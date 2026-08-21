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Kompany se confie sur l’état actuel de Jamal Musiala avant la finale de la Supercoupe
Absent pour le choc de la Supercoupe
Le Bayern Munich affrontera le Borussia Dortmund lors de la Supercoupe Franz Beckenbauer samedi sans le meneur de jeu Musiala. L'entraîneur Vincent Kompany a confirmé que le joueur de 23 ans ne fait pas partie du groupe pour le déplacement au Signal Iduna Park.
Cette affiche de prestige sert de coup d'envoi traditionnel de la saison allemande, disputée entre les meilleures équipes nationales de la campagne précédente. Alors que le Bayern vise un nouveau titre, la gestion du bien-être de son milieu de terrain vedette reste la priorité absolue.
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Gestion des ajustements du traitement
Les récents épisodes de santé de Musiala ont suscité une vive inquiétude, même si les dirigeants du club ont révélé qu’ils étaient au courant de la situation depuis un certain temps. Kompany a expliqué que de récents ajustements dans le traitement médical du joueur avaient provoqué des effets secondaires visibles pendant les matches.
« Il ne fait pas partie du groupe. Il s’agit pour lui de s’adapter au traitement », a déclaré Kompany aux journalistes. Le directeur sportif Max Eberl a ajouté que le club s’était mobilisé autour du joueur comme une famille afin de lui apporter un soutien total durant cette période.
La compassion des rivaux et les dernières nouvelles de l’effectif
La communauté du football s’est unie pour soutenir Musiala, le directeur général du Borussia Dortmund, Lars Ricken, exprimant sa sympathie malgré leur vive rivalité sur le terrain. Ricken a admis que les récents épisodes impliquant le milieu de terrain avaient été choquants à voir de l’extérieur.
Par ailleurs, Kompany a donné des nouvelles positives concernant la recrue estivale Ismael Saibari, qui devrait être présent contre Dortmund. L’entraîneur a salué la puissance et la vitesse de Saibari, soulignant que le nouveau venu jouera un rôle important une fois pleinement intégré.
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Vers un retour à la compétition
Pour la suite, le Bayern est pleinement concentré sur l’accompagnement de Musiala afin qu’il achève sa récupération grâce à des séances d’entraînement individuelles cette semaine. Kompany s’est dit enthousiaste à l’idée du futur retour du jeune joueur sur les terrains une fois que son traitement sera stabilisé.
« J’attends avec impatience la réponse de Musiala, lorsqu’il répondra à toutes les questions sur le terrain à nouveau », a déclaré Kompany. Le Bayern concentre désormais toute son attention sur la conquête d’un nouveau trophée à Dortmund.
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