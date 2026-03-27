Kolo Muani a donné la priorité à la Juventus. Il ne fait pas partie des plans du PSG et a reçu des offres très intéressantes de l'étranger

Jonathan David, Lois Openda, Dusan Vlahovic, Robert Lewandowski et… Randal Kolo Muani. Le prochain mercato estival s'annonce explosif pour la Juventus, notamment en ce qui concerne l'attaque. Parmi les trois joueurs actuellement présents dans l'effectif, aucun n'est officiellement assuré de rester à Turin et, au contraire, la probabilité que non pas un, mais deux attaquants de haut niveau arrivent à la Continassa au cours de l'été est très élevée.





La direction bianconera agit évidemment déjà sur plusieurs fronts et, en attendant les décisions des joueurs en fin de contrat (Vlahovic et Lewandowski), le dossier lié à l’attaquant français, aujourd’hui prêté au Tottenham par le PSG et considéré à Turin comme un grand regret du mercato, a été officiellement rouvert. Et selon les informations rapportées aujourd’hui par Fabrizio Romano, la volonté du joueur est d’attendre la proposition de Comolli et Chiellini.



