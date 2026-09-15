Même après la très mauvaise prestation de Randal Kolo Muani contre Sassuolo, Luciano Spalletti n’est pas descendu du train de l’attaquant français : « Nous devons davantage jouer sur Kolo Muani. Quand les adversaires jouent en un contre un sur tout le terrain, il faut s’appuyer sur l’avant-centre, lui permettre de conserver le ballon puis venir en soutien. Au lieu de cela, nous ne l’avons fait que peu de fois, même si, dans certains cas, il doit être plus méchant, c’est vrai ». Spalletti ne peut pas faire autrement et ne peut pas dire autre chose. Avec Nick Woltemade, Kolo Muani est l’un des deux seuls attaquants axiaux présents dans l’effectif de la Juventus, en excluant Arek Milik (hors des listes UEFA et Serie A), et l’entraîneur ne peut certainement pas le lâcher en septembre, malgré la pique après le match contre Frosinone.
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Kolo Muani, ce ballon perdu et une obsession à 50 millions qui ne marque pas : face au NEC et à l’Atalanta, les dernières chances
CE BALLON PERDU
Face à Sassuolo, Kolo Muani a été un fantôme, dans toutes les phases de jeu : dans ses déplacements pour se démarquer, dans le contrôle du ballon et dans la frappe. Il n’en a tenté aucune et, au contraire, lorsqu’il en a eu la possibilité, à la 94e minute, au lieu de tirer, il s’est obstiné dans un dribble malheureux dans la surface, perdant le ballon qui a donné le coup d’envoi du but du 3-2 de Sassuolo, inscrit (à contrecœur) par l’ex-Juventus Adzic, faisant sortir de leurs gonds tout l’environnement de la Juventus, de l’entraîneur aux supporters.
Les choix de Spalletti
Dans les mots, Spalletti continue de défendre Kolo Muani, et comme il l’a dit, il ne peut pas faire autrement. Dans les faits, en revanche, il ne fait aucun doute que le technicien de Certaldo réfléchit à toutes les solutions dont il dispose, car il est clair pour tout le monde que le match de jeudi en Ligue Europa contre le NEC Nijmegen et, surtout, celui de dimanche contre l’Atalanta en championnat, représentent déjà un tournant important pour la saison de la Juventus. Lors des deux prochains matches, Kolo Muani aura encore assurément du temps de jeu et des occasions de jouer et de trouver le chemin des filets, un but qu’il n’a pas encore inscrit cette saison. Reste à voir s’il le fera les deux fois comme titulaire, ou en partant du banc. S’il le fera comme unique avant-centre ou aux côtés de Woltemade et, dans ce cas, si ce sera lui qui jouera plus haut, avec l’Allemand en soutien, ou si ce sera l’inverse. Dans tous les cas, les chances de l’ancien de Tottenham ne seront pas encore nombreuses, et chaque minute sur le terrain sera désormais fondamentale pour lui.
Une obsession discrète
En élargissant le propos sur Kolo Muani, à la lumière de son rendement actuel, la raison pour laquelle pas moins de trois dirigeants de la Juventus, à différentes périodes, ont poursuivi le joueur né en 1998 presque comme une obsession reste encore un mystère. D’abord Giuntoli, qui l’a recruté en prêt en janvier 2025, puis Comolli, qui l’a poursuivi en vain durant tout l’été 2025, et enfin Carnevali, qui, après de longues négociations à l’été 2026, l’a acheté définitivement pour la somme importante de 38 millions dans la part fixe plus 12 de bonus.
« Nous ne pouvons pas penser que la Juventus soit devenue un club d’un niveau inférieur à ce qu’il est. Nous sommes dans un cycle, il y aura des difficultés et aussi des possibilités de revenir au sommet », a déclaré hier l’administrateur délégué de la Juventus Giovanni Carnevali. Voilà, l’impression aujourd’hui, c’est que le choix de miser sur Kolo Muani appartient totalement à une Juve qui, aujourd’hui, a du mal à sortir d’une dimension inférieure à son histoire. Autrefois, la Juventus pouvait s’offrir, par exemple, les numéros un de la France poste par poste, de Platini à Zidane en passant par Deschamps, Trezeguet, Lilian Thuram, Vieira et Pogba, alors qu’aujourd’hui la Vieille Dame met un an à ramener Kolo Muani à Turin, lui qui n’a pas été convoqué pour la Coupe du monde et qui ne figure pas (au moins) parmi les dix meilleurs attaquants français du moment.
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