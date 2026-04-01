KSI accueille un nouveau partenaire ! L'ancien propriétaire du QPR acquiert 40 % des parts de Dagenham & Redbridge après le rachat du club par le célèbre YouTuber

Même si le club évolue actuellement dans les divisions inférieures, l’ambition au sein du conseil d’administration n’est rien de moins que le football de haut niveau. Le magnat de l’Internet n’a pas caché son désir de mener l’équipe au sommet. Exposant ses objectifs, il a déclaré : « Je veux que l’ambiance soit électrique, je veux que ça bouge, je veux que ce soit un événement à chaque fois que vous venez ici. Jouer à un jeu vidéo et posséder un club de football, c'est très différent, je le sais, mais avec Race to Division One, ça a été tout un parcours. Ça a été dur, mais au final, j'ai réussi. Avec ce club, je veux réaliser l'impossible. Je veux mener Dagenham et Redbridge en Premier League. Ça va évidemment prendre du temps, mais je dirais que l'objectif réaliste est de sortir de cette division et d'entrer en National League. »