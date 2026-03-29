KSI et Andy Carroll « se parlent tous les jours » alors que leur ambitieux projet visant à atteindre la Premier League avec Dagenham & Redbridge prend forme

À propos de cette collaboration, Carroll a fait preuve d’une totale transparence quant à leur dynamique et à leur ambition sans concession : « C’est formidable de travailler avec lui. On voit tout de suite qui il est vraiment. Il est très enthousiaste et veut réussir dans tout ce qu’il entreprend. Il se donne à 100 % dans tout ce qu’il fait, et c’est fantastique de l’avoir au sein de la famille Dagenham. Nous nous parlons tous les jours. Si je peux l’aider à s’améliorer de 1 % et qu’il peut m’aider à m’améliorer de 1 %, tout le monde y gagne. »

Il a toutefois souligné que le club disposait d’un réseau de soutien plus large. « Il n’y a pas que nous deux – nous sommes cinq ou six ensemble », a-t-il ajouté.