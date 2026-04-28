Kobbie Mainoo a trouvé un accord complet avec Manchester United concernant un nouveau contrat à long terme

Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Mainoo a accepté les termes d’un nouveau contrat avec le club. Formé à Manchester United, le jeune milieu de terrain prolonge son engagement jusqu’en juin 2031, et l’annonce officielle pourrait intervenir d’ici quelques jours. Ce accord représente une victoire majeure pour les Red Devils, qui risquaient de perdre l’international anglais alors que son avenir sportif semblait incertain.

Le milieu de terrain de 21 ans avait envisagé de partir l’été dernier, puis lors du mercato de janvier, après avoir perdu la confiance de l’ancien coach Ruben Amorim. Mais il est redevenu un joueur clé sous les ordres de Carrick et devrait prendre part à la Coupe du monde avec l’Angleterre cet été.