Tuchel a expliqué que Mainoo, victime d'un problème de dos, n'a pas été inclus dans le groupe pour la petite finale remportée 6-4 par les « Three Lions » face à la France. Le milieu de terrain devait enfin avoir sa chance à Miami, l'entraîneur procédant à plusieurs rotations, mais il a de nouveau assisté à la rencontre depuis le banc. La Fédération anglaise de football avait déjà publié un communiqué avant la rencontre pour confirmer le forfait du joueur contre les Bleus.

Après la rencontre, Tuchel a apporté des précisions sur ce contretemps. « Kobbie s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement hier matin », a expliqué le technicien allemand en conférence de presse. « Il a ressenti une vive douleur au dos pendant l’entraînement et n’était pas en état de jouer. » Un tournoi donc décevant pour ce produit du centre de formation de Manchester United, qui rentre à Carrington sans avoir disputé la moindre minute, malgré ses performances convaincantes en championnat sous les ordres de Michael Carrick la saison dernière.







