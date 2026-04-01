After Party Studios
Traduit par
KSI accueille un nouveau partenaire ! L'ancien propriétaire du QPR acquiert 40 % des parts de Dagenham & Redbridge après le rachat du club par le célèbre YouTuber
Fernandes fait son retour dans le football anglais
Selon talkSPORT, Fernandes fait son retour dans le football anglais en acquérant une participation significative de 40 % dans les Daggers. L'ancien président, qui a joué un rôle clé à Loftus Road entre 2011 et 2023, apporte une grande expérience à l'est de Londres. Au cours de son mandat, son ancien club a connu à la fois des promotions et des relégations, ainsi qu'une amende de 17 millions de livres sterling pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. Son arrivée est considérée comme un coup de pouce majeur pour ce club de sixième division, qui cherche à entrer dans une nouvelle ère de croissance professionnelle et d'expansion commerciale.
- Getty Images Sport
Entrer en contact avec une star de YouTube
Cette acquisition fait de ce dirigeant chevronné du monde du football la dernière personnalité de poids à rejoindre le conseil d'administration, après l'arrivée très médiatisée du célèbre YouTuber le mois dernier. La star des réseaux sociaux a acquis une participation minoritaire d'environ 20 %. Il dispose désormais d'un partenaire expérimenté pour l'aider à mener à bien les projets ambitieux que le club a prévus. L'association d'une connaissance approfondie du secteur et d'une portée mondiale considérable laisse penser que l'équipe se prépare à une ascension rapide dans la hiérarchie du football anglais, dans le but de reproduire son succès numérique dans le monde réel du sport.
De grands projets pour le club
Même si le club évolue actuellement dans les divisions inférieures, l’ambition au sein du conseil d’administration n’est rien de moins que le football de haut niveau. Le magnat de l’Internet n’a pas caché son désir de mener l’équipe au sommet. Exposant ses objectifs, il a déclaré : « Je veux que l’ambiance soit électrique, je veux que ça bouge, je veux que ce soit un événement à chaque fois que vous venez ici. Jouer à un jeu vidéo et posséder un club de football, c'est très différent, je le sais, mais avec Race to Division One, ça a été tout un parcours. Ça a été dur, mais au final, j'ai réussi. Avec ce club, je veux réaliser l'impossible. Je veux mener Dagenham et Redbridge en Premier League. Ça va évidemment prendre du temps, mais je dirais que l'objectif réaliste est de sortir de cette division et d'entrer en National League. »
- Getty Images
Une rénovation complète à Victoria Road
Cette arrivée très médiatisée vient couronner la restructuration complète de la direction du club. Le groupe américain Happy Fan Group a récemment pris les rênes du club et nommé l'ancien capitaine Anwar Uddin au poste de président. Par ailleurs, l'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre Andy Carroll a pris une participation dans le club et assumé le rôle d'entraîneur par intérim après le limogeage de Lee Bradbury.