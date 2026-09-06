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Koeman Jr entre dans l’histoire ! Le gardien marque DEUX buts dans une folle remontée en Eredivisie
Après-midi historique pour Koeman Jr
Dans un choc dramatique d'Eredivisie qui restera dans les mémoires pendant des années, le gardien de Telstar Koeman Jr est entré dans l'histoire en devenant le premier portier de l'histoire du championnat à marquer deux fois lors d'un même match. Le joueur de 31 ans a répondu présent au moment où son équipe avait le plus besoin de lui, arrachant un point dans un nul chaotique 2-2 contre Cambuur.
Le match s'est transformé en bataille difficile pour Telstar dès les premiers instants, après que l'équipe s'est retrouvée réduite à dix dès la 22e minute lorsque Nokkvi Thorisson a reçu un carton rouge direct. En infériorité numérique pendant plus d'une heure, le club hôte semblait se diriger vers une défaite décevante lorsque Cambuur a marqué deux fois en sept minutes après la pause pour prendre une avance confortable et s'emparer totalement du contrôle du match.
- AFP
Imperturbable sur penalty
Cependant, le scénario a rapidement basculé lorsque Telstar a obtenu un penalty seulement trois minutes après avoir concédé son deuxième but. Sous pression, Koeman Jr a sprinté sur toute la longueur du terrain pour prendre ses responsabilités, transformant avec sang-froid depuis les 11 mètres afin de redonner une lueur d’espoir à son équipe. Le suspense ne s’est pas arrêté là, puisque le match s’est prolongé loin dans le temps additionnel, avec un Telstar en quête désespérée d’une égalisation, finalement arrivée à la 11e minute du temps additionnel lorsqu’il a converti un nouveau penalty.
Ce doublé remarquable signifie que tous les buts en carrière de Koeman Jr ont été inscrits en 2026 pour Telstar. Il s’est forgé une réputation de spécialiste des moments à haute pression, après avoir déjà marqué un penalty à la 89e minute contre Volendam lors de la dernière journée de la saison passée. Ce but a été crucial, assurant une victoire 2-1 qui a garanti le maintien de Telstar en Eredivisie.
Dans les pas d’une légende
Cet exploit suscite naturellement des comparaisons avec son père, Koeman, qui fut l'un des défenseurs les plus prolifiques de l'histoire du football. Au cours d'une brillante carrière, marquée par des passages au FC Barcelone, au PSV, à l'Ajax et à Feyenoord, l'aîné des Koeman a inscrit l'incroyable total de 254 buts en club et en sélection. Ce bilan impressionnant comprenait 115 penalties, même si l'ancien défenseur a aussi manqué 16 tentatives au point de penalty au cours de sa carrière.
Si Koeman père s'est ensuite reconverti avec succès dans une carrière d'entraîneur, dirigeant notamment Southampton, Everton et le FC Barcelone avant son passage le plus récent à la tête de la sélection néerlandaise, son fils a tracé sa propre voie dans les buts.
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L’ascension du héros de Telstar
Le parcours de Koeman Jr vers l’histoire de l’Eredivisie a commencé à Barcelone, où il est né pendant le passage de son père au Camp Nou. Il a débuté sa carrière professionnelle aux Pays-Bas avec Almere City avant de rejoindre le TOP Oss. Il a ensuite signé à Telstar à l’été 2021 et a joué un rôle déterminant dans la promotion du club via les barrages en 2025.
À la suite du match nul de dimanche, Telstar occupe la 13e place du classement après quatre journées, alors que le club continue de gérer son retour tant attendu dans l’élite, découvrant l’Eredivisie pour la première fois depuis 47 ans.
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