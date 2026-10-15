La Juventus s’est imposée 2-1 au terme d’un match disputé face au Celta Vigo, à Abanca-Balaídos, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa de l’UEFA. Après l’ouverture du score de Hugo Alvarez pour les Espagnols à la 18e minute, l’équipe de Luciano Spalletti a réagi après la pause pour empocher les trois points.

Nick Woltemade a égalisé pour les visiteurs avant que Randal Kolo Muani, entré en jeu, n’inscrive le but de la victoire de la tête à la 92e minute, sur un centre d’Andrea Cambiaso.

Pierre Kalulu a également franchi un cap important ce soir-là en disputant son 100e match sous le maillot de la Juventus.