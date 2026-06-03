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Kobbie Mainoo adresse un message à Michael Carrick depuis le camp d’entraînement de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde et réagit à la nomination définitive de l’entraîneur de Manchester United
Mainoo se félicite de la nomination définitive de Carrick
Manchester United a récemment confirmé que Carrick s’était vu offrir un contrat à durée indéterminée jusqu’en 2028, après un intérim réussi ayant suivi le départ de Ruben Amorim. Cette décision a été accueillie avec enthousiasme dans le vestiaire, Mainoo confirmant que l’équipe tenait absolument à ce que l’ancien capitaine des Red Devils reste à long terme.
Présent au centre d’entraînement de l’Angleterre en Floride, Mainoo a confié à talkSPORT : « Nous en étions très heureux, évidemment, nous avons soutenu le manager dès le début. Il y a eu tellement de belles performances sous sa direction, et j’adore la façon dont il m’entraîne et me gère personnellement au sein de l’équipe. Je pense que tout le monde dans l’équipe est d’accord là-dessus, donc quand il a officiellement obtenu le poste, nous étions tous très heureux. »
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Le tournant après les difficultés d'Amorim
Il y a encore quelques mois, la présence de ce joueur de 21 ans dans le groupe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde paraissait peu probable. Sous les ordres de l’ancien entraîneur Amorim, Mainoo avait même envisagé son avenir à Old Trafford, écarté du onze de départ. Il n’avait pas disputé la moindre rencontre en tant que titulaire en Premier League sous la houlette du technicien portugais, mais son destin a basculé dès l’arrivée de Carrick en janvier.
Évoquant l’impact de Carrick sur sa sélection en équipe nationale, Mainoo a ajouté : « Absolument, et je lui ai dit que je lui en étais très reconnaissant. Car s’il ne m’avait pas fait jouer, je ne serais pas ici aujourd’hui, donc je lui en serai toujours reconnaissant. » Le milieu de terrain est devenu un pilier de l’équipe sous Carrick, ne manquant qu’un seul des 17 matches de championnat disputés ensemble lors de la remontée spectaculaire de fin de saison.
Les exploits en Ligue des champions et le renouveau de Manchester United
Mainoo a joué un rôle déterminant dans la remontée de Manchester United au classement, qui a finalement permis au club de terminer troisième. Son moment de gloire s'est produit lors d'un match décisif à Old Trafford, où Mainoo a inscrit le but décisif en fin de match lors de la victoire 3-2 contre Liverpool le mois dernier. Ce résultat a officiellement assuré le retour de Manchester United en Ligue des champions et a confirmé que Carrick était l'homme de la situation. Le style de management de Carrick a permis au jeune joueur de United de donner le meilleur de lui-même. Mainoo avait précédemment déclaré que le dévouement de l’équipe envers son entraîneur était si fort que les joueurs « veulent le suivre, se battre pour lui et mourir pour lui sur le terrain ».
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Tuchel mise sur les jeunes pour la Coupe du monde
Mainoo, déjà auteur de 12 sélections avec les Three Lions, vise désormais à enrichir son palmarès. Malgré son jeune âge, il a déjà fait ses preuves dans les grands rendez-vous, ayant disputé six matchs lors du parcours anglais jusqu’en finale de l’Euro 2024. Cette Coupe du monde sera toutefois une première pour lui, et Tuchel devrait s’appuyer sur son énergie et son sang-froid au milieu de terrain pour aider l’Angleterre à se frayer un chemin dans un groupe L difficile, aux côtés de la Croatie, du Ghana et du Panama. Avant le coup d’envoi de la compétition, Mainoo et ses coéquipiers peaufineront leur préparation lors de deux rencontres amicales en Floride : face à la Nouvelle-Zélande le 6 juin, puis contre le Costa Rica le 10 juin.