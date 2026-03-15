Andrea Kimi Antonelli remporte sa première victoire en F1 lors du Grand Prix de Chine et ramène l'Italie au sommet vingt ans après sa dernière victoire. Une performance solide de la part de ce jeune Italien de 19 ans originaire de Bologne, qui devance son coéquipier George Russell et le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui termine troisième et décroche son premier podium avec Ferrari. Leclerc, qui s'est battu avec son coéquipier pendant la majeure partie de la course, ne termine qu'à la quatrième place.
AFP
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Kimi Antonelli entre dans l'histoire : à 19 ans, il remporte sa première victoire en F1 et offre à l'Italie un nouveau triomphe après plus de 20 ans
KIMI DANS L'HISTOIRE
Une victoire historique pour le pilote Mercedes, qui ramène l'Italie sur la plus haute marche du podium après plus de vingt ans. La dernière victoire d'un pilote italien en F1 remontait en effet à 2006, avec Giancarlo Fisichella. Mention spéciale également pour Lewis Hamilton qui, lors du Grand Prix de Chine, a décroché son premier podium avec la rouge.
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