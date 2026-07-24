Jürgen Klopp a entamé son ère à la tête de la sélection allemande avec des messages clairs et ambitieux, affirmant que diriger la « Mannschaft » représente le sommet de sa carrière d'entraîneur, et qu'il n'hésitera pas à prendre des décisions audacieuses afin de ramener la sélection sur les podiums.

Lors de sa première conférence de presse après avoir pris ses fonctions en remplacement de Julian Nagelsmann, qui a quitté son poste à la suite de l'échec de la sélection lors de la Coupe du monde 2026, Klopp s'est longuement exprimé sur sa vision technique, ses plans pour l'avenir et sa relation avec les supporters et les joueurs, soulignant que le succès ne se produira pas du jour au lendemain, mais promettant de présenter une sélection dotée d'une identité claire et d'une forte personnalité.

Klopp a entamé son propos en déclarant : « C'est un grand honneur d'être assis ici aujourd'hui. Ce qui m'arrive depuis quelques jours ressemble à un film qui défile dans mon esprit, et les idées se bousculent dans ma tête. Où tout cela a-t-il commencé ? Et d'où viens-je ? »

Et d'ajouter : « J'avais déjà conscience de l'ampleur de la mission qu'est celle d'entraîner la sélection nationale, mais lorsque l'on en devient responsable, on en ressent davantage la grandeur et la responsabilité. Et compte tenu de mon parcours, il m'était impossible d'imaginer atteindre ce stade. »

Il a poursuivi : « C'est une journée très particulière pour moi, et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la rendre possible. Mais je ne suis pas une page blanche : je suis venu accompagné de partenaires, et je ne fais pas cela pour moi-même. »

Il a souligné : « Chacun a besoin d'un défi de temps à autre. Pour moi, il était évident que ce défi devait se dérouler ici. Ma force réside dans la connaissance de mes points faibles. Il y a certaines choses que je fais relativement bien. Je veux que nous donnions ici le meilleur de nous-mêmes. Je ne veux rien négliger, ni rien oublier. »