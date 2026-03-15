Kimi Antonelli entre dans l'histoire : à 19 ans, il remporte sa première victoire en F1 et offre à l'Italie un nouveau triomphe après plus de 20 ans

Andrea Kimi Antonelli remporte sa première victoire en F1 lors du Grand Prix de Chine et ramène l'Italie au sommet vingt ans après sa dernière victoire. Une performance solide de la part de ce jeune Italien de 19 ans originaire de Bologne, qui devance son coéquipier George Russell et le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui termine troisième et décroche son premier podium avec Ferrari. Leclerc, qui s'est battu avec son coéquipier pendant la majeure partie de la course, ne termine qu'à la quatrième place.