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Kobbie Mainoo a trouvé un accord complet avec Manchester United concernant un nouveau contrat à long terme
Les Red Devils s'assurent les services de la pépite de leur centre de formation.
Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Mainoo a accepté les termes d’un nouveau contrat avec le club. Formé à Manchester United, le jeune milieu de terrain prolonge son engagement jusqu’en juin 2031, et l’annonce officielle pourrait intervenir d’ici quelques jours. Ce accord représente une victoire majeure pour les Red Devils, qui risquaient de perdre l’international anglais alors que son avenir sportif semblait incertain.
Le milieu de terrain de 21 ans avait envisagé de partir l’été dernier, puis lors du mercato de janvier, après avoir perdu la confiance de l’ancien coach Ruben Amorim. Mais il est redevenu un joueur clé sous les ordres de Carrick et devrait prendre part à la Coupe du monde avec l’Angleterre cet été.
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Une augmentation salariale vertigineuse vient d’être dévoilée.
Les termes financiers du contrat illustrent le statut privilégié de Mainoo au sein du club. Selon ces nouvelles conditions, le milieu de terrain de 21 ans, dont le salaire hebdomadaire devrait quadrupler, passerait d’une rémunération de 25 000 £ à un salaire de base de 120 000 £ par semaine. Des primes liées à la performance pourraient encore faire grimper ce montant si le joueur atteint certains objectifs spécifiques. Cette augmentation substantielle confirme l’intention des Red Devils de bâtir leur avenir tactique autour des qualités créatives et défensives du jeune joueur originaire de Stockport.
L'influence de Carrick sur le retour en force de Mainoo
L’arrivée de l’entraîneur par intérim Michael Carrick a constitué un tournant dans la carrière de Mainoo à Old Trafford. Spécialiste du poste de sentinelle, Carrick a salué la progression et l’intelligence tactique du jeune milieu, tandis que United s’installait sur le podium de la Premier League.
Au sujet des progrès de Mainoo, le manager de United a déclaré : « Je pense qu'il s'en est très bien sorti. Après une période sans beaucoup de temps de jeu, il a réussi à enchaîner les matchs et à trouver son rythme. Je pense qu'il y est parvenu très rapidement et qu'il y a vraiment une sorte de fluidité naturelle. »
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Fernandes sera-t-il le prochain à prolonger son contrat ?
Les Red Devils ne sont plus qu’à deux points de valider leur billet pour la Ligue des champions la saison prochaine, grâce à leur récente victoire contre Brentford, et Mainoo a joué un rôle clé dans leur impressionnante remontée en Premier League. Le club envisage par ailleurs de proposer un nouveau contrat à son capitaine, Bruno Fernandes, avec l’objectif de briguer les plus grands trophées lors de l’exercice 2026-2027.
Fernandes et Mainoo retrouveront la pelouse ce week-end, lorsque Manchester United accueillera Liverpool.