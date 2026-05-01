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« Khvicha Kvaratskhelia et Nico Williams seraient parfaits » : un membre de l’équipe des « Invincibles » suggère une cible de transfert ambitieuse à Arsenal, tout en reconnaissant qu’« il faudra vendre des joueurs »
Renouveler les effectifs
L’ancien attaquant Aliadiere recommande à Arsenal de renforcer son attaque en visant Kvaratskhelia et Nico. Si Kvaratskhelia s’est imposé comme une révélation au PSG depuis son arrivée début 2025, Williams demeure un projet à long terme à l’Athletic Club malgré une saison délicate en Liga. Aliadiere précise toutefois qu’attirer de tels talents d’élite impliquerait sans doute de céder des cadres comme Leandro Trossard ou Gabriel Martinelli pour respecter les règles financières.
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La réalité financière
Aliadiere a souligné que la quête éventuelle de talents de classe mondiale répondait au besoin d’un nouvel élan, tout en reconnaissant les contraintes du fair-play financier. S’adressant à AceOdds, il a expliqué : « Khvicha Kvaratskhelia et Nico Williams seraient d’excellents renforts pour l’équipe d’Arsenal. Connaissant un peu la situation financière et le fair-play financier, pour recruter ce type de joueur, il faudrait probablement vendre, et il y a eu beaucoup de rumeurs concernant Trossard et Martinelli, qui pourraient être cédés pour générer des fonds.
En football, après plusieurs années dans le même club, il arrive parfois qu’un joueur ait besoin de nouveaux défis. Je ne prétends pas qu’ils manquent de qualité, mais le football exige parfois du sang neuf : des joueurs arrivant avec une autre mentalité, une vraie soif de jouer et de gagner des trophées. Un nouveau club peut donc représenter un défi stimulant. À Arsenal, certains éléments évoluent aux côtés de Mikel depuis quatre ou cinq ans sans avoir encore soulevé le moindre trophée. »
La mentalité de gagnant
L’ancien attaquant estime que recruter des joueurs déjà couronnés sur les plus grandes scènes pourrait être la pièce manquante du puzzle d’Arteta. Il déclare : « Il est peut-être temps pour eux de tourner la page et d’attirer des joueurs animés par cette envie supplémentaire d’aller de l’avant. Comme je l’ai dit, ce n’est pas qu’ils ne soient pas assez bons.
Il possède cette expérience de la gagne, et Kvaratskhelia est un véritable gagnant : il accumule les trophées, il sait comment gagner. Il a remporté la Ligue des champions l’an dernier et pourrait constituer une excellente recrue pour le club, mais il faudra d’abord vendre certains joueurs. »
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Décisions cruciales en matière de transferts
Arsenal s’apprête à vivre un été crucial : le club doit concilier les recommandations d’Aliadiere et les lourds engagements contractuels liés à ses cibles, notamment la récente prolongation de dix ans de Nico à l’Athletic Club. Pendant que Kvaratskhelia porte la campagne européenne du PSG avec 15 contributions directes aux buts en Ligue des champions, Williams peine à obtenir du temps de jeu en Espagne depuis mi-janvier. Les dirigeants londoniens doivent donc décider si amoindrir leur profondeur de banc est un risque à prendre pour obtenir l’expérience nécessaire et, ainsi, dépasser leurs rivaux nationaux et continentaux.