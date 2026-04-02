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Koulibaly : C'est Bono qui m'a annoncé la nouvelle de la victoire du Maroc... Et je savais que Benzema allait venir

K. Koulibaly
Y. Bounou
Al Hilal
Maroc
Sénégal
Saudi Pro League
Africa Cup of Nations
K. Benzema
Sénégal
Maroc
Arabie saoudite
France

Des déclarations fracassantes de la part de la star sénégalaise

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, star du club Al-Hilal, a révélé une surprise de taille concernant la décision controversée annoncée par la Confédération africaine de football (CAF), qui a décerné la Coupe d'Afrique des nations au Maroc au détriment de son équipe nationale.

La Confédération africaine de football avait déclaré le Maroc vainqueur du titre au détriment du Sénégal, après les incidents qui ont éclaté lors de la finale entre les deux équipes, laquelle s'était soldée par une victoire des « Lions de la Teranga » (1-0).

  • Le choc de la défaite en Coupe d'Afrique des Nations

    « Bono a été le premier à m'annoncer la décision, a déclaré Koulibaly lors d'une conférence de presse. Il a reçu un appel de quelqu'un, puis il m'a dit en plaisantant : "C'est nous les champions maintenant, pas vous." C'est ensuite que j'ai vu la décision de la CAF. »

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    Il a ajouté : « Au début, je n'y croyais pas et j'étais sous le choc, mais je me suis dit que je devais me concentrer sur l'équipe, car nous avions un match le lendemain. »

    Il a poursuivi : « Cette affaire n’a pas affecté ma relation avec Yassine Bounou, car j’ai une excellente relation avec lui, et j’ai continué à vivre après cette nouvelle choquante. »


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  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Les coulisses de l'affaire Benzema

    Il a révélé les coulisses de son entretien avec le Français Karim Benzema, avant le transfert de ce dernier au « Al-Hilal » lors du dernier mercato hivernal, une transaction qui a suscité un vif intérêt et fait beaucoup de bruit dans le monde du football.

    Al-Hilal avait annoncé la signature de Benzema pour une durée d’un an et demi, après que ce dernier eut décidé de résilier son contrat avec Al-Ittihad.

    Kalidou Koulibaly a déclaré à ce sujet : « Trois jours avant la signature de Karim Benzema, je l’ai contacté directement pour m’assurer de sa situation, et je lui ai demandé s’il était sur le point de rejoindre le club. Il m’a répondu qu’il était effectivement à un stade avancé des négociations et que les choses évoluaient de manière positive. »

    Il a poursuivi : « J’ai continué à suivre l’affaire avec lui pendant cette période, surtout alors que les rumeurs au sein de l’équipe allaient bon train quant à son arrivée, jusqu’au jour du match contre Al-Ahly, où le transfert a été officiellement conclu. »

    Il a ajouté : « Ce jour-là, nous lui avons envoyé une photo prise depuis les airs pour qu’il nous confirme qu’il serait présent le lendemain, ce qui a renforcé l’enthousiasme de tout le monde au sein de l’équipe. »

  • La vie en Arabie saoudite

    Koulibaly a évoqué la vie en Arabie saoudite, déclarant : « Je me sens très à l'aise, je m'intègre naturellement au sein de la société saoudienne. »

    Il a ajouté : « Le championnat saoudien progresse de jour en jour, grâce à des atouts formidables, tant au niveau de l'organisation que des joueurs et d'autres aspects, et je m'attends à ce qu'il devienne comparable aux championnats internationaux. »