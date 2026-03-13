Getty/GOAL
Khvicha Kvaratskhelia souhaiterait-il rejoindre Manchester United ? Les Red Devils reçoivent des conseils et des avertissements dans un même message concernant le transfert potentiel de Matheus Cunha
Vente de Rashford : Manchester United pourrait disposer des fonds nécessaires pour recruter un autre attaquant
Manchester United a investi massivement dans le renforcement de son attaque au cours de l'été 2025. Le club a fait le choix de la Premier League en recrutant Cunha, qui quittait les Wolves pour 62,5 millions de livres sterling (83 millions de dollars), et Bryan Mbeumo, arraché à Brentford pour un montant initial de 65 millions de livres sterling (86 millions de dollars).
Ce dernier a inscrit 10 buts et délivré trois passes décisives lors de sa première saison à Manchester, tandis que le premier a trouvé le chemin des filets à six reprises et offert deux passes décisives à ses coéquipiers. Les deux joueurs promettent encore beaucoup pour l'avenir.
Mais se pourrait-il que les Red Devils cherchent à renforcer encore leur puissance de frappe lors du prochain mercato ? Ils ont besoin de quelqu'un pour alimenter en ballons des joueurs comme Benjamin Sesko, qui s'est illustré en marquant sept buts lors de ses neuf dernières apparitions.
Kvaratskhelia apporterait davantage de technique et de vitesse sur les ailes, et n'a pas encore atteint son apogée à 25 ans. United pourrait disposer des fonds nécessaires pour recruter un autre ailier gauche si Marcus Rashford voit son option d'achat déclenchée par le grand club de Liga lors de son prêt à Barcelone.
Manchester United invité à envisager un transfert au PSG ?
Parker estime qu'un éventuel transfert au PSG serait tout à fait logique. L'ancien défenseur des Red Devils, s'exprimant en collaboration avec Uudert Kasinot, a déclaré à GOAL : « Il est incroyable et serait sans aucun doute une excellente recrue pour United !
Il pourrait remporter deux Ligues des champions consécutives, alors va-t-il vouloir rejoindre Manchester United ? Il est peut-être satisfait au PSG, mais il pourrait déclarer qu'il souhaite se tester dans un autre championnat maintenant qu'il a fait ses preuves en France. Est-ce qu'il souhaite le faire ?
Mais quand on le regarde, on se dit que oui, il serait une bonne recrue pour United, c'est aussi un bourreau de travail. Sur le côté gauche, il apporte plus de qualité que Cunha, donc on s'intéresserait certainement à lui. »
Kvaratskhelia est-il heureux à Paris ?
Certaines rumeurs suggèrent que Kvaratskhelia, qui a aidé le PSG à remporter un titre européen historique la saison dernière, serait devenu quelque peu instable dans la capitale française. Il aurait fait l'objet d'une enquête menée par des coéquipiers frustrés qui l'accusent de « jouer tout seul ».
La superstar géorgienne a également été parfois alignée à l'aile droite par Luis Enrique, alors qu'elle préférerait évoluer du côté opposé du terrain. Selon diverses informations, Manchester United aurait Kvaratskhelia dans le viseur.
Lui-même se dit toutefois très heureux au Parc des Princes. Il a récemment déclaré au Parisien : « Pour moi, Paris est vraiment extraordinaire. On y trouve tout, et surtout, c'est la ville de l'amour. Quand le PSG m'a contacté, j'ai pensé que ma femme était la personne la plus heureuse du monde.
Avant que le PSG ne me contacte, elle disait toujours : « Imagine si un jour nous jouions pour le PSG, ce serait incroyable de rester là-bas. » Dans mon esprit, je pense qu'il est très difficile d'y aller quand il y a de grands joueurs comme [Lionel] Messi, Neymar et [Kylian] Mbappé. J'aime tout à Paris. Plus j'y pense, plus j'apprécie le respect des gens là-bas. »
Combien a coûté Kvaratskhelia au PSG ?
Si Manchester United semble intéressé par Kvaratskhelia, tout accord de transfert ne serait pas bon marché. Le PSG a déboursé 70 millions d'euros (60 millions de livres sterling/80 millions de dollars) pour le recruter auprès du club de Serie A Naples en janvier 2025.
Depuis, il a remporté la Ligue 1, la Ligue des champions et la Supercoupe de l'UEFA, tout en marquant 19 buts en 67 apparitions. S'il venait à être mis sur le marché, une ruée vers sa signature s'ensuivrait. Si cela devait arriver, alors, comme l'a laissé entendre Parker, on se demanderait si Old Trafford est le bon endroit pour lui.
