Aliadiere a souligné que la quête éventuelle de talents de classe mondiale répondait au besoin d’un nouvel élan, tout en reconnaissant les contraintes du fair-play financier. S’adressant à AceOdds, il a expliqué : « Khvicha Kvaratskhelia et Nico Williams seraient d’excellents renforts pour l’équipe d’Arsenal. Connaissant un peu la situation financière et le fair-play financier, pour recruter ce type de joueur, il faudrait probablement vendre, et il y a eu beaucoup de rumeurs concernant Trossard et Martinelli, qui pourraient être cédés pour générer des fonds.

En football, après plusieurs années dans le même club, il arrive parfois qu’un joueur ait besoin de nouveaux défis. Je ne prétends pas qu’ils manquent de qualité, mais le football exige parfois du sang neuf : des joueurs arrivant avec une autre mentalité, une vraie soif de jouer et de gagner des trophées. Un nouveau club peut donc représenter un défi stimulant. À Arsenal, certains éléments évoluent aux côtés de Mikel depuis quatre ou cinq ans sans avoir encore soulevé le moindre trophée. »