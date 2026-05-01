Kobbie Mainoo cite deux coéquipiers dont il porterait le maillot s’il était supporter – lui qui idolâtrait autrefois Wayne Rooney – et dévoile son projet de tatouage sur le thème de Manchester United

Dans une interview sincère accordée à GQau sujet de ses premières influences et de l’admiration qu’il porte aujourd’hui à ses pairs, Mainoo est revenu sur les joueurs qui ont marqué son enfance et ceux qu’il respecte aujourd’hui. Interrogé sur le premier nom qu’il ait jamais inscrit sur un maillot, il a répondu : « [Wayne] Rooney. Quand j’étais gamin, c’était lui la star à United. C’était le numéro un, donc à l’époque, je ne pense pas qu’on aurait mis le nom de quelqu’un d’autre sur son maillot. »

Interrogé sur le joueur qu’il choisirait aujourd’hui s’il était un jeune supporter, il a ajouté : « Probablement Bruno [Fernandes] ou Amad [Diallo]. Plus jeune, j’adorais ce type de profil, un ailier technique face auquel on devait se frotter. Et puis Bruno, parce que c’est un joueur incroyable, au vu de ce qu’il a accompli pour le club. Il est là depuis plusieurs saisons déjà, et ce qu’il réalise cette année est tout aussi impressionnant. »