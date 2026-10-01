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Jürgen Klopp DFB-Teamgetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Klopp change d’avis : « Retirer des titres à City ? Je ne fête rien, c’étaient des adversaires redoutables »

J. Klopp
Manchester City
Liverpool
Premier League

L’ancien entraîneur de Liverpool avait dit à un supporter de Liverpool : « Si vous organisez une parade en bus, j’en suis. »

Il y a quelque temps, face à la possibilité de recevoir sur tapis vert des titres éventuellement retirés à Manchester City, Jürgen Klopp avait répondu ainsi à un supporter de Liverpool : « Si vous organisez une parade en bus, j’en serai ».


Désormais sélectionneur de l’Allemagne, et entraîneur de Liverpool entre 2015 et 2024, il a changé d’avis : « Il y a quelque temps, j’avais dit que je participerais à une parade de célébration s’ils retiraient les titres à Manchester City… - peut-on lire dans la traduction de Cronache di Spogliatoio -. Eh bien, je ne pense plus comme ça aujourd’hui. Je ne ressens pas le besoin de faire la fête, je veux seulement voir et attendre ».


  • « Je ne me prépare pas à faire la fête »

    L'entraîneur allemand, né en 1967, ajoute : « Mon respect pour Guardiola et pour le football que pratiquait City est trop grand. C’étaient des adversaires redoutables. Je n’ai rien à voir avec cette histoire, donc je ne me prépare en aucune façon à faire la fête et je n’éprouve aucune émotion à ce sujet. Je suis déjà parfaitement satisfait de ce que nous avons accompli à Liverpool. Le reste ne m’intéresse pas ».


    Avec Liverpool, Klopp a remporté en Angleterre une Premier League, une FA Cup, un Community Shield et deux Coupes de la Ligue. Sur le plan international, une Ligue des champions, une Supercoupe et une Coupe du monde des clubs.

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