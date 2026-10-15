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Alvino Hanafi
Traduit par

« Kolo Muani était là au bon moment ! » : Un coup de théâtre en toute fin de temps additionnel offre la victoire à la Juventus à Vigo

Juventus FC
R. Kolo Muani
Celta Vigo vs Juventus FC
Celta Vigo
Ligue Europa
L. Spalletti

Randal Kolo Muani a inscrit de la tête un but décisif à la 92e minute pour offrir à la Juventus une victoire 2-1 face au Celta Vigo en Ligue Europa. Menée rapidement, la Juventus a renversé la situation et décroché les trois points en Galice grâce aux buts de Nick Woltemade et de Kolo Muani.

  • Kolo Muani parachève une remontée spectaculaire sur la scène européenne à Vigo

    La Juventus s’est imposée 2-1 au terme d’un match disputé face au Celta Vigo, à Abanca-Balaídos, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa de l’UEFA. Après l’ouverture du score de Hugo Alvarez pour les Espagnols à la 18e minute, l’équipe de Luciano Spalletti a réagi après la pause pour empocher les trois points.

    Nick Woltemade a égalisé pour les visiteurs avant que Randal Kolo Muani, entré en jeu, n’inscrive le but de la victoire de la tête à la 92e minute, sur un centre d’Andrea Cambiaso.

    Pierre Kalulu a également franchi un cap important ce soir-là en disputant son 100e match sous le maillot de la Juventus.

  • imago-sport-1084577509.jpgAgenciaLOF

    Spalletti salue l’action décisive en fin de match et l’attitude de l’équipe

    Après cette fin de match à suspense, l’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a souligné la détermination de son équipe à aller chercher les trois points. « J’ai vu une volonté de ne pas se contenter du résultat, mais d’aller gagner le match. Nous y sommes parvenus grâce à une action simple, bien exécutée », a déclaré Spalletti.

    « Nous avons remis le ballon dans la surface, joué cette passe en profondeur, et Kolo Muani était là au bon moment pour conclure. »

    « Au final, nous avons été récompensés à la fois pour nos changements et pour l’attitude de l’équipe sur le terrain. »

  • La prise de risques, clé de la montée en puissance de la Juventus en seconde période

    La Juventus a fait preuve de bien plus de détermination en seconde période. Chico Conceicao et Pape Matar Sarr ont contraint le gardien à intervenir, avant que Nico Gonzalez ne trouve le poteau dans le temps additionnel. Spalletti a défendu l’approche offensive de son équipe malgré les difficultés tactiques rencontrées plus tôt.

    « Prendre des risques fait partie intégrante du football moderne. J’aime l’attitude des joueurs, ils l’ont encore montrée ce soir », a souligné Spalletti.

    « Chaque fois que nous avions le ballon, nous avons continué à aller de l’avant jusqu’au tout dernier moment. »

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  • imago-sport-1084576265.jpgBall Raw Images

    Quel avenir pour la Juventus et le Celta Vigo ?

    Cette victoire dans le temps additionnel permet à la Juventus de conserver son élan en phase de groupes de la Ligue Europa.

    La Juventus tentera de prolonger sa série de victoires en recevant Rennes lors de la troisième journée.

    De son côté, le Celta Vigo se déplacera sur le terrain du Celtic pour tenter de décrocher ses premiers points dans la compétition.

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