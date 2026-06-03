Kobbie Mainoo adresse un message à Michael Carrick depuis le camp d’entraînement de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde et réagit à la nomination définitive de l’entraîneur de Manchester United

Manchester United a récemment confirmé que Carrick s’était vu offrir un contrat à durée indéterminée jusqu’en 2028, après un intérim réussi ayant suivi le départ de Ruben Amorim. Cette décision a été accueillie avec enthousiasme dans le vestiaire, Mainoo confirmant que l’équipe tenait absolument à ce que l’ancien capitaine des Red Devils reste à long terme.

Présent au centre d’entraînement de l’Angleterre en Floride, Mainoo a confié à talkSPORT : « Nous en étions très heureux, évidemment, nous avons soutenu le manager dès le début. Il y a eu tellement de belles performances sous sa direction, et j’adore la façon dont il m’entraîne et me gère personnellement au sein de l’équipe. Je pense que tout le monde dans l’équipe est d’accord là-dessus, donc quand il a officiellement obtenu le poste, nous étions tous très heureux. »



