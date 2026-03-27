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Emanuele Tramacere

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Kolo Muani a donné la priorité à la Juventus. Il ne fait pas partie des plans du PSG et a reçu des offres très intéressantes de l'étranger

Juventus
R. Kolo Muani
Paris Saint-Germain
Tottenham
Mercato

Le nom de l'attaquant actuellement prêté à Tottenham revient sur le devant de la scène pour la Juventus

Jonathan David, Lois Openda, Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski et… Randal Kolo Muani. Le prochain mercato estival s'annonce explosif pour la Juventus, notamment en ce qui concerne l'attaque. Parmi les trois joueurs actuellement présents dans l'effectif, aucun n'est officiellement assuré de rester à Turin et, au contraire, la probabilité que non pas un, mais deux attaquants de haut niveau arrivent à la Continassa au cours de l'été est très élevée.


La direction bianconera agit évidemment déjà sur plusieurs fronts et, en attendant les décisions des joueurs en fin de contrat (Vlahovic et Lewandowski), le dossier lié à l’attaquant français, aujourd’hui prêté au Tottenham par le PSG et considéré à Turin comme un grand regret du mercato, a été officiellement rouvert. Et selon les informations rapportées aujourd’hui par Fabrizio Romano, la volonté du joueur est d’attendre la proposition de Comolli et Chiellini.


  • LA JUVE TENTE SA CHANCE

    Après l'avoir fait venir à Turin lors du mercato d'hiver 2024/2025, avoir tenté de le garder à Turin durant l'été 2025/2026 avant de se rabattre sur Lois Openda, et après avoir tenté de le courtiser lors du dernier mercato d'hiver 2026, la Juventus est revenue frapper ces derniers jours à la porte de l'attaquant français né en 1998, la trouvant entrouverte et non verrouillée.

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  • C'EST FINI AVEC LE PSG

    À la fin de la saison, Kolo Muani reviendra au Paris Saint-Germain après une année jugée négative sous le maillot de Tottenham, qui avait bloqué son départ pour Turin en janvier. Le club parisien ne considère toutefois plus l'ancien joueur de l'Eintracht comme faisant partie de son projet, et l'attaquant lui-même n'a aucune intention de revêtir le maillot des Parisiens. Le départ est donc assuré, mais à quelles conditions ? Cet été, Al-Khelaifi demandait 70 millions d'euros pour le transfert, mais ce montant baissera inévitablement cet été avec un prêt assorti d'une option d'achat aux mêmes conditions que pour Openda, ce qui pourrait aujourd'hui être le montant le plus proche de ce que la Juventus serait en mesure d'offrir.

  • LA JUVENTUS EN TÊTE DE LISTE

    Kolo Muani s'était très bien senti à Turin et, même en janvier, lorsqu'il avait insisté pour revenir, il savait à quoi s'attendre. Aujourd'hui, comme le rapporte Fabrizio Romano, le Français donne la priorité absolue aux Bianconeri, et une partie du vestiaire l'a déjà contacté pour tenter de le convaincre.

  • IL A DES OFFRES TRÈS ÉLEVÉES SUR LA TABLE

    Le problème, contrairement à l'été dernier, pourrait toutefois être d'ordre financier, non pas tant entre les clubs, mais du côté du joueur lui-même qui, sur la table, a déjà reçu plusieurs propositions financières de l'étranger bien plus élevées que ce que la Juventus pourrait offrir (supérieures donc aux 6 à 7 millions d'euros de plafond salarial déjà garantis à Yildiz et proposés à Vlahovic). C'est à Kolo Muani de décider s'il accepte un championnat peut-être moins prestigieux que le championnat italien pour l'argent ou s'il cède à cette envie qu'il a entretenue en janvier dernier en vue de la saison prochaine.