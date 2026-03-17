Kyle Walker estime que les médias ont « dépassé les bornes » dans leur couverture du scandale impliquant Lauryn Goodman, après avoir vu sa femme Annie Kilner et ses enfants harcelés par les paparazzi

Si Walker a dû faire face à de nombreuses difficultés en dehors du terrain, il a continué à se donner à fond sur le terrain. Il a récemment élargi ses horizons, notamment grâce à un prêt à l'AC Milan la saison dernière qui l'a éloigné de Manchester City. Il a ensuite été transféré définitivement à Burnley.

À 35 ans, il continue d’illuminer la Premier League, bien que son équipe soit actuellement enlisée dans la lutte contre la relégation, et aucune date n’a été fixée pour qu’il raccroche définitivement ses crampons.

Interrogé sur ce que l'avenir lui réserve, alors qu'un éventuel passage sur le banc des entraîneurs est évoqué, Walker a déclaré : « Je passe actuellement mes diplômes d'entraîneur parce que je veux avoir cette corde à mon arc. Ce n'est pas que je vais me lancer dans le coaching ou que je souhaite le faire, mais j'ai envie de rendre la pareille. Je ne pense pas tant à moi qu’au football, et je sais que c’est un cliché de ma part de dire ça, et que vous vous dites probablement : « Il dit juste ce que vous voulez entendre », mais ce n’est pas le cas. Je ferais tout par amour du football, car sans le football, là où j’ai grandi, je n’avais rien. Je veux rendre la pareille et si je peux aider un seul joueur, que ce soit pas sur le plan technique, mais juste mentalement.

« Je dis toujours que tout le monde peut jouer au football et vous avez probablement rencontré beaucoup de joueurs qui ont fait leur chemin dans ce sport, mais je pense que c’est ici que ça se joue [en référence à l’aspect mental du football]. Seuls les 10 % des meilleurs footballeurs réussissent en tant que joueurs, selon leur capacité à gérer la pression, les critiques, les hauts et les bas de leur carrière, ainsi que les blessures. À moins de surmonter tout cela, je ne pense pas que vous atteindrez jamais le sommet. »