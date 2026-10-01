Il y a quelque temps, face à la possibilité de recevoir sur tapis vert des titres éventuellement retirés à Manchester City, Jürgen Klopp avait répondu ainsi à un supporter de Liverpool : « Si vous organisez une parade en bus, j’en serai ».





Désormais sélectionneur de l’Allemagne, et entraîneur de Liverpool entre 2015 et 2024, il a changé d’avis : « Il y a quelque temps, j’avais dit que je participerais à une parade de célébration s’ils retiraient les titres à Manchester City… - peut-on lire dans la traduction de Cronache di Spogliatoio -. Eh bien, je ne pense plus comme ça aujourd’hui. Je ne ressens pas le besoin de faire la fête, je veux seulement voir et attendre ».



