Koulibaly : C'est Bono qui m'a annoncé la nouvelle de la victoire du Maroc... Et je savais que Benzema allait venir

Il a révélé les coulisses de son entretien avec le Français Karim Benzema, avant le transfert de ce dernier au « Al-Hilal » lors du dernier mercato hivernal, une transaction qui a suscité un vif intérêt et fait beaucoup de bruit dans le monde du football.

Al-Hilal avait annoncé la signature de Benzema pour une durée d’un an et demi, après que ce dernier eut décidé de résilier son contrat avec Al-Ittihad.

Kalidou Koulibaly a déclaré à ce sujet : « Trois jours avant la signature de Karim Benzema, je l’ai contacté directement pour m’assurer de sa situation, et je lui ai demandé s’il était sur le point de rejoindre le club. Il m’a répondu qu’il était effectivement à un stade avancé des négociations et que les choses évoluaient de manière positive. »

Il a poursuivi : « J’ai continué à suivre l’affaire avec lui pendant cette période, surtout alors que les rumeurs au sein de l’équipe allaient bon train quant à son arrivée, jusqu’au jour du match contre Al-Ahly, où le transfert a été officiellement conclu. »

Il a ajouté : « Ce jour-là, nous lui avons envoyé une photo prise depuis les airs pour qu’il nous confirme qu’il serait présent le lendemain, ce qui a renforcé l’enthousiasme de tout le monde au sein de l’équipe. »