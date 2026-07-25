« Kid Messi » s'exprime ! Le jeune prodige de Manchester United a publié un message énigmatique après s'être vu refuser ses débuts tant attendus lors de la victoire écrasante (5-0)

Bien qu’il n’ait que 16 ans depuis octobre, Gabriel s’est déjà imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football anglais. Après avoir intégré les centres de formation de Chelsea, Arsenal et West Ham, il a rejoint Manchester United en 2022.

L’attaquant a immédiatement fait sensation en inscrivant un doublé lors de ses débuts avec les moins de 18 ans contre Leeds. Il s’est ensuite entraîné avec l’équipe première sous la houlette de Ruben Amorim, a marqué en FA Youth Cup contre Peterborough et a représenté l’Angleterre chez les moins de 15 ans, les moins de 16 ans et les moins de 17 ans. La saison dernière, Gabriel a inscrit 26 buts et délivré quatre passes décisives en 29 apparitions entre la Premier League des moins de 18 ans et la FA Youth Cup.