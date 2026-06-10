Kieran McKenna quitte ses fonctions d’entraîneur : Ipswich confirme sa démission surprise un mois après avoir assuré son retour en Premier League

Dans un communiqué sincère, McKenna a expliqué les raisons de son départ, soulignant que cette décision n’avait pas été prise à la légère. Ayant pris les rênes de l’équipe le 16 décembre 2021 alors qu’elle évoluait en League One, il a mené le club vers le succès en obtenant la promotion d’Ipswich en Championship à l’issue de la saison 2022-2023. Néanmoins, après l’épuisante course à la remontée en Premier League cette saison, il a jugé indispensable de se recentrer sur sa vie personnelle avant d’envisager son avenir sur le banc.

« C’est avec un mélange de gratitude, de fierté, de tristesse et de satisfaction que j’ai décidé de renoncer à l’honneur d’entraîner ce club historique. Quand on a tissé les liens que nous avons tissés au sein de cette institution, il n’y a jamais de bon moment pour dire au revoir. Cependant, après avoir décroché une deuxième promotion en Premier League la saison dernière, avec une nouvelle dernière journée mémorable dans notre stade, et après mûre réflexion ces dernières semaines, je pense que le moment est venu pour moi de me retirer », a déclaré McKenna.