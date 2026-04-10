Au moment d’un émouvant adieu à Anfield, Jürgen Klopp, l’ex-mentor de Liverpool, a tressé des éloges appuyés à la star égyptienne Mohamed Salah, qui s’apprête à tourner la dernière page de son aventure chez les Reds.

Le technicien allemand, qui a mené le club aux sommets européens et nationaux, n’a pas caché son admiration pour les qualités exceptionnelles de l’attaquant et lui prédit une carrière brillante jusqu’à la quarantaine.

Alors que l’attaquant fêtera ses 34 ans en juin, le technicien allemand assure que le « Roi égyptien » dispose encore d’une énergie suffisante pour continuer à éblouir les observateurs. Selon lui, cette carrière unique, forgée par un talent immense, une détermination sans faille et une progression constante, pourrait bien rester sans équivalent dans l’histoire du football.

Dans un entretien accordé à Peter Crouch pour un podcast diffusé sur le site officiel du club, l’Allemand a confié attendre avec curiosité les dernières sorties du Pharaon et a invité les supporters à savourer chaque instant de cette période dorée avant son départ.

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Liverpool à la recherche de l’héritier de Mohamed Salah.



Une opération passionnante : Mohamed Salah et Virgil van Dijk pourraient-ils bientôt porter les couleurs du même club ?



