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Kieran Trippier s’apprête à rejoindre le championnat de deuxième division après avoir conclu un accord avec un club fraîchement relégué, suite à son départ de Newcastle
Les Wolves renforcent leur arrière-garde avec un défenseur expérimenté
Selon Sky Sports, les Wolves auraient devancé la concurrence pour recruter l’ancien latéral droit de Newcastle, Trippier, sous la forme d’un transfert gratuit. Le joueur de 35 ans a accepté un contrat de deux ans, extensible d’une année supplémentaire, repoussant plusieurs offres de clubs européens. Le deal reste soumis à la traditionnelle visite médicale, programmée la semaine prochaine, dès le retour du défenseur expérimenté de ses vacances en famille.
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Howe rend hommage
Avant le départ émouvant du défenseur, Eddie Howe, l’entraîneur de Newcastle, a salué l’immense contribution de Trippier au club depuis son arrivée en provenance de l’Atlético Madrid : « Il mérite sans aucun doute d’être mis à l’honneur. Je pense que le simple fait d’avoir pris la décision de venir ici mérite d’être salué, car il est passé d’une équipe qui connaissait un immense succès en Espagne à une équipe qui lutte contre la relégation en Premier League.
Il a relevé le défi et je suis ravi que son choix ait été récompensé, car rien ne l’assurait. L’équipe s’est maintenue et n’a plus jamais regardé en arrière. Beaucoup ont oublié qu’il s’est blessé et n’a pas pu apporter sur le terrain ce qu’il aurait voulu lors de cette lutte pour le maintien.
C’est surtout la saison suivante qu’il a joué un rôle incroyable dans notre parcours vers la Ligue des champions. Je crois qu’on n’a perdu que quatre matchs cette saison-là… C’est sans doute le souvenir que je garde le plus de lui. Et puis il y a eu la victoire en finale de la Coupe, où je l’ai trouvé magnifique ce jour-là. Une performance absolument gigantesque, et il a pu vivre le moment de soulever le trophée avec Bruno [Guimaraes] et Jamaal [Lascelles]. »
Trippier a officialisé son départ dans un adieu empreint d'émotion.
Trippier quitte St James' Park après 160 matchs, un parcours historique couronné par la victoire en Carabao Cup 2025 face à Liverpool, qui a mis fin à 70 ans de disette en matière de trophées nationaux pour Newcastle.
Au moment de partir, Trippier a confié : « Le moment est venu de quitter ce club extraordinaire après quatre ans et demi. C’est ici que je me suis senti le plus chez moi. C’est émouvant, et ça va vraiment me manquer. Je tiens à remercier chaleureusement les supporters pour tout leur soutien, dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous m’avez toujours soutenu, vous avez toujours été à mes côtés.
À mes coéquipiers, ce fut un parcours incroyable ; vous allez tous me manquer, mais soulever un trophée avec vous reste le meilleur moment de ma carrière. Un immense merci à l’entraîneur Eddie Howe, à tout le staff technique et à l’équipe en coulisses. Le manager m’a fait confiance – à deux reprises – en me recrutant, m’a offert l’opportunité de représenter et de capitainer ce grand club, et, surtout, nous avons réussi à remporter un trophée. Tout le monde au club va me manquer. Merci. »
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Un rôle de leader l’attend à Molineux.
Rob Edwards, l’entraîneur des Wolves, voit dans ce défenseur latéral expérimenté un leader d’expérience capable de guider immédiatement l’équipe vers une remontée en Premier League. Trippier devra rapidement s’adapter aux exigences physiques de la Championship après avoir passé sa visite médicale la semaine prochaine. Après l’amère déception de la relégation, le club des West Midlands s’appuiera sur son palmarès de haut niveau pour restructurer son effectif en vue d’une saison nationale éprouvante de 46 matchs.