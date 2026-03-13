Khvicha Kvaratskhelia souhaiterait-il rejoindre Manchester United ? Les Red Devils reçoivent des conseils et des avertissements dans un même message concernant le transfert potentiel de Matheus Cunha

Manchester United a investi massivement dans le renforcement de son attaque au cours de l'été 2025. Le club a fait le choix de la Premier League en recrutant Cunha, qui quittait les Wolves pour 62,5 millions de livres sterling (83 millions de dollars), et Bryan Mbeumo, arraché à Brentford pour un montant initial de 65 millions de livres sterling (86 millions de dollars).

Ce dernier a inscrit 10 buts et délivré trois passes décisives lors de sa première saison à Manchester, tandis que le premier a trouvé le chemin des filets à six reprises et offert deux passes décisives à ses coéquipiers. Les deux joueurs promettent encore beaucoup pour l'avenir.

Mais se pourrait-il que les Red Devils cherchent à renforcer encore leur puissance de frappe lors du prochain mercato ? Ils ont besoin de quelqu'un pour alimenter en ballons des joueurs comme Benjamin Sesko, qui s'est illustré en marquant sept buts lors de ses neuf dernières apparitions.

Kvaratskhelia apporterait davantage de technique et de vitesse sur les ailes, et n'a pas encore atteint son apogée à 25 ans. United pourrait disposer des fonds nécessaires pour recruter un autre ailier gauche si Marcus Rashford voit son option d'achat déclenchée par le grand club de Liga lors de son prêt à Barcelone.