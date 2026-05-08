Kvaratskhelia au Bayern Munich ? Le PDG confirme l’intérêt du club pour le « talentueux » frère de la star du PSG, Khvicha, après la visite du jeune de 16 ans au centre de formation

Freund a confirmé l’essai du jeune Khvicha lors d’une conférence de presse précédant la rencontre de Bundesliga entre le Bayern et Wolfsburg. Il a salué le talent du joueur tout en invitant à la prudence quant aux comparaisons avec son frère.

« Oui, son frère [celui de Khvicha] s'est entraîné avec nous sur notre campus ; il a du talent. Dire s'il est aussi bon que son frère serait exagéré. Mais c'est un joueur talentueux, et nous verrons comment les choses évoluent », a déclaré Freund, selon Sport.