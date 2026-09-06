Koeman Jr entre dans l’histoire ! Le gardien marque DEUX buts dans une folle remontée en Eredivisie

Dans un choc dramatique d'Eredivisie qui restera dans les mémoires pendant des années, le gardien de Telstar Koeman Jr est entré dans l'histoire en devenant le premier portier de l'histoire du championnat à marquer deux fois lors d'un même match. Le joueur de 31 ans a répondu présent au moment où son équipe avait le plus besoin de lui, arrachant un point dans un nul chaotique 2-2 contre Cambuur.

Le match s'est transformé en bataille difficile pour Telstar dès les premiers instants, après que l'équipe s'est retrouvée réduite à dix dès la 22e minute lorsque Nokkvi Thorisson a reçu un carton rouge direct. En infériorité numérique pendant plus d'une heure, le club hôte semblait se diriger vers une défaite décevante lorsque Cambuur a marqué deux fois en sept minutes après la pause pour prendre une avance confortable et s'emparer totalement du contrôle du match.