Khvicha Kvaratskhelia va être opéré après une rupture du ligament croisé antérieur lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Barcelone

Kvaratskhelia devrait être éloigné des terrains pendant une longue période après avoir subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. L’ailier géorgien s’est gravement blessé lors de la victoire 4-2 du PSG face à Barcelone en Ligue des champions mardi soir.

L’incident s’est produit en début de seconde période au Parc des Princes, lors d’un duel avec Xavi Espart, du Barça. Kvaratskhelia s’est immédiatement tenu le genou droit en tombant au sol, visiblement douloureux. L’équipe médicale a rapidement pris en charge l’attaquant sur la pelouse. Il était finalement incapable de prendre appui sur sa jambe droite lorsqu’on l’a aidé à quitter le terrain.