sélections, a analysé le débat tactique. Walker y écrit : « Il est évident que Thomas Tuchel est confronté à de sérieux dilemmes à des postes clés. Il y a d’abord la question de savoir qui devrait occuper le poste de numéro 10 : Jude Bellingham ou Morgan Rogers. Puis, sur le côté gauche, le choix se limite à Anthony Gordon et Marcus Rashford.
Pour moi, Jude possède actuellement une légère avance, sans rien enlever à Morgan. J’ai joué avec Morgan alors qu’il émergeait à Manchester City et qu’il était prêté à des clubs comme Blackpool ; il a beaucoup travaillé et le fait qu’il soit aujourd’hui en lice avec Jude pour une place de titulaire avec les Three Lions lors de cette Coupe du monde témoigne de sa valeur.
Morgan a quitté City car il était barré par des joueurs confirmés comme Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et, bien sûr, Cole Palmer, qui a lui-même fini par partir. À l’entraînement, son potentiel se voyait déjà ; donc son explosion actuelle ne surprend personne. C’est un joueur très imposant physiquement. Il a continué de progresser : il a d’abord brillé à Middlesbrough, puis s’est imposé à Aston Villa, au point de devenir champion d’Europe et de franchir un cap fulgurant.
« Morgan n’en est qu’au début, mais Jude se distingue par sa présence imposante sur le terrain, capable d’intimider les défenseurs. Le simple fait que Morgan soit dans la même catégorie est un immense compliment. »
Pour contrer la menace croate, l’équipe doit faire bloc
L'Angleterre a été tirée au sort dans le groupe L aux côtés du Ghana, du Panama et d'une redoutable équipe croate qui l'avait déjà éliminée en demi-finale de la Coupe du monde 2018. Mettant en garde contre tout excès de confiance, Walker a ajouté : « Nous affrontons la Croatie dès le premier match et je ne la sous-estimerais jamais.
Je garde en mémoire notre défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018, et leur équipe est aujourd’hui meilleure que celle que nous avons battue à l’Euro 2021. Plusieurs de leurs cadres ont pris leur retraite, mais de jeunes talents ont émergé. Ils ont d’ailleurs montré, en 2022, qu’ils pouvaient créer de grandes surprises en Coupe du monde en éliminant le Brésil en quarts de finale.
Il y aura forcément un peu d’anxiété chez les joueurs anglais à l’approche de cette première sortie, mais c’est normal : une fois la préparation terminée, l’attente du grand test est toujours un peu électrique. On n’a qu’une hâte, que l’arbitre siffle enfin le coup d’envoi pour pouvoir se jeter dans la bataille.
« Quand je portais le maillot de l’Angleterre, je faisais confiance à mes coéquipiers et j’aime à penser qu’ils me faisaient confiance en retour. Notre cohésion était essentielle. J’espère qu’ils ont cultivé cet esprit et que nous pourrons tous célébrer à l’issue de la compétition. »
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Derniers réglages avant le premier match de groupe
L'équipe de Tuchel conclura sa préparation préliminaire par une rencontre à huis clos face au Miami FC, afin de peaufiner sa stratégie et d'accorder un temps de jeu précieux aux joueurs moins utilisés. Le staff technique devra gérer la nervosité propre au début de tournoi tout en finalisant son onze de départ en vue de l'épreuve exigeante qui l'attend.
L’Angleterre débutera officiellement sa campagne de Coupe du monde contre la Croatie au Dallas Stadium le 17 juin, où sa nouvelle cohésion tactique sera immédiatement mise à l’épreuve.