Kvaratskhelia : « Une comparaison difficile avec Maradona. De Naples au PSG ? J'ai compris que j'étais de calibre mondial, là-bas je ne défendais pas comme ici. À Paris, ils demandent toujours avant de prendre une photo. »

Les propos de l'attaquant géorgien dans une longue interview accordée à nos confrères français.

Khvicha Kvaratskhelia se prépare pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, où son équipe, le Paris Saint-Germain, affrontera Chelsea avec pour objectif de se qualifier pour le tour suivant, de défendre le titre européen remporté l'année dernière et d'égaler les bons résultats de la saison précédente.

L'ailier géorgien, grande vedette à Paris, s'est confié dans une longue interview accordée au Parisien, où il est revenu sur les comparaisons avec Maradona, sur sa période à Naples et sur son expérience dans la capitale transalpine.

Voici l'intégralité de ses déclarations.

  • LA COMPARAISON AVEC MARADONA

    Prêts, partez, et Kvaratskhelia revient immédiatement sur les comparaisons faites lors de son passage à Naples, couronné par la victoire du Scudetto : « À Naples, on me disait déjà que je ressemblais à George Best. C'était un joueur spécial, l'un des meilleurs. Il aurait probablement pu être encore plus grand si sa vie n'avait pas été aussi compliquée... Mais je l'avoue, j'aime ce genre de comparaison. Être comparé à Maradona est évidemment lourd. Personne ne peut être comparé à lui. Mais quand les supporters m'ont surnommé Kvaradona, j'étais très heureux car cela montrait à quel point ils m'aimaient. Cela m'a beaucoup touché et j'en étais fier ».

    • Publicité

  • AU PSG, J'AI COMPRIS QUE J'ÉTAIS DE CALIBRE MONDIAL

    Puis, un passage sur son transfert à Paris : « Quand on vient d'un petit pays comme le mien, jouer dans l'un des plus grands clubs du monde est évidemment un rêve. Arriver à Naples était déjà quelque chose de très important pour moi. J'étais très fier. Mais quand le PSG m'a contacté, j'ai vraiment compris que j'étais devenu un joueur de niveau mondial ».

  • OÙ A-T-IL ÉTÉ AMÉLIORÉ

    « Depuis que je suis à Paris, j'ai beaucoup progressé et je suis également devenu un guerrier sur le terrain. J'essaie toujours de donner 100 % de moi-même, même en défense. Je ne le faisais pas beaucoup à Naples, et l'entraîneur m'a beaucoup aidé à m'améliorer dans ce domaine. »

  • ÉCRIRE L'HISTOIRE

    Kvaratskhelia a marqué l'histoire tant avec Naples qu'avec le Paris Saint-Germain : « J'ai beaucoup de chance. À Naples aussi, cela faisait des années qu'ils n'avaient pas remporté le championnat et nous avons réussi à le faire avant que je quitte le club. La même chose s'est produite au PSG avec la Ligue des champions. En Géorgie, on dit que si vous entrez dans une pièce du pied droit, vous aurez de la chance. Je suis donc arrivé à Paris du bon pied ».

  • LA RELATION AVEC LUIS ENRIQUE

    « Nous avons une excellente relation. C'est l'entraîneur. Il peut me crier dessus ou me dire n'importe quoi, car je sais qu'il veut faire de moi une meilleure version de moi-même. Il explique les choses simplement et veut toujours vous apprendre quelque chose. Quand il vous donne un conseil, il suffit de le suivre pour s'améliorer. »




  • LE TRANSFERT À PARIS ET LA VILLE

    « J'adore cette ville, j'aime tout ici. Plus j'y pense, plus j'apprécie le fait que les gens soient très respectueux. Quand vous sortez, ils ne vous dérangent pas trop. Au restaurant, par exemple, ils demandent la permission avant de prendre une photo. J'aime beaucoup ça. C'est la meilleure ville pour se promener avec sa femme. »

