Khvicha Kvaratskhelia souhaiterait-il rejoindre Manchester United ? Les Red Devils reçoivent à la fois des conseils et des mises en garde dans un même message concernant un éventuel renfort de Matheus Cunha

Manchester United a investi massivement pour renforcer son secteur offensif durant l'été 2025. Le club s'est ainsi doté de joueurs confirmés en Premier League en débauchant Cunha des Wolves pour 62,5 millions de livres sterling (83 millions de dollars) et en arrachant Bryan Mbeumo à Brentford dans le cadre d'un transfert initial de 65 millions de livres sterling (86 millions de dollars).

Ce dernier a inscrit 10 buts et délivré trois passes décisives lors de sa première saison à Manchester, tandis que le premier a trouvé le chemin des filets à six reprises et a offert deux occasions à ses coéquipiers reconnaissants. On peut s’attendre à ce que les deux joueurs continuent sur leur lancée.

Se pourrait-il toutefois que les Red Devils cherchent à renforcer encore davantage leur puissance de frappe lors de la prochaine période de transfert ? Ils ont besoin de quelqu'un pour alimenter des joueurs comme Benjamin Sesko, qui s'est révélé avec sept buts lors de ses neuf dernières apparitions.

Kvaratskhelia apporterait davantage de technique et de dynamisme sur les ailes, et n’a pas encore atteint son apogée à 25 ans. United pourrait disposer des fonds nécessaires pour recruter un autre ailier gauche si l’option d’achat de Marcus Rashford, prêté au FC Barcelone, venait à être levée par le club de la Liga.