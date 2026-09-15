En élargissant le propos sur Kolo Muani, à la lumière de son rendement actuel, la raison pour laquelle pas moins de trois dirigeants de la Juventus, à différentes périodes, ont poursuivi le joueur né en 1998 presque comme une obsession reste encore un mystère. D’abord Giuntoli, qui l’a recruté en prêt en janvier 2025, puis Comolli, qui l’a poursuivi en vain durant tout l’été 2025, et enfin Carnevali, qui, après de longues négociations à l’été 2026, l’a acheté définitivement pour la somme importante de 38 millions dans la part fixe plus 12 de bonus.





« Nous ne pouvons pas penser que la Juventus soit devenue un club d’un niveau inférieur à ce qu’il est. Nous sommes dans un cycle, il y aura des difficultés et aussi des possibilités de revenir au sommet », a déclaré hier l’administrateur délégué de la Juventus Giovanni Carnevali. Voilà, l’impression aujourd’hui, c’est que le choix de miser sur Kolo Muani appartient totalement à une Juve qui, aujourd’hui, a du mal à sortir d’une dimension inférieure à son histoire. Autrefois, la Juventus pouvait s’offrir, par exemple, les numéros un de la France poste par poste, de Platini à Zidane en passant par Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira et Pogba, alors qu’aujourd’hui la Vieille Dame met un an à ramener Kolo Muani à Turin, lui qui n’a pas été convoqué pour la Coupe du monde et qui ne figure pas (au moins) parmi les dix meilleurs attaquants français du moment.



