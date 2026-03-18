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KSI fait sensation ! Dagenham limoge son entraîneur et nomme l'ancienne star de l'équipe d'Angleterre Andy Carroll au poste d'entraîneur par intérim après que le YouTuber a investi dans ce club évoluant hors des ligues professionnelles
Bradbury limogé après un investissement
Le club de Dagenham, qui évolue en National League South, a limogé Bradbury après sept mois à la tête de l'équipe, marquant ainsi la première mesure radicale prise depuis l'arrivée de KSI en tant qu'investisseur au début du mois. Le moment choisi pour cette décision a suscité des interrogations dans toute la division ; les Daggers se trouvent actuellement à six points des places de barrages, et ce licenciement est survenu moins de 24 heures après une victoire 3-2 pleine d'énergie à l'extérieur contre Farnborough. Malgré ce résultat, la nouvelle direction semble déterminée à donner une nouvelle orientation au club. Bradbury quitte le club alors que celui-ci entame un nouveau chapitre sous la houlette de propriétaires soutenus par des célébrités.
Le club confirme la nomination de Carroll
Dans un communiqué officiel, le club a exprimé sa gratitude envers l'entraîneur sortant tout en confirmant le plan de succession provisoire. « Le Dagenham & Redbridge Football Club confirme la fin de la collaboration avec Lee Bradbury, l'entraîneur de l'équipe première », indique le communiqué. « Nous sommes très reconnaissants envers Lee pour sa concentration, son professionnalisme et son engagement pendant son passage au club, ainsi que pour sa contribution, tant sur le terrain qu'en dehors, à la stabilisation du club l'été dernier. Dagenham & Redbridge lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. Andy Carroll prendra les rênes de l'équipe à titre intérimaire, et de plus amples informations seront communiquées en temps voulu. »
Le double rôle de Carroll en tant que propriétaire
La nomination de Carroll au poste d'entraîneur par intérim ajoute une nouvelle dimension à la révolution en cours à Victoria Road. L'ancien buteur de Premier League avait initialement rejoint les Daggers en juillet en tant que recrue phare. Cependant, il a récemment été révélé que l'attaquant vétéran avait suivi l'exemple de KSI en devenant actionnaire du club. N'ayant plus foulé la pelouse depuis la mi-décembre, le passage de Carroll à la direction marque un changement significatif dans ses responsabilités. Il doit désormais concilier son statut de joueur clé et de copropriétaire avec la pression immédiate de diriger l'équipe depuis la ligne de touche.
Premiers pas en tant qu'entraîneur contre Torquay
Les débuts de Carroll à la tête de l'équipe auront lieu ce samedi, lorsque Dagenham accueillera Torquay United. L'entraîneur par intérim hérite d'un effectif qui a montré des éclairs de qualité, mais qui a peiné à trouver la régularité nécessaire pour se hisser parmi les sept premiers. Alors que le club est à la traîne dans la course aux places de barrages, la prochaine série de matchs déterminera si « l'effet KSI » pourra se traduire par une forme suffisante pour décrocher la promotion, ou si les distractions liées au changement de propriétaire entraveront la progression de l'équipe. Les supporters seront impatients de voir si la vaste expérience de Carroll au plus haut niveau pourra inspirer une remontée en fin de saison.
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