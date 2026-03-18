KSI fait sensation ! Dagenham limoge son entraîneur et nomme l'ancienne star de l'équipe d'Angleterre Andy Carroll au poste d'entraîneur par intérim après que le YouTuber a investi dans ce club évoluant hors des ligues professionnelles

Les débuts de Carroll à la tête de l'équipe auront lieu ce samedi, lorsque Dagenham accueillera Torquay United. L'entraîneur par intérim hérite d'un effectif qui a montré des éclairs de qualité, mais qui a peiné à trouver la régularité nécessaire pour se hisser parmi les sept premiers. Alors que le club est à la traîne dans la course aux places de barrages, la prochaine série de matchs déterminera si « l'effet KSI » pourra se traduire par une forme suffisante pour décrocher la promotion, ou si les distractions liées au changement de propriétaire entraveront la progression de l'équipe. Les supporters seront impatients de voir si la vaste expérience de Carroll au plus haut niveau pourra inspirer une remontée en fin de saison.







