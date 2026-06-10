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Kieran McKenna quitte ses fonctions d’entraîneur : Ipswich confirme sa démission surprise un mois après avoir assuré son retour en Premier League
Un départ surprise après le titre de champion
McKenna a provoqué une véritable onde de choc à Portman Road en démissionnant de son poste d’entraîneur principal d’Ipswich Town, quelques semaines seulement après avoir assuré au club son retour tant attendu en Premier League. Malgré l’ascension fulgurante du club sous sa direction, ce tacticien très apprécié a décidé que son aventure avec les Tractor Boys touchait naturellement à sa fin.
Cette annonce survient peu après des rumeurs l’envoyant à Fulham. Marco Silva ayant quitté Craven Cottage pour succéder à José Mourinho au Benfica, le profil de McKenna, l’un des entraîneurs anglais les plus prometteurs, en faisait un candidat idéal pour le remplacer. Toutefois, aucun transfert ne semble imminent : le communiqué du club précise qu’il a « décidé de s’éloigner du monde du football ».
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McKenna explique sa décision de se retirer
Dans un communiqué sincère, McKenna a expliqué les raisons de son départ, soulignant que cette décision n’avait pas été prise à la légère. Ayant pris les rênes de l’équipe le 16 décembre 2021 alors qu’elle évoluait en League One, il a mené le club vers le succès en obtenant la promotion d’Ipswich en Championship à l’issue de la saison 2022-2023. Néanmoins, après l’épuisante course à la remontée en Premier League cette saison, il a jugé indispensable de se recentrer sur sa vie personnelle avant d’envisager son avenir sur le banc.
« C’est avec un mélange de gratitude, de fierté, de tristesse et de satisfaction que j’ai décidé de renoncer à l’honneur d’entraîner ce club historique. Quand on a tissé les liens que nous avons tissés au sein de cette institution, il n’y a jamais de bon moment pour dire au revoir. Cependant, après avoir décroché une deuxième promotion en Premier League la saison dernière, avec une nouvelle dernière journée mémorable dans notre stade, et après mûre réflexion ces dernières semaines, je pense que le moment est venu pour moi de me retirer », a déclaré McKenna.
Forger une légende à Portman Road
Le mandat de McKenna à Ipswich restera dans les mémoires comme l’une des périodes les plus fructueuses de l’histoire moderne du club. Ayant pris les rênes d’une équipe qui peinait à trouver son identité dans les divisions inférieures, il laisse derrière lui un effectif parfaitement préparé pour l’élite, un exploit qu’il reconnaît avec une immense fierté. Son parcours historique a été couronné par son titre de Manager de la saison 2023-2024 en Championship : Ipswich a terminé deuxième pour retrouver la Premier League pour la première fois depuis 2002. Grâce à ce triomphe, le club est devenu le premier depuis Southampton en 2012 à enchaîner deux promotions de la League One jusqu’à l’élite.
Au moment de tirer le bilan de son mandat, McKenna a déclaré : « Je suis extrêmement fier des progrès accomplis et j’aborde l’avenir du club avec espoir et optimisme. Diriger ce club a été un immense privilège. Pendant ces cinq saisons, nous avons vécu une aventure exceptionnelle qui m’a offert des moments inoubliables, tant sur le plan professionnel que personnel. »
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Priorité à la famille avant toute décision de transfert
Alors que les rumeurs le liant à Fulham persistent, McKenna a réaffirmé que sa priorité immédiate restait de s’accorder une pause loin de la pression constante inhérente à son rôle d’entraîneur. Bien qu’il ait connu la relégation avec Ipswich en 2024-2025, il a rapidement démontré sa résilience en guidant le club vers une promotion immédiate grâce à une deuxième place en Championship lors de l’exercice 2025-2026.
« Après m'être tant investi dans ce rôle au cours des cinq dernières saisons, j'ai désormais hâte de faire une pause dans le management et de consacrer du temps à ma famille, qui m'a accompagné à chaque étape de ma carrière jusqu'à présent », a ajouté McKenna.