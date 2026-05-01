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Kobbie Mainoo cite deux coéquipiers dont il porterait le maillot s’il était supporter – lui qui idolâtrait autrefois Wayne Rooney – et dévoile son projet de tatouage sur le thème de Manchester United
Des Red Devils jusqu'au bout
Mainoo, jeune pépite de Manchester United, a réaffirmé son engagement à vie envers le club de son enfance après avoir récemment prolongé son contrat à long terme. Ce produit du centre de formation, devenu un pilier de l’équipe première, reste profondément attaché aux traditions du Theatre of Dreams malgré son ascension fulgurante vers la célébrité internationale. Ayant passé la majeure partie de sa vie au sein de l’organisation mancunienne, l’attachement personnel du joueur de 21 ans pour le club continue de façonner ses ambitions professionnelles et son identité en dehors du terrain.
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De supporter à acteur clé
Dans une interview sincère accordée à GQau sujet de ses premières influences et de l’admiration qu’il porte aujourd’hui à ses pairs, Mainoo est revenu sur les joueurs qui ont marqué son enfance et ceux qu’il respecte aujourd’hui. Interrogé sur le premier nom qu’il ait jamais inscrit sur un maillot, il a répondu : « [Wayne] Rooney. Quand j’étais gamin, c’était lui la star à United. C’était le numéro un, donc à l’époque, je ne pense pas qu’on aurait mis le nom de quelqu’un d’autre sur son maillot. »
Interrogé sur le joueur qu’il choisirait aujourd’hui s’il était un jeune supporter, il a ajouté : « Probablement Bruno [Fernandes] ou Amad [Diallo]. Plus jeune, j’adorais ce type de profil, un ailier technique face auquel on devait se frotter. Et puis Bruno, parce que c’est un joueur incroyable, au vu de ce qu’il a accompli pour le club. Il est là depuis plusieurs saisons déjà, et ce qu’il réalise cette année est tout aussi impressionnant. »
Fidélité à vie
L’international anglais a évoqué la possibilité de renforcer son statut au sein du club par un hommage permanent et un parcours professionnel hors du commun à l’ère moderne. Interrogé sur l’idée d’un tatouage aux couleurs du club, Mainoo a répondu : « Depuis tout petit, je soutiens United et je me rends à Old Trafford. Alors oui, c’est tout à fait envisageable. »
Interrogé sur la possibilité de rester toute sa carrière à Old Trafford, le milieu de terrain originaire de Stockport a ajouté : « Oui, j'adore ce club et je l'ai toujours aimé, donc oui, c'est tout à fait possible. »
- AFP
Le point d’orgue d’une saison cruciale
L'attention de Mainoo se reporte désormais sur le terrain, alors que Manchester United se prépare pour un match décisif à domicile contre Liverpool ce dimanche 3 mai. Une victoire dans cette confrontation à enjeux élevés lui garantirait de facto une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, offrant ainsi au jeune milieu de terrain une occasion idéale de démontrer ses qualités de leader en plein essor. Avec la Coupe du monde qui se profile cet été, il sera essentiel pour lui de maintenir son niveau exceptionnel en championnat s'il souhaite s'imposer comme une superstar mondiale tout en restant fidèle à ses racines manchesteriennes.