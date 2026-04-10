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Klopp anticipe l’avenir de Salah après Liverpool et déclare : « Je n’ai jamais vu un joueur comme lui. »

M. Salah
J. Klopp
Liverpool
Égypte
Allemagne

Quand « Mo » cessera-t-il de jouer… et les secrets d'une évolution constante

Au moment d’un émouvant adieu à Anfield, Jürgen Klopp, l’ex-mentor de Liverpool, a tressé des éloges appuyés à la star égyptienne Mohamed Salah, qui s’apprête à tourner la dernière page de son aventure chez les Reds. 

Le technicien allemand, qui a mené le club aux sommets européens et nationaux, n’a pas caché son admiration pour les qualités exceptionnelles de l’attaquant et lui prédit une carrière brillante jusqu’à la quarantaine.

Alors que l’attaquant fêtera ses 34 ans en juin, le technicien allemand assure que le « Roi égyptien » dispose encore d’une énergie suffisante pour continuer à éblouir les observateurs. Selon lui, cette carrière unique, forgée par un talent immense, une détermination sans faille et une progression constante, pourrait bien rester sans équivalent dans l’histoire du football. 

Dans un entretien accordé à Peter Crouch pour un podcast diffusé sur le site officiel du club, l’Allemand a confié attendre avec curiosité les dernières sorties du Pharaon et a invité les supporters à savourer chaque instant de cette période dorée avant son départ.

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  • Mohamed Salah poursuivra-t-il sa carrière jusqu’à la fin de la trentaine ?

    Jürgen Klopp a tracé les perspectives d’avenir de Mohamed Salah, qui quittera Liverpool en fin de saison, estimant que le « Pharaon » poursuivra sa carrière jusqu’à la veille de ses quarante ans.

    C’est ce qu’a affirmé l’ancien entraîneur allemand, légende des Reds, en saluant le parcours exceptionnel de l’international égyptien à Anfield.

    Le joueur avait annoncé le mois dernier que sa neuvième saison avec le club serait la dernière. Il quittera l’équipe après un parcours couronné de succès : deux titres en Premier League, la Ligue des champions 2019, la Coupe du monde des clubs, la FA Cup et deux victoires en Carabao Cup.

    Avec 255 buts, l’attaquant emblématique occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club, derrière Ian Rush et Roger Hunt.

    Selon Klopp, qui l’a dirigé durant sept saisons à Anfield, l’international égyptien possède encore de solides arguments à faire valoir sous un autre maillot, alors qu’il s’apprête à fêter ses 34 ans en juin.

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  • Comment Klopp perçoit-il la personnalité de Salah et son évolution constante ?

    Klopp a déclaré : « D’autres l’ont peut-être déjà affirmé par le passé, quand ils comptabilisaient les buts d’Ian Rush ou d’un autre joueur, mais je ne crois pas qu’une carrière comme celle de Salah se reproduira un jour. »

    Il ajoute : « La combinaison de ses qualités techniques, de sa personnalité, de sa détermination et de son immense envie est unique : je n’ai jamais vu un joueur comme lui. À l’entraînement, on admire son pied gauche, sa vitesse… C’est impressionnant. Il a commencé à marquer des buts parce qu’il n’était pas satisfait de sa finition à Rome, alors il a installé un but dans le jardin de sa maison. »

    « Beaucoup de gens ont peut-être installé un but dans leur jardin pour progresser, mais lui y passait sept heures par jour. Chaque été, il rentrait de vacances avec une nouvelle technique ou une idée supplémentaire. »

    « Rappelez-vous la saison dernière, quand nous avons été sacrés champions. Combien de buts a-t-il marqués, et de quelle manière ! Il coupait vers l’intérieur au moment où il avait l’habitude de tirer, puis Cody Gakpo ou un autre joueur arrivait. Nous étions confrontés à ce genre de situations, mais il les a exécutées à la perfection. »

    « Il apporte toujours quelque chose de nouveau, il ne s’est jamais arrêté et ne s’arrêtera jamais. Il a aujourd’hui 33 ans et il lui reste encore cinq ou six ans devant lui, à 100 %. »

  • La gestion par l’entraîneur des joueurs stars tels que Salah

    L’ancien entraîneur de Liverpool a évoqué l’avenir de Salah en déclarant : « Attendons de voir où il ira. Encore une fois, les joueurs d’un très haut niveau comme Mo ne sont pas toujours faciles à gérer, et c’est tout à fait normal. » 

    Il a ajouté : « Le rôle d’un entraîneur n’est pas de faire sourire tout le monde chaque jour, mais de trouver le moyen de faire passer un joueur au niveau supérieur, même si cela implique de le mettre en colère. »

    Il a conclu : « Tu es fâché ? Très bien, montre-le sur le terrain, pas ici. Il y a plein de petits détails : parfois tu les serres dans tes bras, et il a toujours réagi de manière incroyable. »

  • Klopp attend avec impatience la dernière apparition de Salah

    En conférence de presse, Jürgen Klopp a confié son enthousiasme à l’idée de savourer les derniers matchs de Mohamed Salah à Anfield : « Je suis vraiment impatient de découvrir ses dernières sorties. Il sait que cette belle époque touche à sa fin, alors profitons-en… Nous connaissons tous Salah : il ne prend plaisir au football que lorsqu’il marque. »

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