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Kyle Walker estime que les médias ont « dépassé les bornes » dans leur couverture du scandale impliquant Lauryn Goodman, après avoir vu sa femme Annie Kilner et ses enfants harcelés par les paparazzi
Walker et Kilner s'apprêtent à accueillir leur cinquième enfant
Walker continue de travailler à la reconstruction de son mariage, après avoir été confronté à la menace d'un divorce à un moment donné, et se prépare à accueillir son cinquième enfant avec Kilner, son amour de jeunesse.
Cette relation a été mise à rude épreuve, la présence de Goodman pesant lourdement sur elle, et il leur a été impossible d'échapper à l'attention médiatique à plusieurs reprises. Walker et sa famille ont surmonté de nombreuses épreuves, et ils espèrent désormais pouvoir vivre leur vie privée en toute tranquillité.
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Walker est déçu de voir sa famille entraînée dans le scandale Goodman
Au cours d’une discussion avec The Overlap, une émission présentée par Sky Bet, Walker a déclaré : « En tant que footballeurs, on se forge une carapace très résistante. Avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec aujourd’hui, on se forge une carapace. Je ne peux pas tout lire sur Internet, et quand j’ai tort, j’ai complètement tort et je mérite chaque critique qui m’est adressée.
Mais parfois, je pense que le monde extérieur et les médias dépassent largement les limites et vous privent de votre humanité. Quand ma femme, mes enfants ou moi-même marchons dans la rue et que des paparazzi vous sautent dessus.
« C’est entièrement de ma faute et vous pouvez écrire vos articles sur moi, mais ce ne sont que des enfants qui n’ont vraiment pas besoin de ça. Ma femme est juste une fille normale de Sheffield. Elle n’a pas besoin de ça, mais c’est moi qui les ai mis dans cette situation, donc je dois en assumer la responsabilité. »
Il a poursuivi en parlant de la couverture médiatique de longue haleine qu’avait suscitée sa liaison extraconjugale : « L’affaire a duré très longtemps. J’avais l’impression que ça durait depuis des semaines et que c’était devenu un véritable feuilleton. Quand les gens cliquent, ils voient que d’autres cliquent, et les médias continuent alors à écrire sur l’affaire. Et malheureusement, c’est de ma faute, mais je pense que s’ils ont un peu dépassé les bornes, je dirais probablement que oui.»
Walker envisage-t-il de se lancer dans le métier d'entraîneur une fois qu'il aura pris sa retraite ?
Si Walker a dû faire face à de nombreuses difficultés en dehors du terrain, il a continué à se donner à fond sur le terrain. Il a récemment élargi ses horizons, notamment grâce à un prêt à l'AC Milan la saison dernière qui l'a éloigné de Manchester City. Il a ensuite été transféré définitivement à Burnley.
À 35 ans, il continue d’illuminer la Premier League, bien que son équipe soit actuellement enlisée dans la lutte contre la relégation, et aucune date n’a été fixée pour qu’il raccroche définitivement ses crampons.
Interrogé sur ce que l'avenir lui réserve, alors qu'un éventuel passage sur le banc des entraîneurs est évoqué, Walker a déclaré : « Je passe actuellement mes diplômes d'entraîneur parce que je veux avoir cette corde à mon arc. Ce n'est pas que je vais me lancer dans le coaching ou que je souhaite le faire, mais j'ai envie de rendre la pareille. Je ne pense pas tant à moi qu’au football, et je sais que c’est un cliché de ma part de dire ça, et que vous vous dites probablement : « Il dit juste ce que vous voulez entendre », mais ce n’est pas le cas. Je ferais tout par amour du football, car sans le football, là où j’ai grandi, je n’avais rien. Je veux rendre la pareille et si je peux aider un seul joueur, que ce soit pas sur le plan technique, mais juste mentalement.
« Je dis toujours que tout le monde peut jouer au football et vous avez probablement rencontré beaucoup de joueurs qui ont fait leur chemin dans ce sport, mais je pense que c’est ici que ça se joue [en référence à l’aspect mental du football]. Seuls les 10 % des meilleurs footballeurs réussissent en tant que joueurs, selon leur capacité à gérer la pression, les critiques, les hauts et les bas de leur carrière, ainsi que les blessures. À moins de surmonter tout cela, je ne pense pas que vous atteindrez jamais le sommet. »
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Contrat de Walker : date d'expiration de son contrat à Burnley
Walker, qui a annoncé sa retraite internationale après avoir disputé 96 matches avec l'Angleterre, a appris à gérer les bons et les mauvais côtés de la vie d'un footballeur professionnel, et dispose d'un riche bagage de connaissances qu'il est prêt à transmettre. Il est sous contrat avec Burnley jusqu'à l'été 2027 et espère instaurer une plus grande stabilité sur le terrain et en dehors au cours de l'année à venir.
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