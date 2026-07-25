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« Kid Messi » s'exprime ! Le jeune prodige de Manchester United a publié un message énigmatique après s'être vu refuser ses débuts tant attendus lors de la victoire écrasante (5-0)
Le premier match officiel est reporté.
Gabriel s'est exprimé après avoir manqué l'occasion de faire ses débuts chez les seniors lors de la victoire 5-0 de Manchester United contre Rosenborg en match de pré-saison. Le jeune joueur de 15 ans figurait dans le groupe retenu pour la rencontre, mais n'est pas entré en jeu. Alors qu'Harry Amass, Ethan Williams, Jacob Devaney et Shea Lacey ont tous trouvé le chemin des filets, Gabriel a dû se contenter de regarder depuis le banc. Cette décision a été prise malgré l'engouement croissant autour de cet attaquant, surnommé « Kid Messi ».
Une réponse simple
Gabriel n'a pas tardé à réagir à la déception après le coup de sifflet final. L'adolescent a publié un bref message sur Instagram : « Patience ». Bien qu'il n'ait pas joué en Norvège, le jeune attaquant a tout de même attiré beaucoup d'attention dans le stade. Les supporters faisaient la queue pour prendre des photos avec lui et lui demander des autographes, ce qui montre à quel point l'un des talents les plus prometteurs du centre de formation de Manchester United suscite déjà beaucoup d'attente.
Le parcours remarquable d'une étoile montante
Bien qu’il n’ait que 16 ans depuis octobre, Gabriel s’est déjà imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football anglais. Après avoir intégré les centres de formation de Chelsea, Arsenal et West Ham, il a rejoint Manchester United en 2022.
L’attaquant a immédiatement fait sensation en inscrivant un doublé lors de ses débuts avec les moins de 18 ans contre Leeds. Il s’est ensuite entraîné avec l’équipe première sous la houlette de Ruben Amorim, a marqué en FA Youth Cup contre Peterborough et a représenté l’Angleterre chez les moins de 15 ans, les moins de 16 ans et les moins de 17 ans. La saison dernière, Gabriel a inscrit 26 buts et délivré quatre passes décisives en 29 apparitions entre la Premier League des moins de 18 ans et la FA Youth Cup.
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De nouvelles opportunités se profilent
Gabriel n'a pas été aligné contre Rosenborg, mais d'autres opportunités devraient se présenter durant la préparation estivale des Red Devils. L'équipe de Michael Carrick affrontera encore l'Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain, Leeds United et l'AC Milan en matchs amicaux, avant d'entamer la Premier League face à Hull City le 22 août.
Alors que Carrick continue d’évaluer son effectif et que plusieurs jeunes issus du centre de formation poussent pour s’imposer, la première apparition de Gabriel chez les seniors pourrait intervenir plus tôt que prévu.
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