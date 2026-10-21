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Khvicha Kvaratskhelia va être opéré après une rupture du ligament croisé antérieur lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Barcelone
Kvaratskhelia subit un sérieux coup dur à cause d’une blessure
Kvaratskhelia devrait être éloigné des terrains pendant une longue période après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L’ailier géorgien s’est gravement blessé lors de la victoire 4-2 du PSG face à Barcelone en Ligue des champions mardi soir.
L’incident s’est produit en début de seconde période au Parc des Princes, lors d’un duel avec Xavi Espart, du Barça. Kvaratskhelia s’est immédiatement tenu le genou droit en tombant au sol, visiblement douloureux. L’équipe médicale a rapidement pris en charge l’attaquant sur la pelouse. Il était finalement incapable de prendre appui sur sa jambe droite lorsqu’on l’a aidé à quitter le terrain.
- AFP
Le PSG confirme une intervention chirurgicale
Les Parisiens ont officiellement publié un communiqué médical mercredi matin pour confirmer la gravité de la blessure de l'ailier. Le club français a révélé que le joueur de 25 ans devra subir une opération pour traiter sa lésion ligamentaire.
« Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d'hier contre le FC Barcelone, Khvicha Kvaratskhelia sera opéré dans les prochains jours », a indiqué le club.
Cette nouvelle porte un coup très dur aux ambitions européennes du PSG. Kvaratskhelia s'était imposé comme un élément central de l'attaque avant cette blessure.
Triple coup dur au Parc des Princes
L’absence de Kvaratskhelia n’est pas le seul coup dur subi par le PSG lors de cette rencontre européenne mouvementée. Le club a également confirmé qu’Ousmane Dembele et Marquinhos avaient dû quitter le terrain en raison de problèmes physiques face à Barcelone.
« À la suite d’une blessure à la cuisse gauche, Ousmane Dembele continuera de recevoir des soins au cours des prochaines semaines », a expliqué le PSG dans son point médical officiel.
« À la suite d’une blessure à la cuisse droite, Marquinhos continuera de recevoir des soins au cours des prochaines semaines », ajoute le communiqué. Ces absences cumulées affaiblissent considérablement le club français en défense comme en attaque.
- Getty Images Sport
Les étapes du rétablissement et l’avenir immédiat
Kvaratskhelia passera les prochains jours à se préparer à une opération avant d’entamer une longue rééducation. Le club n’a pas fixé de délai précis pour son retour, mais une rupture du ligament croisé antérieur nécessite généralement plusieurs mois de soins intensifs.
De son côté, le personnel médical du PSG suivra de près l’évolution de Dembele et de Marquinhos au cours des prochaines semaines. Les deux joueurs devraient manquer les prochaines rencontres nationales et continentales pendant leur traitement.
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