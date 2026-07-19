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Kobbie Mainoo conclut la Coupe du monde 2026 sans avoir disputé la moindre minute. Point sur la situation du milieu de terrain de Manchester United, à qui l’on aurait ordonné de simuler une blessure lors du « ridicule » match pour la troisième place face à la France
Tuchel confirme un coup dur de dernière minute concernant l'état physique d'un joueur
Tuchel a expliqué que Mainoo, victime d'un problème de dos, n'a pas été inclus dans le groupe pour la petite finale remportée 6-4 par les « Three Lions » face à la France. Le milieu de terrain devait enfin avoir sa chance à Miami, l'entraîneur procédant à plusieurs rotations, mais il a de nouveau assisté à la rencontre depuis le banc. La Fédération anglaise de football avait déjà publié un communiqué avant la rencontre pour confirmer le forfait du joueur contre les Bleus.
Après la rencontre, Tuchel a apporté des précisions sur ce contretemps. « Kobbie s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement hier matin », a expliqué le technicien allemand en conférence de presse. « Il a ressenti une vive douleur au dos pendant l’entraînement et n’était pas en état de jouer. » Un tournoi donc décevant pour ce produit du centre de formation de Manchester United, qui rentre à Carrington sans avoir disputé la moindre minute, malgré ses performances convaincantes en championnat sous les ordres de Michael Carrick la saison dernière.
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Butt appelle à boycotter ce match qu'il qualifie d'« absurdité »
Cette nouvelle concernant la blessure fait suite à une semaine controversée au cours de laquelle l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Nicky Butt, a étonnamment suggéré que Mainoo aurait dû simuler une blessure pour éviter de disputer ce match pour la troisième place, qualifié de « non-sens ». Butt s’est montré cinglant dans son évaluation de la manière dont Tuchel avait traité le jeune joueur, en particulier après l’élimination des Three Lions face à l’Argentine en demi-finales.
« Si j’étais Kobbie Mainoo, je refuserais tout simplement de jouer. Je dirais que je suis blessé », a déclaré Butt à Paddy Power. « C’est un match absurde, surtout quand on a été traité comme ça. Il n’a pas joué une seule minute de football, et maintenant, il devrait aller disputer ce match amical prétentieux et inutile et risquer de se blesser pour toute la saison… non. »
Neville réclame des explications sur la jeune pépite.
La décision de laisser Mainoo sur le banc durant toute la phase à élimination directe a provoqué un vif débat : nombreux sont les supporters et les observateurs à s’interroger sur les raisons de l’écartement du milieu de terrain lors de l’effondrement en demi-finale. Sur le plateau de « The Overlap », Gary Neville a renchéri, estimant que Mainoo serait fondé à réclamer des explications sur son absence. L’ancien latéral a pointé du doigt l’épuisement de Declan Rice, « à bout de forces » après avoir combattu maladie et blessure, tandis que le jeune joueur restait cloué sur le banc.
Après la demi-finale, Neville a déclaré : « Franchement, on était complètement à bout de forces. On ne parvenait pas à sortir de la surface. On se faisait littéralement repousser, puis les milieux de terrain se repliaient sur nous parce qu’ils n’avaient plus de jambes. Si on regarde aujourd’hui, Declan, c’est sûr, il n’est pas au mieux depuis le premier jour, n’est-ce pas ? C’est un gros problème pour nous. Il n’a ni l’énergie ni la vitesse pour aller chercher le ballon. Kobbie Mainoo aurait des questions à poser, n’est-ce pas ? »
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Inquiétudes à Old Trafford à l'approche de la nouvelle saison
Cette nouvelle constitue une source d’inquiétude pour Michael Carrick et le staff technique de Manchester United, de retour en Angleterre. Mainoo s’était épanoui sous la houlette de l’ancien milieu de terrain durant la seconde moitié de la précédente saison de Premier League, et à l’approche du nouvel exercice, les Red Devils ne peuvent se permettre de perdre leur moteur au milieu de terrain en raison d’un problème vertébral de longue durée.
Les Red Devils entameront leur saison nationale face à Hull City le 22 août, ce qui laisse à Mainoo moins d’un mois pour se remettre de la « douleur aiguë » signalée par Tuchel. Après un été éprouvant et finalement frustrant en Amérique du Nord, le milieu de terrain de 21 ans doit désormais se concentrer sur sa rééducation.
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