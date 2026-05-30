Kieran Trippier s’apprête à rejoindre le championnat de deuxième division après avoir conclu un accord avec un club fraîchement relégué, suite à son départ de Newcastle

Avant le départ émouvant du défenseur, Eddie Howe, l’entraîneur de Newcastle, a salué l’immense contribution de Trippier au club depuis son arrivée en provenance de l’Atlético Madrid : « Il mérite sans aucun doute d’être mis à l’honneur. Je pense que le simple fait d’avoir pris la décision de venir ici mérite d’être salué, car il est passé d’une équipe qui connaissait un immense succès en Espagne à une équipe qui lutte contre la relégation en Premier League.

Il a relevé le défi et je suis ravi que son choix ait été récompensé, car rien ne l’assurait. L’équipe s’est maintenue et n’a plus jamais regardé en arrière. Beaucoup ont oublié qu’il s’est blessé et n’a pas pu apporter sur le terrain ce qu’il aurait voulu lors de cette lutte pour le maintien.

C’est surtout la saison suivante qu’il a joué un rôle incroyable dans notre parcours vers la Ligue des champions. Je crois qu’on n’a perdu que quatre matchs cette saison-là… C’est sans doute le souvenir que je garde le plus de lui. Et puis il y a eu la victoire en finale de la Coupe, où je l’ai trouvé magnifique ce jour-là. Une performance absolument gigantesque, et il a pu vivre le moment de soulever le trophée avec Bruno [Guimaraes] et Jamaal [Lascelles]. »