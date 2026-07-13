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Gianluca Minchiotti

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Kolo Muani s’éloigne, la Juventus hésite entre Pellegrino et le retour retentissant de Vlahovic

Juventus FC
Mercato
M. Pellegrino
D. Vlahovic

Les discussions pour renforcer l'attaque de la Vieille Dame s'avèrent ardues.

Randal Kolo Muani s’éloigne à nouveau de la Juventus, en raison de la demande du Paris Saint-Germain, qui ne descend pas en dessous d’un montant hors de portée pour les Bianconeri, comme l’explique le directeur général Giovanni Carnevali : « Les demandes sont trop élevées ; soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. La demande dépasse les 45 millions ; aujourd’hui, il est facile d’acheter, il suffit de dépenser, mais les montants sont élevés. »


La « Vieille Dame », qui a jusqu’ici proposé au maximum 40 millions, bonus compris, ne devrait pas revoir son offre à la hausse. Si le PSG ne revient pas à la charge avec une demande plus raisonnable, le dossier a peu de chances d’aboutir, malgré l’intérêt manifesté par l’attaquant né en 1998 pour les Bianconeri.


  • PELLEGRINO EN TÊTE

    La Juventus explore donc d’autres pistes, la première menant à Mateo Pellegrino, l’Argentin de Parme, club avec lequel elle entretient d’excellentes relations et qui s’est montré tout à fait disposé à céder le joueur. L’offre de la Juve s’est jusqu’à présent élevée à un prêt payant d’un an assorti d’une option d’achat obligatoire à 30 millions, à des conditions facilement réalisables (une dixième place en Serie A). Parme, lui, préférerait un transfert sec aux alentours de trente millions ou, à défaut, un prêt payant nettement plus onéreux. Les deux clubs doivent encore affiner ces modalités dans les prochaines heures.



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  • PISTE DE SORLOTH

    La deuxième piste mène à Alexander Sorloth. Les contacts entre la Juventus et l’Atlético Madrid vont s’intensifier dans les prochaines semaines, portés par plusieurs intérêts communs. Tout part de Nico González, de retour à la Juve mais toujours suivi par l’Atlético ; une discussion pourrait s’ouvrir et s’étendre à d’autres profils. Parmi eux, Sorloth, avant-centre que la Juventus suit de près pour renforcer son attaque. Spalletti cherche un numéro neuf imposant et physique, un profil que le Norvégien incarne parfaitement. Le joueur a d’ailleurs déjà manifesté son intérêt pour un éventuel transfert chez les Bianconeri.


    L’attaquant aurait préféré clarifier son avenir avant le début de la Coupe du monde, pressentant sans doute l’issue de ses performances. Maintenant que l’aventure norvégienne est terminée, l’heure des choix a sonné. Le principal obstacle reste d’ordre financier. L’Atlético Madrid valorise Nico González à 20 millions d’euros maximum, tandis que la Juventus cherche à faire baisser la demande de 35 millions formulée pour Sorloth. Reste à savoir si son bilan nul au Mondial poussera le club madrilène à revoir ses prétentions à la baisse, et si la Juve maintiendra son intérêt pour ce profil d’attaquant.


  • Et Vlahović ?

    Troisième et dernière option : un retournement de situation impliquant Dusan Vlahovic, dont le contrat avec la Juventus a expiré le 30 juin et qui, à ce jour, n’a pas trouvé de club prêt à répondre à ses exigences (au moins 8 M€ par saison plus une confortable prime à la signature pour ses agents). Les difficultés de la Juve à dénicher un nouvel avant-centre titulaire et la situation contractuelle du Serbe pourraient toutefois rapprocher les deux parties et aboutir à une renégociation sur la base de l’offre bianconera, soit un maximum de 6 millions d’euros par saison.


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