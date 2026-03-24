KSI s'en prend violemment à Wealdstone après que Sak Hassan a participé à la Baller League UK pour la deuxième semaine consécutive, contre la volonté du club

Les répercussions de la décision d’Hassan de donner la priorité à la Baller League semblent avoir mis prématurément un terme à sa saison à Wealdstone. Bien que le club reste son employeur principal, celui-ci a confirmé qu’il ne ferait plus partie de ses plans pour les jours de match alors que l’équipe aborde la fin de la saison de National League.

« Sak et ses représentants sont conscients qu'il enfreint son contrat de joueur en choisissant de participer à la Baller League », a expliqué le président du club, Rory Fitzgerald. « Pour être tout à fait clair, le Wealdstone FC conserve son inscription officielle en tant que joueur et toute décision concernant le reste de la saison reste du ressort du conseil d'administration du club. »

Fitzgerald a ajouté : « Nous nous sommes déjà réunis avec Gary et l'équipe d'entraîneurs pour discuter de nos réflexions à court et à long terme concernant la composition de l'effectif et le recrutement. Ainsi, tout ce que nous pourrons faire d'ici la date limite des transferts, jeudi prochain (27 mars), pour affiner ce dont nous disposons actuellement, nous aidera à aller de l'avant et à renouveler l'effectif cet été. »