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KSI et Andy Carroll « se parlent tous les jours » alors que leur ambitieux projet visant à atteindre la Premier League avec Dagenham & Redbridge prend forme
Un partenariat fondé sur un dialogue quotidien
Dans une interview exclusive accordée à SunSport, Carroll s'est confié sur sa relation naissante avec son co-propriétaire. Âgé de 37 ans, il a été nommé entraîneur par intérim jusqu'à la fin de la saison, suite au limogeage brutal de Lee Bradbury au début du mois. Cette nomination est intervenue quelques semaines seulement après que le YouTuber devenu boxeur KSI, de son vrai nom Olajide Olatunji, ait provoqué une onde de choc dans le football amateur en rachetant des parts du club de National League South. Désormais, le manager par intérim a son co-investisseur en ligne directe alors que Dagenham & Redbridge tente de lancer une dernière offensive pour la promotion au cours des dernières semaines de la saison.
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L'impact de KSI à Victoria Road
À propos de cette collaboration, Carroll a fait preuve d’une totale transparence quant à leur dynamique et à leur ambition sans concession : « C’est formidable de travailler avec lui. On voit tout de suite qui il est vraiment. Il est très enthousiaste et veut réussir dans tout ce qu’il entreprend. Il se donne à 100 % dans tout ce qu’il fait, et c’est fantastique de l’avoir au sein de la famille Dagenham. Nous nous parlons tous les jours. Si je peux l’aider à s’améliorer de 1 % et qu’il peut m’aider à m’améliorer de 1 %, tout le monde y gagne. »
Il a toutefois souligné que le club disposait d’un réseau de soutien plus large. « Il n’y a pas que nous deux – nous sommes cinq ou six ensemble », a-t-il ajouté.
Sur les traces du modèle de Wrexham
Ce projet ambitieux a naturellement suscité des comparaisons avec Wrexham, qui est passé de la National League au Championship depuis que les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob Mac ont finalisé leur rachat du club début 2021. Lorsque KSI a créé la surprise en déclarant que son objectif ultime était de mener ce petit club jusqu'à l'élite, Carroll n'a pas bronché. Défendant cet objectif sensationnel, il a expliqué : « Je ne pense pas que cela devrait surprendre qui que ce soit quand quelqu'un devient propriétaire d'un club et souhaite réussir. Ils veulent atteindre le plus haut niveau, et la Premier League est évidemment le plus haut niveau auquel nous pouvons accéder. Je pense que toute personne qui possède un club de football ou qui soutient un club de football voudrait cela et en ferait son rêve. »
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Un début parfait pour l'entraîneur par intérim
Sur le terrain, cette nouvelle ère a connu un début idéal. Dagenham & Redbridge n’est plus qu’à quatre points des places de barrages après une brillante victoire 3-1 contre Hampton & Richmond Borough. Cette victoire cruciale a permis à Carroll de conserver son bilan parfait en tant qu'entraîneur, après avoir également battu Torquay United lors de son premier match à la tête de l'équipe. L'importance de ce nouveau propriétaire était clairement visible lors de ce dernier triomphe, qui a été diffusé en direct sur YouTube à un public mondial tandis que l'influenceur de 32 ans regardait depuis les tribunes. Avec cet élan grandissant, le rêve d'une ascension rapide commence à sembler tangible.