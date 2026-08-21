Le Bayern Munich affrontera le Borussia Dortmund lors de la Supercoupe Franz Beckenbauer samedi sans le meneur de jeu Musiala. L'entraîneur Vincent Kompany a confirmé que le joueur de 23 ans ne fait pas partie du groupe pour le déplacement au Signal Iduna Park.

Cette affiche de prestige sert de coup d'envoi traditionnel de la saison allemande, disputée entre les meilleures équipes nationales de la campagne précédente. Alors que le Bayern vise un nouveau titre, la gestion du bien-être de son milieu de terrain vedette reste la priorité absolue.