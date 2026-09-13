Kobbie Mainoo révèle son obsession pour le derby de Manchester alors que le prodige de Manchester United vise une nouvelle victoire contre Manchester City

Mainoo n’est pas étranger à l’intensité du derby de Manchester, lui qui est passé du statut de jeune espoir prometteur du centre de formation à celui de pièce maîtresse de l’équipe première. Alors que Manchester United se prépare pour la 199e confrontation entre les deux clubs, le joueur de 21 ans est revenu sur son histoire de toujours avec cette affiche. Après avoir affronté Manchester City à de nombreuses reprises tout au long de sa formation, Mainoo sait que ce match a une importance sans égale dans le calendrier du football anglais.

S’exprimant auprès de United Review, Mainoo a détaillé son lien personnel avec cette rencontre, déclarant : « Cela compte beaucoup pour moi. En grandissant à l’Academy, on joue contre City deux fois par saison et c’est toujours le plus gros match. On le sait en tant que supporter, mais avec les entraîneurs qui en faisaient tout un événement, cela a toujours été une grande rivalité pour nous, donc oui, je suis vraiment impatient. »