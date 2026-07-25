C’est une véritable partie d’échecs que le Borussia Dortmund et le Racing Genk sont en train de jouer pour dessiner l’avenir de Konstantinos Karetsas, talentueux meneur de jeu né en 2007, de nationalité grecque, qui évolue au sein de la formation belge. En arrière-plan, de façon plus discrète, il y a aussi l’AC Milan, qui apprécie depuis longtemps ce profil de joueur et le verrait parfaitement s’intégrer dans le rôle de milieu offensif droit dans le 3-4-2-1 qu’a en tête le nouvel entraîneur Rubén Amorim.
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Konstantinos Karetsas en suspens entre l’AC Milan et le Borussia Dortmund : le point sur les offres, la demande de Genk et le lien avec Rafa Leao
Bras de fer
À ce jour, la situation est la suivante : le Borussia Dortmund est le club qui a mené les contacts les plus concrets, en présentant une série d’offres officielles qui, pour le moment, ne satisfont pas les exigences de Genk. Selon Sky Deutschland, la dernière relance de mardi dernier s’élevait à 30 millions d’euros plus des bonus (pour atteindre 35) ainsi qu’un pourcentage sur une future revente. Le club belge, conscient que le joueur disposerait déjà d’un accord jusqu’en juin 2031 avec les Allemands, maintient toutefois une ligne de fermeté et continue de réclamer une somme de 35 millions d’euros garantis, qui puisse monter jusqu’à 40 avec les bonus.
QUE FAIT L’AC MILAN ?
Le Milan, qui a mené des négociations plutôt ardues avec les clubs belges ces dernières saisons – les exemples de Charles de Ketelaere et d’Ardon Jashari avec Bruges sont là pour le démontrer – reste pour l’instant dans l’attente. En cause, la situation délicate de Rafael Leao, un joueur sur le départ (toujours dans le viseur de Fenerbahçe et de Galatasaray) et dont le transfert libérerait des ressources importantes. L’AC Milan n’a donc pas encore avancé ses pions pour Karetsas, tout en n’ayant pas caché son intérêt pour le joueur. Un possible tournant est attendu au début de la semaine prochaine, lorsque le Borussia Dortmund espère lancer l’assaut décisif pour faire venir dans la Ruhr l’international grec, mais aussi lorsque, selon des indiscrétions de la presse hellénique, le Milan pourrait à son tour passer à l’action en présentant une première offre pour devancer la concurrence.
Pour l’instant, il y a Ossola.
Le match amical d’aujourd’hui à Glasgow, contre le Celtic, sera sans aucun doute révélateur pour Amorim, qui, lors de ses deux premières semaines de travail à l’AC Milan, a misé sur Samuel Chukwueze (de retour de son prêt à Fulham) comme joueur polyvalent dans la zone centre-droite du terrain – aussi bien comme milieu offensif que comme piston à pied inversé – et sur Lorenzo Ossola, né en 2007, produit du centre de formation du Milan, qui a attiré l’attention de l’entraîneur portugais. Lequel, après les retours qui arriveront du premier test amical de la présaison, pourrait insister auprès du patron Gerry Cardinale pour obtenir rapidement un renfort de haut niveau au poste de milieu offensif.
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