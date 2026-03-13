Getty/GOAL
Khvicha Kvaratskhelia souhaiterait-il rejoindre Manchester United ? Les Red Devils reçoivent à la fois des conseils et des mises en garde dans un même message concernant un éventuel renfort de Matheus Cunha
Vente de Rashford : Manchester United pourrait disposer des fonds nécessaires pour recruter un autre attaquant
Manchester United a investi massivement pour renforcer son secteur offensif durant l'été 2025. Le club s'est ainsi doté de joueurs confirmés en Premier League en débauchant Cunha des Wolves pour 62,5 millions de livres sterling (83 millions de dollars) et en arrachant Bryan Mbeumo à Brentford dans le cadre d'un transfert initial de 65 millions de livres sterling (86 millions de dollars).
Ce dernier a inscrit 10 buts et délivré trois passes décisives lors de sa première saison à Manchester, tandis que le premier a trouvé le chemin des filets à six reprises et a offert deux occasions à ses coéquipiers reconnaissants. On peut s’attendre à ce que les deux joueurs continuent sur leur lancée.
Se pourrait-il toutefois que les Red Devils cherchent à renforcer encore davantage leur puissance de frappe lors de la prochaine période de transfert ? Ils ont besoin de quelqu'un pour alimenter des joueurs comme Benjamin Sesko, qui s'est révélé avec sept buts lors de ses neuf dernières apparitions.
Kvaratskhelia apporterait davantage de technique et de dynamisme sur les ailes, et n’a pas encore atteint son apogée à 25 ans. United pourrait disposer des fonds nécessaires pour recruter un autre ailier gauche si l’option d’achat de Marcus Rashford, prêté au FC Barcelone, venait à être levée par le club de la Liga.
Manchester United serait-il incité à envisager un coup de chapeau sur le PSG ?
Parker estime qu'un éventuel transfert au PSG serait tout à fait logique. L'ancien défenseur des Red Devils, s'exprimant en collaboration avec Uudet Kasinot, a déclaré à GOAL : « Il est incroyable et serait sans l'ombre d'un doute une excellente recrue pour United !
« Il pourrait remporter la Ligue des champions deux années de suite, alors va-t-il vouloir rejoindre Manchester United ? Il est peut-être heureux au PSG, mais il pourrait déclarer qu’il souhaite se tester dans un autre championnat maintenant qu’il a fait ses preuves en France. Est-ce qu’il veut faire ça ?
Mais quand on le regarde, on se dit que oui, c'est une recrue idéale pour United, c'est aussi un bourreau de travail. Sur le côté gauche, il apporte plus de qualité que Cunha, donc on s'intéresserait certainement à lui. »
Kvaratskhelia est-il heureux à Paris ?
Selon certaines rumeurs, Kvaratskhelia – qui a aidé le PSG à remporter un titre européen historique la saison dernière – serait devenu quelque peu mal à l’aise dans la capitale française. Il aurait fait l’objet de critiques de la part de coéquipiers frustrés qui l’accusent de « jouer en solo ».
La superstar géorgienne a également été alignée à l'aile droite à plusieurs reprises par Luis Enrique, alors qu'il préférerait évoluer du côté opposé du terrain. Selon diverses informations, Manchester United aurait jeté son dévolu sur Kvaratskhelia.
L'intéressé a toutefois fait part de son bonheur au Parc des Princes. Il a récemment déclaré au Parisien : « Pour moi, Paris est vraiment extraordinaire. On a tout ici, et surtout, c'est la ville de l'amour. Quand le PSG m'a contacté, j'ai pensé que ma femme était la personne la plus heureuse du monde.
Avant que le PSG ne me contacte, elle disait toujours : "Imagine si un jour on jouait pour le PSG, ce serait génial d'y rester." Dans mon esprit, je pense qu'il est très difficile d'y aller quand il y a de grands joueurs comme [Lionel] Messi, Neymar et [Kylian] Mbappé. J'aime tout à Paris. Plus j'y pense, plus j'apprécie à quel point les gens y sont respectueux. »
Combien a coûté Kvaratskhelia au PSG ?
Même si Manchester United semble s'intéresser à Kvaratskhelia, un éventuel transfert ne serait pas bon marché. Le PSG a déboursé 70 millions d'euros (60 millions de livres sterling / 80 millions de dollars) pour le recruter auprès du club de Serie A, Naples, en janvier 2025.
Depuis, il a remporté la Ligue 1, la Ligue des champions et la Supercoupe de l'UEFA, tout en inscrivant 19 buts en 67 apparitions. S'il venait à être mis sur le marché, une ruée vers sa signature s'ensuivrait. Si cela devait arriver, alors – comme l'a laissé entendre Parker – on se demanderait si Old Trafford est la bonne destination pour lui.
