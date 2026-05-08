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Kvaratskhelia au Bayern Munich ? Le PDG confirme l’intérêt du club pour le « talentueux » frère de la star du PSG, Khvicha, après la visite du jeune de 16 ans au centre de formation
Le Bayern confirme son intérêt après l’entraînement d’un attaquant adolescent au sein du club.
Le Bayern Munich suit de près Tornike, le jeune frère de l’attaquant du PSG Khvicha. Âgé de 16 ans, il s’est récemment entraîné avec les champions de Bundesliga au centre de formation de Munich. Le directeur sportif, Freund, a confirmé que le jeune joueur a pris part à des séances sur le Campus du club, le Bayern l’évaluant dans le cadre de sa politique de recrutement des talents émergents d’Europe de l’Est. Cette visite a également inclus un rendez-vous de présentation à Munich, le club souhaitant analyser son potentiel et son évolution future.
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Freund salue le potentiel du jeune joueur
Freund a confirmé l’essai du jeune Khvicha lors d’une conférence de presse précédant la rencontre de Bundesliga entre le Bayern et Wolfsburg. Il a salué le talent du joueur tout en invitant à la prudence quant aux comparaisons avec son frère.
« Oui, son frère [celui de Khvicha] s'est entraîné avec nous sur notre campus ; il a du talent. Dire s'il est aussi bon que son frère serait exagéré. Mais c'est un joueur talentueux, et nous verrons comment les choses évoluent », a déclaré Freund, selon Sport.
Première impression très positive, toutefois des obstacles réglementaires subsistent.
D’après les informations disponibles, Tornike a impressionné durant son passage au centre de formation du Bayern. Il a disputé un match amical avec l’équipe des moins de 17 ans du club contre une sélection de la Global Academy entraînée par Klaus Augenthaler, légende du club. Les jeunes Bavarois l’ont emporté 3-0 ; le jeune joueur a inscrit l’un des buts et s’est distingué par ses qualités techniques.
Cette visite intervient peu après son intégration, pour la première fois, dans le groupe professionnel du Dinamo Tbilissi. Malgré cet intérêt croissant, un transfert vers le Bayern n’est pas envisageable dans l’immédiat : en tant que joueur non européen, le règlement de la FIFA lui interdit de s’engager officiellement avec le club allemand avant d’avoir fêté ses 18 ans.
Le Bayern étudie plusieurs options jusqu'à ce que le joueur atteigne l'âge requis.
Le Bayern doit désormais réfléchir à la manière de gérer ces deux années d'attente avant que Tornike ne puisse être transféré définitivement. Une option envisagée serait un prêt auprès d'un club partenaire faisant partie du réseau de coopération du Bayern. Une telle solution permettrait à l'adolescent de poursuivre son développement en Europe tout en restant dans le champ de vision du service de recrutement du Bayern.