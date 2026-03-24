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KSI s'en prend violemment à Wealdstone après que Sak Hassan a participé à la Baller League UK pour la deuxième semaine consécutive, contre la volonté du club
Un acte de défi flagrant
Le conflit entre Hassan et Wealdstone a atteint un point de rupture après que l'ailier a ignoré les consignes du club lui demandant de ne pas participer à la dernière journée de la Baller League. Bien que le club de National League l'ait publiquement réprimandé pour sa première participation, Hassan est retourné sur le terrain de six contre six pour représenter le Prime FC.
Ce tournoi organisé par des influenceurs, diffusé sur Sky, est devenu une source de distraction majeure pour les Stones. La décision de Hassan de privilégier le format à effectif réduit plutôt que ses obligations professionnelles à Grosvenor Vale l'a de fait écarté de l'équipe première, alors que le club se bat pour gagner des points dans la hiérarchie traditionnelle.
Le KSI s'attaque à Wealdstone
La tension, qui portait initialement sur un différend contractuel, s’est transformée en une moquerie virale lorsque l’équipe Prime FC de KSI s’est présentée pour son dernier match vêtue de t-shirts personnalisés. Ces vêtements reprenaient intégralement le texte de la déclaration de grief initiale de Wealdstone, transformant ainsi la position disciplinaire officielle du club en une provocation à la mode.
Le texte figurant sur les t-shirts provenait d'un communiqué sévère publié par les Stones la semaine dernière. Le club avait précédemment déclaré : « Nous avons appris que Sak Hassan, sous contrat avec le Wealdstone FC, a participé à la Baller League ce soir. Le club n'a pas été sollicité pour autoriser la participation de Sak, et nous n'avons pas non plus été informés de sa participation à l'avance. »
L'avenir d'Hassan à Grosvenor Vale
Les répercussions de la décision d’Hassan de donner la priorité à la Baller League semblent avoir mis prématurément un terme à sa saison à Wealdstone. Bien que le club reste son employeur principal, celui-ci a confirmé qu’il ne ferait plus partie de ses plans pour les jours de match alors que l’équipe aborde la fin de la saison de National League.
« Sak et ses représentants sont conscients qu'il enfreint son contrat de joueur en choisissant de participer à la Baller League », a expliqué le président du club, Rory Fitzgerald. « Pour être tout à fait clair, le Wealdstone FC conserve son inscription officielle en tant que joueur et toute décision concernant le reste de la saison reste du ressort du conseil d'administration du club. »
Fitzgerald a ajouté : « Nous nous sommes déjà réunis avec Gary et l'équipe d'entraîneurs pour discuter de nos réflexions à court et à long terme concernant la composition de l'effectif et le recrutement. Ainsi, tout ce que nous pourrons faire d'ici la date limite des transferts, jeudi prochain (27 mars), pour affiner ce dont nous disposons actuellement, nous aidera à aller de l'avant et à renouveler l'effectif cet été. »
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Qu'est-ce que la Baller League ?
La Baller League est une compétition de mini-foot au rythme effréné qui a connu un succès grandissant grâce à l'implication de personnalités influentes et d'anciennes stars du football professionnel. Si elle offre aux joueurs une vitrine pour se faire connaître, cette compétition suscite souvent des tensions avec les clubs professionnels et semi-professionnels, qui s'inquiètent des risques de blessures que leurs joueurs pourraient subir en dehors des matchs officiels de championnat.