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Kobbie Mainoo révèle son obsession pour le derby de Manchester alors que le prodige de Manchester United vise une nouvelle victoire contre Manchester City
L’importance du derby de Manchester
Mainoo n’est pas étranger à l’intensité du derby de Manchester, lui qui est passé du statut de jeune espoir prometteur du centre de formation à celui de pièce maîtresse de l’équipe première. Alors que Manchester United se prépare pour la 199e confrontation entre les deux clubs, le joueur de 21 ans est revenu sur son histoire de toujours avec cette affiche. Après avoir affronté Manchester City à de nombreuses reprises tout au long de sa formation, Mainoo sait que ce match a une importance sans égale dans le calendrier du football anglais.
S’exprimant auprès de United Review, Mainoo a détaillé son lien personnel avec cette rencontre, déclarant : « Cela compte beaucoup pour moi. En grandissant à l’Academy, on joue contre City deux fois par saison et c’est toujours le plus gros match. On le sait en tant que supporter, mais avec les entraîneurs qui en faisaient tout un événement, cela a toujours été une grande rivalité pour nous, donc oui, je suis vraiment impatient. »
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Revivez la gloire de la finale de la FA Cup
Deux ans se sont écoulés depuis que Mainoo a sans doute livré sa performance la plus emblématique sous le maillot de United, guidant le club vers une mémorable victoire 2-1 contre City en finale de la FA Cup 2024 à Wembley. Cet après-midi-là, le milieu de terrain a été nommé homme du match après avoir inscrit le deuxième but décisif, un moment qui a confirmé son statut parmi les plus grands talents du pays. Les célébrations qui ont suivi, avec Mainoo coiffé d’un bob rouge, blanc et noir, restent gravées dans la mémoire des fidèles de United.
Revenant sur son but et sur ce trophée remporté, Mainoo a déclaré : « C’était une grande journée. Marquer dans le derby, à n’importe quel moment, c’est incroyable, mais en finale de la FA Cup, c’est encore plus savoureux. Et ensuite aller au bout et gagner, oui, c’est une journée que je n’oublierai jamais. C’est le moment dont tu rêves, comme à Wembley, contre tes rivaux, pour remporter un trophée. C’est incroyable. J’ai toujours le bob, j’ai toujours quelques écharpes du match. Oui, je les garderai pour toujours ! »
En quête d’une nouvelle victoire dans le derby
Alors que les deux équipes s’apprêtent à se retrouver une nouvelle fois, Mainoo est pleinement conscient de l’élan psychologique qu’une victoire contre Manchester City peut apporter. Si United a affiché une nette progression, l’équipe sait que battre la formation de Maresca exigera une performance proche de la perfection. Le milieu de terrain est catégorique : l’équipe ne fera preuve d’aucun excès de confiance et considère ce derby comme un moment charnière, susceptible de définir sa trajectoire pour le reste de la saison.
Pour Mainoo, l’objectif reste clair : poursuivre la domination établie plus tôt cette année et envoyer un message au reste du championnat. « Chaque fois que vous battez City, c’est positif et c’est important pour la saison, ça aide l’équipe à prendre confiance, donc on ne va pas prendre ça à la légère, et on sait que c’est un gros match. Espérons qu’on en sortira vainqueurs », a déclaré Mainoo.
- (C)Getty Images
Sous la direction de Michael Carrick
Avec le formidable bilan à domicile de United à Old Trafford, où Leeds United reste la seule équipe à avoir évité la défaite depuis la prise de fonctions de Michael Carrick, l’influence de l’ancien capitaine de United est évidente. Pour un jeune milieu de terrain comme Mainoo, avoir un entraîneur qui a évolué au même poste au plus haut niveau a été un atout inestimable.
« J’ai adoré ça [travailler sous les ordres de Carrick]. Il m’a énormément aidé, surtout parce que c’est un milieu de terrain très expérimenté qui a énormément gagné avec ce club. Tout ce qu’il vous dit, ou toute consigne qu’il vous donne, c’est de l’or, vraiment. Donc c’était bien d’apprendre sous ses ordres et de jouer pour lui », a-t-il déclaré.
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