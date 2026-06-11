Kyle Walker explique pourquoi la titularisation de Jude Bellingham est essentielle aux ambitions de l’Angleterre en Coupe du monde, alors que certaines voix préconisent de laisser la star du Real Madrid sur le banc

Dans sa chronique pour The Sun, l’ancien défenseur de Manchester City, qui a pris sa retraite internationale après 96 sélections, a analysé le débat tactique. Walker y écrit : « Il est évident que Thomas Tuchel est confronté à de sérieux dilemmes à des postes clés. Il y a d’abord la question de savoir qui devrait occuper le poste de numéro 10 : Jude Bellingham ou Morgan Rogers. Puis, sur le côté gauche, le choix se limite à Anthony Gordon et Marcus Rashford.

Pour moi, Jude possède actuellement une légère avance, sans rien enlever à Morgan. J’ai joué avec Morgan alors qu’il émergeait à Manchester City et qu’il était prêté à des clubs comme Blackpool ; il a beaucoup travaillé et le fait qu’il soit aujourd’hui en lice avec Jude pour une place de titulaire avec les Three Lions lors de cette Coupe du monde témoigne de sa valeur.

Morgan a quitté City car il était barré par des joueurs confirmés comme Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et, bien sûr, Cole Palmer, qui a lui-même fini par partir. À l’entraînement, son potentiel se voyait déjà ; donc son explosion actuelle ne surprend personne. C’est un joueur très imposant physiquement. Il a continué de progresser : il a d’abord brillé à Middlesbrough, puis s’est imposé à Aston Villa, au point de devenir champion d’Europe et de franchir un cap fulgurant.

« Morgan n’en est qu’au début, mais Jude se distingue par sa présence imposante sur le terrain, capable d’intimider les défenseurs. Le simple fait que Morgan soit dans la même catégorie est un immense compliment. »