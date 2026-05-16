Getty/GOAL
Traduit par
Kobbie Mainoo s’exprime sur le traitement réservé à Ruben Amorim et sur la question de savoir s’il était vraiment prêt à quitter Manchester United
Le camouflet subi par Amorim a suscité des envies de départ.
L’ascension de Mainoo à Old Trafford a subi un coup d’arrêt avec l’arrivée d’Amorim et de son schéma tactique rigide en 3-4-2-1, dans lequel le produit du centre de formation ne trouvait pas sa place. Bien qu’il eût inscrit le but victorieux de la finale de la FA Cup contre Manchester City deux ans auparavant, le milieu de terrain n’a pas obtenu la moindre titularisation en Premier League sous les ordres de l’ancien entraîneur du Sporting CP. La situation s’est tendue au point que le jeune homme a sollicité un prêt lors de la dernière semaine du mercato estival, une demande que le club a finalement rejetée.
Revenant sur cette période délicate, le jeune homme de 21 ans a reconnu que le manque de temps de jeu l’avait poussé à réévaluer sa situation. Interrogé sur son degré de proximité avec un départ, Mainoo a confié à Sky Sports : « Quand on ne joue pas beaucoup, voire pas du tout, on envisage toutes les options. Mais ma priorité a toujours été de jouer pour Manchester United et de poursuivre mon parcours dans le club où j’ai grandi. »
- AFP
Le déséquilibre tactique et la variable Fernandes
La position officielle d’Amorim était que le profil de Mainoo ressemblait trop à celui du capitaine du club, Bruno Fernandes, ce qui faisait que le jeune joueur était rarement considéré comme autre chose qu’un remplaçant de luxe. Le milieu de terrain semblait accepter le fait qu’il n’était tout simplement pas l’homme de la situation pour la vision spécifique de l’entraîneur à l’époque. « Quand il y a de nouveaux entraîneurs, ils ont leur propre façon de jouer et s’ils pensent que tu ne corresponds pas à ça, alors tu ne corresponds pas à ça. Tout ce que je peux faire, c’est continuer à travailler et à m’entraîner pour peut-être lui faire changer d’avis », explique Mainoo.
Une adaptation mentale considérable pour un joueur alors titulaire sous Erik ten Hag. Le milieu de terrain a salué le soutien de ses coéquipiers et de sa famille, essentiel pour conserver la tête froide depuis le banc. « Passer de presque tous les matchs à une participation plus sporadique est toujours un ajustement difficile », a-t-il ajouté. « C’est dur de ne même pas entrer en jeu comme remplaçant, bien sûr. Mais je dirais que ma famille et mes amis m’ont aidé à voir la lumière au bout du tunnel. »
L’effet Carrick et le retour en Ligue des champions
Tout a basculé positivement lorsque Michael Carrick a pris les commandes du club en remplacement d’Amorim, en janvier. L’ancien capitaine mancunien a immédiatement réinstallé Mainoo dans l’entrejeu, une décision judicieuse pour le joueur comme pour le club. Sous sa houlette, United a remporté 10 de ses 15 derniers matchs et a validé son billet pour la Ligue des champions après une victoire éclatante face à son rival Liverpool.
Le lien entre la jeune pépite et son coach est visible : Mainoo salue la touche personnelle que Carrick apporte sur le banc : « Il m’a aidé sur tous les plans. Sur le terrain, il a évolué au même poste que moi, donc il me donne des astuces et des conseils précis. En dehors, il s’intéresse à ma personne en me demandant des nouvelles de ma famille et en prenant de mes nouvelles. Il vous parle simplement comme à un être humain, ce n’est pas que du business. Ça aide vraiment en tant que joueur quand un entraîneur peut voir l’autre facette du jeu, ce qu’il est évidemment capable de faire puisqu’il a été à ma place et qu’il a occupé ce poste. »
- Getty Images Sport
Le retour en sélection anglaise et les ambitions pour la Coupe du monde
Le retour en force de Mainoo n’est pas passé inaperçu sur la scène internationale. Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a rappelé le milieu de terrain pour les récents matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon, le plaçant ainsi en bonne position pour décrocher une place dans l’équipe qui disputera la Coupe du monde 2026. Ayant récemment signé un nouveau contrat à Old Trafford, le milieu de terrain se concentre désormais sur la fin de la saison nationale afin de s’assurer une place dans l’avion.
Interrogé sur la perspective de représenter les Three Lions cet été, le jeune homme garde la tête froide et se concentre sur l’objectif immédiat. « Content, mais pas trop content, vous voyez. Si on est trop content, on se relâche. Je veux juste rester régulier, travailler avec l’entraîneur, continuer d’avancer avec le boss et Steve Holland, et donner encore plus. Après ces deux derniers matchs, ce sera probablement la priorité numéro un, mais pour l’instant, ça ne dépend pas de moi. Je peux seulement contrôler ma manière de jouer lors de ces deux dernières sorties, alors je dois continuer à me battre et, quoi qu’il arrive, cela arrivera. »