Goal.com
En direct€50
FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP
Karim Malim

Traduit par

Klopp entame son ère allemande avec des messages forts : si vous vous en prenez à ma famille, je partirai, et attendez-vous à des surprises

Allemagne
J. Klopp
J. Kimmich
J. Nagelsmann
Allemagne vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde
Allemagne
Paraguay
É.-U.

Le pressing haut au cœur du projet, et les jeunes talents auront leur chance

Jürgen Klopp a entamé son ère à la tête de la sélection allemande avec des messages clairs et ambitieux, affirmant que diriger la « Mannschaft » représente le sommet de sa carrière d'entraîneur, et qu'il n'hésitera pas à prendre des décisions audacieuses afin de ramener la sélection sur les podiums.

Lors de sa première conférence de presse après avoir pris ses fonctions en remplacement de Julian Nagelsmann, qui a quitté son poste à la suite de l'échec de la sélection lors de la Coupe du monde 2026, Klopp s'est longuement exprimé sur sa vision technique, ses plans pour l'avenir et sa relation avec les supporters et les joueurs, soulignant que le succès ne se produira pas du jour au lendemain, mais promettant de présenter une sélection dotée d'une identité claire et d'une forte personnalité.

Klopp a entamé son propos en déclarant : « C'est un grand honneur d'être assis ici aujourd'hui. Ce qui m'arrive depuis quelques jours ressemble à un film qui défile dans mon esprit, et les idées se bousculent dans ma tête. Où tout cela a-t-il commencé ? Et d'où viens-je ? »

Et d'ajouter : « J'avais déjà conscience de l'ampleur de la mission qu'est celle d'entraîner la sélection nationale, mais lorsque l'on en devient responsable, on en ressent davantage la grandeur et la responsabilité. Et compte tenu de mon parcours, il m'était impossible d'imaginer atteindre ce stade. »

Il a poursuivi : « C'est une journée très particulière pour moi, et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la rendre possible. Mais je ne suis pas une page blanche : je suis venu accompagné de partenaires, et je ne fais pas cela pour moi-même. »

Il a souligné : « Chacun a besoin d'un défi de temps à autre. Pour moi, il était évident que ce défi devait se dérouler ici. Ma force réside dans la connaissance de mes points faibles. Il y a certaines choses que je fais relativement bien. Je veux que nous donnions ici le meilleur de nous-mêmes. Je ne veux rien négliger, ni rien oublier. »

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Message aux supporters et aux détracteurs

    Klopp a adressé un message direct aux supporters et aux médias, affirmant qu'il accepte la critique, mais qu'il refuse que l'on touche à sa famille.

    Il a déclaré : « S'il y a des gens qui ne se soucient pas de l'avenir du football allemand, je n'y peux rien. Nous avons un travail à accomplir. J'ai accordé quelques interviews par-ci par-là, mais je ne peux pas dire que cela m'ait manqué. J'ai été surpris par la quantité d'informations et par la vitesse à laquelle elles se propagent. Sur la voie que nous empruntons, il est important de faire les choses correctement, et non le plus vite possible. »

    Il a ajouté : « Le jour où vous ne voudrez plus de moi, dites-le et je m'en irai, sans aucune indemnité. Si demain vous dites que je suis un raté, je partirai, mais pas sur la base de l'avis d'une seule personne, seulement si c'est l'opinion générale. Et si la Fédération allemande de football dit que j'ai échoué, je partirai. Quant à vous, si vous dépassez les limites et que vous ne laissez pas ma famille tranquille, je partirai aussi. »

    Il a poursuivi : « Critiquez-moi si quelque chose ne fonctionne pas, cela me réjouit car je travaillerai à l'améliorer. Tout est une question de travail. Je n'ai pas de carrière d'entraîneur prévue après la sélection nationale et, idéalement, cette mission représente l'apogée de ma carrière. »

    • Publicité
  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Un nouveau staff technique et une vision pour l'avenir

    Klopp a dévoilé la composition de son staff technique, assurant qu'il avait choisi la meilleure équipe possible.

    À propos de l'arrivée de Sven Bender, il a déclaré : « Je le connais depuis longtemps, et je pense que la situation est idéale. C'est un jeune entraîneur qui a déjà travaillé avec la Fédération allemande de football, et il a été joueur en sélection nationale. C'est un expert dans ce domaine, moi non. Et pour de bonnes raisons, on ne m'a jamais autorisé à entrer dans ce bâtiment avec des chaussures de football aux pieds. »

    Il a également annoncé l'arrivée de son conseiller proche Marc Kosicke à la Fédération allemande de football, précisant : « Il sera mon adjoint pour les affaires liées à la stratégie, au développement et à l'innovation. »

    Et d'ajouter : « Il n'y a pas grand-chose à dire sur la situation actuelle, mais c'est le moment idéal pour tout réexaminer et procéder aux ajustements nécessaires. L'amélioration exige généralement davantage de travail, mais le plus important est de se concentrer sur l'avenir. »

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Bilan de la sélection après la Coupe du monde

    Klopp a expliqué qu'il avait déjà commencé à évaluer les éléments de la sélection. Il a déclaré : « J'ai visionné 57 joueurs. Nous avions de nombreux bons joueurs à la Coupe du monde, mais ils n'ont pas offert le niveau attendu. La situation n'est pas mauvaise du tout, mais elle a assurément besoin d'être améliorée. »

    Il a affirmé que son objectif était : « Ne pas me surestimer, mais je ressens une responsabilité envers le public allemand : ramener la sélection sur les podiums. Il nous reste encore plusieurs semaines avant la trêve internationale, et c'est un temps suffisant pour se préparer. Tout le monde est prêt. »

    Klopp a évoqué son lien avec l'histoire du football allemand, déclarant : « J'ai entendu dire que Helmut Schön vivait lui aussi à Wiesbaden, et j'y vis moi-même depuis peu de temps. J'ai aimé Franz Beckenbauer pour tout ce qu'il a apporté. Rudi est également présent ici et j'ai le droit de le mentionner. Le chiffre 13 paraît étonnamment bas. Pour moi, le football allemand est prestigieux et possède une longue histoire, et devenir une partie de cette histoire est quelque chose de tout à fait particulier. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    La relation avec Nagelsmann

    Klopp a démenti tout contact avec son prédécesseur Julian Nagelsmann. Il a déclaré : « Il n'y a eu aucun contact entre nous. Joyeux anniversaire en retard à lui. Je lui voue tout mon respect. Le jour de ce commentaire a été l'un des pires jours de ma vie, et je savais alors qu'une bombe à retardement était sur le point d'exploser. J'aurais aimé pouvoir l'éviter. Je me suis excusé, mes excuses ont été acceptées, et je ne pense pas qu'il y ait la moindre rancune. Je lui souhaite toute la réussite possible, et je pense qu'aujourd'hui représente une nouvelle page pour lui. »

    Klopp a affirmé que construire une relation solide avec les joueurs serait sa toute première étape. Il a déclaré : « Je suis content que la saison ne commence pas demain par le premier match, sinon je me serais senti épuisé. Je suivrai les matchs dans chaque pays où se trouvent nos joueurs, y compris l'Allemagne bien sûr. J'ai récemment acquis une compréhension approfondie des choses, et le contact avec les joueurs est primordial. Je vais essayer de les contacter tôt, ce sera ma première mission. »

    Il a ajouté : « J'ai toujours eu tendance à en faire plus plutôt que moins, et je vais essayer de le faire de la bonne manière, dans l'intérêt des joueurs. »

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    Une philosophie de jeu claire

    Klopp a dévoilé les grandes lignes de sa philosophie de jeu avec la sélection allemande. Il a déclaré : « Le pressing haut sera un élément essentiel, aux côtés d'une formation stable et d'une philosophie de jeu claire. Et malgré toutes ces incertitudes, nous ne miserons pas sur le marquage individuel, même si la meilleure équipe d'Allemagne le pratique. »

    Il a ajouté : « Les sélections qui ont remporté la Coupe du monde ont joué avec quatre défenseurs, et nous jouerons nous aussi de cette manière. Nous nous appuierons sur les ailiers, car les meneurs de jeu de la génération actuelle occupent désormais ces postes. »

    L'entraîneur allemand a affirmé que la porte serait ouverte à tous. Il a déclaré : « Certains joueurs auront des chances auxquelles ils ne s'attendaient pas, parce que j'aime être audacieux. Je l'ai toujours été et je le resterai. Je veux travailler avec des joueurs qui proposent un football dont tout le monde profite. Le succès ne viendra peut-être pas immédiatement, mais je veux que les gens rentrent chez eux en disant : quelle prestation magnifique. »

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    La France, étalon de la puissance

    Klopp a insisté sur la nécessité de faire preuve de réalisme. Il a déclaré : « Nous devons avoir des attentes réalistes. La question est : sommes-nous actuellement au niveau de la France ? Et si la réponse est oui, alors c'est faux. »

    Il a ajouté que l'équipe de France comptait un groupe exceptionnel de joueurs, tout en affirmant dans le même temps que la battre n'était pas impossible.

    Klopp a évoqué l'importance des matches internationaux. Il a dit : « Cela fait longtemps que je n'ai pas suivi de matches internationaux en dehors des grandes compétitions. J'espère que ces matches susciteront de nouveau l'intérêt. Nous savons tous qu'un football qui gagne est capable de changer tout un pays. »

    Il a ajouté : « Lorsque je dispute mon premier match officiel seulement quatre jours après le début de mon travail, vous ne pouvez pas vous attendre à des miracles. Mais je veux voir une progression, et surtout que les joueurs me montrent que porter le maillot de l'équipe nationale est quelque chose de très spécial. »

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    Je ne pourrai pas satisfaire tout le monde

    Klopp a lancé l'un de ses messages les plus marquants durant la conférence, déclarant : « Je ne pourrai pas satisfaire tout le monde. Je vais essayer de tout faire de la meilleure façon possible dans l'intérêt de notre sélection. »

    Et d'ajouter : « Si nous imaginons tous que nous deviendrons champions du monde d'ici quatre ans, ce serait un sentiment formidable. Et si nous y croyons ensemble, le voisin ne paraîtra pas dérangeant le lendemain, le temps ne sera pas si mauvais que ça, et Merz ne gâchera pas tout. »

    Au sujet de Joshua Kimmich, Klopp a affirmé : « J'ai des idées, mais je n'ai encore parlé à personne, donc je ne définirai aucun poste pour l'instant. Le joueur qui livre la meilleure performance, qui a le plus d'enthousiasme et qui progresse dès qu'il porte le maillot de la sélection, voilà celui qui jouera. »

    Il a poursuivi : « Tous ceux qui ont le droit de représenter la sélection nationale doivent donner le maximum. Je suivrai tout le monde, et personne n'est écarté à ce jour. C'est un nouveau départ. »

    Lorsque le journal Bild lui a demandé s'il porterait une tenue de sport ou un costume sur la ligne de touche, Klopp a répondu en souriant : « Ça ne m'a pas manqué. Je ne porterai certainement pas de cravate. J'ai pris de l'âge. On verra. J'ai eu l'occasion de renouveler ma garde-robe ces dernières années. J'ai le sentiment que cette tenue convient mieux au nouveau rôle que son style précédent. »

  • DFB Press ConferenceGetty Images Sport

    La Coupe du monde m'a offert la meilleure occasion d'apprendre

    Klopp a affirmé que suivre la dernière Coupe du monde avait été une expérience extrêmement enrichissante. Il a déclaré : « La force du football réside dans sa capacité à rassembler les gens. La Coupe du monde a été la meilleure occasion de formation que je pouvais avoir. L'ambiance dans les stades était exceptionnelle, et l'enthousiasme vécu par les gens était incroyable. »

    Klopp a salué le fait que l'Allemagne possède une génération prometteuse de joueurs. Il a déclaré : « J'ai consulté les noms des joueurs, et mes impressions étaient très positives. Nous disposons d'une quantité énorme de talents. Nous avons remporté la Coupe du monde et le Championnat d'Europe des moins de 17 ans, et ces joueurs sont censés avoir aujourd'hui atteint la vingtaine. Une fois qu'ils auront obtenu leur permis de conduire, nous pourrons en tirer profit. »

  • FBL-GER-HEAD COACH-PRESSERAFP

    La réalité avant les rêves

    Klopp a conclu ses propos en soulignant que la construction d'une équipe capable de rivaliser demande du temps. Il a déclaré : « Les attentes en Allemagne sont folles. Imaginez si Nagelsmann avait dit : nous voulons seulement atteindre les demi-finales, qu'est-ce qui se serait passé ? Bien sûr que nous visons les objectifs les plus élevés, mais nous devons comprendre que nous avons besoin de temps pour les atteindre. »

    Il a ajouté : « Je veux participer activement au développement de la structure organisationnelle. Celui qui recrute Jürgen Klopp obtient Jürgen Klopp avec toutes ses idées. Tout le monde est heureux aujourd'hui, mais je ne suis pas certain que ce sentiment durera tous les jours. »

    Il a conclu ses déclarations en disant : « Je veux tout améliorer et présenter l'équipe d'Allemagne sous un jour positif afin que nous revenions finalement au sommet. J'attends ce défi avec impatience. Il nous reste encore deux mois avant le premier match, qui se jouera aux Pays-Bas. Mon Dieu ! »

    Il a également évoqué le calendrier des matches internationaux, déclarant : « Lorsque la Ligue des nations de l'UEFA a débuté, je me suis dit que les matches amicaux étaient terminés. Nous devons trouver un équilibre entre le développement et l'obtention de résultats. J'ai quelques idées, et je ne vais pas épuiser onze joueurs en permanence ; nous trouverons la solution qui convient. »