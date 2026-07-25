Le Milan, qui a mené des négociations plutôt ardues avec les clubs belges ces dernières saisons – les exemples de Charles de Ketelaere et d’Ardon Jashari avec Bruges sont là pour le démontrer – reste pour l’instant dans l’attente. En cause, la situation délicate de Rafael Leao, un joueur sur le départ (toujours dans le viseur de Fenerbahçe et de Galatasaray) et dont le transfert libérerait des ressources importantes. L’AC Milan n’a donc pas encore avancé ses pions pour Karetsas, tout en n’ayant pas caché son intérêt pour le joueur. Un possible tournant est attendu au début de la semaine prochaine, lorsque le Borussia Dortmund espère lancer l’assaut décisif pour faire venir dans la Ruhr l’international grec, mais aussi lorsque, selon des indiscrétions de la presse hellénique, le Milan pourrait à son tour passer à l’action en présentant une première offre pour devancer la concurrence.