L’ascension de Mainoo à Old Trafford a subi un coup d’arrêt avec l’arrivée d’Amorim et de son schéma tactique rigide en 3-4-2-1, dans lequel le produit du centre de formation ne trouvait pas sa place. Bien qu’il eût inscrit le but victorieux de la finale de la FA Cup contre Manchester City deux ans auparavant, le milieu de terrain n’a pas obtenu la moindre titularisation en Premier League sous les ordres de l’ancien entraîneur du Sporting CP. La situation s’est tendue au point que le jeune homme a sollicité un prêt lors de la dernière semaine du mercato estival, une demande que le club a finalement rejetée.

Revenant sur cette période délicate, le jeune homme de 21 ans a reconnu que le manque de temps de jeu l’avait poussé à réévaluer sa situation. Interrogé sur son degré de proximité avec un départ, Mainoo a confié à Sky Sports : « Quand on ne joue pas beaucoup, voire pas du tout, on envisage toutes les options. Mais ma priorité a toujours été de jouer pour Manchester United et de poursuivre mon parcours dans le club où j’ai grandi. »