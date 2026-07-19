Tuchel a expliqué que Mainoo, victime d'un problème de dos, n'a pas été inclus dans le groupe pour la petite finale remportée 6-4 par les « Three Lions » face à la France. Le milieu de terrain, attendu sur la pelouse de Miami où l'entraîneur procédait à plusieurs rotations, a finalement assisté à la rencontre depuis le banc. La Fédération anglaise de football avait publié un communiqué avant la rencontre pour confirmer le forfait du joueur contre les Bleus.

Après cette rencontre spectaculaire, Tuchel a apporté des précisions sur ce contretemps. « Kobbie s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement hier matin », a expliqué le technicien allemand en conférence de presse. « Il a ressenti une vive douleur au dos pendant l’entraînement et n’était pas en état de jouer. » Ce contretemps conclut un tournoi décevant pour le produit du centre de formation de Manchester United, qui regagne Carrington sans avoir disputé la moindre minute officielle, malgré ses performances convaincantes en championnat sous les ordres de Michael Carrick la saison dernière.







