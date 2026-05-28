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Kvaratskhelia UCL MVP GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Khvicha Kvaratskhelia est le meilleur joueur de la Ligue des champions cette saison – et la star du PSG devrait figurer parmi les favoris pour le Ballon d'Or, même s'il n'a pas participé à la Coupe du monde

Opinion
Ligue des Champions
K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Arsenal

Lors d’un récent épisode du podcast des frères Kroos, « Einfach mal Luppen », Felix a révélé qu’il avait noté pendant le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain : « Khvicha Kvaratskhelia, Ballon d’Or ». Toni, tout aussi admiratif, a toutefois tempéré cet enthousiasme en soulignant un obstacle de taille : « Il ne sera pas champion du monde. »

L’ancien milieu du Real Madrid a soulevé un point pertinent : la Coupe du monde pèse traditionnellement lourd dans le vote du Ballon d’Or, et Kvaratskhelia ne pourra même pas prendre part au tournoi nord-américain cet été, a fortiori soulever le trophée.

Pourtant, l’élimination de la Géorgie doit-elle vraiment exclure ce virtuose de la course au Ballon d’Or ? Après tout, il a été le meilleur joueur de la Ligue des champions cette saison, et s’il offre une nouvelle masterclass de dribbles samedi en finale contre Arsenal, ne méritera-t-il pas quand même le trophée ?

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Soutenir la candidature de Dembélé

    Avec l’humilité qui le caractérise, Kvaratskhelia a récemment consacré davantage de temps à soutenir la candidature d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or qu’à défendre la sienne. « Ousmane est un joueur exceptionnel. Nous l'avons encore vu ce soir », a-t-il déclaré après le doublé de l'international français lors de la victoire 2-0 contre Liverpool à Anfield, le 14 avril. « Il a montré pourquoi il avait remporté le Ballon d'Or l'année dernière, et il est capable de le remporter plusieurs fois. »

    L’international français, titulaire indiscutable au sein d’une sélection prétendante au titre mondial cet été, possède donc de réelles chances de conserver son trophée.

    Néanmoins, c’est bien Kvaratskhelia qui s’est imposé comme le joueur le plus en vue du PSG cette saison, et non Dembélé ; le Géorgien a même été encore plus impressionnant lors de la phase décisive du présent exercice que son coéquipier ne l’avait été au cours de la seconde partie de la saison dernière.

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-PSGAFP

    Un tournant décisif

    Bien que le Ballon d’Or s’appuie désormais sur l’ensemble de la saison en club, il est utile de rappeler qu’en début d’année 2025, Dembélé passait encore pour l’un de ces grands talents qui n’avaient pas tenu leur promesse. Ce n’est qu’en le replaçant au cœur de l’attaque du PSG que Luis Enrique a libéré son potentiel de classe mondiale.

    D’un seul coup, l’ailier jadis peu efficace s’est mué en l’un des attaquants les plus dangereux de la Ligue des champions. L’ancien Blaugrana a été décisif dans la première victoire du PSG en C1, avec quatre buts et cinq passes décisives en phase à élimination directe.

    Kvaratskhelia, lui, est resté à son poste de prédilection sur le flanc gauche, et pourtant il a joué un rôle central dans la qualification du PSG pour une deuxième finale consécutive.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    « Le meilleur joueur du monde »

    Aucun joueur n’a directement pris part à autant de buts en Ligue des champions cette saison que Kvaratskhelia (16) : il en a inscrit 10, dont sept rien qu’en phase à élimination directe.

    Le Géorgien a été étincelant lors des deux rencontres aboutissant à l’écrasante victoire 8-2 contre Chelsea en huitièmes de finale, avant de décrocher un troisième titre consécutif de meilleur joueur du match grâce à une nouvelle performance de haut vol lors du succès en quarts face à Liverpool au Parc des Princes.

    Cependant, c’est sans doute après l’épique victoire 5-4 contre le Bayern Munich sur cette même pelouse que Kvaratskhelia s’est imposé comme un sérieux prétendant au Ballon d’Or.

    « Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde et il ne va cesser de progresser », a jugé la légende néerlandaise Clarence Seedorf sur Amazon Prime après avoir vu le joueur de 25 ans briller de mille feux lors d’une rencontre qui réunissait plusieurs superstars. « Je ne sais pas s’il restera sur le côté gauche, car il sait tout simplement quoi faire dans chaque situation.

    Par moments, il porte l’équipe ; j’apprécie son intelligence. C’est un joueur supplémentaire au milieu de terrain, et il fait aussi la différence en attaque. Il est incroyable. »

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Un joueur de haut niveau

    On sait depuis un certain temps déjà que Kvaratskhelia est l’un des footballeurs les plus doués techniquement du football actuel. Les supporters de Naples ont été tellement impressionnés par ses talents de dribbleur qu’ils l’ont comparé à leur idole, Diego Maradona, moins de deux mois après son arrivée inattendue en provenance du Dinamo Batoumi en juillet 2022.

    Luis Enrique raffole du surnom « Kvaradona » et a récemment admis l’utiliser lui-même. Mais ce qu’il apprécie par-dessus tout chez le Géorgien, ce ne sont pas ses qualités techniques, déjà évidentes, mais son mental de guerrier.

    Réputé pour briller dans les grands rendez-vous, le Géorgien a ainsi signé un doublé contre Nantes le 22 avril. « Il s’est trompé aujourd’hui, il croyait que c’était la Ligue des champions, non ? », a plaisanté l’entraîneur après la rencontre.

    Si certains Parisiens se préservent pour la Coupe d’Europe, ce n’est pas le cas du Géorgien.

    « Khvicha a été à un haut niveau toute la saison », a souligné Luis Enrique. « Je ne parle pas de ses qualités offensives, tout le monde les connaît. Je parle de son caractère et de sa capacité à défendre, quel que soit le match. » Ce n’a toutefois pas toujours été le cas.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP

    L'influence de Luis Enrique

    Kvaratskhelia reconnaît avoir souvent délaissé ses missions défensives à Naples. « Depuis que je suis à Paris, j’ai beaucoup progressé dans ce domaine et je suis devenu un vrai battant sur le terrain », a-t-il déclaré au Parisien en début de saison. « J’essaie toujours de me donner à 100 %, même en défense, et l’entraîneur m’a beaucoup aidé à m’améliorer à cet égard. »

    Il n’a cessé de souligner l’influence déterminante de Luis Enrique sur sa progression au cours des 18 derniers mois.

    « C’est son humanité qui m’a le plus marqué », confiait-il à l’UEFA peu après son arrivée en janvier en provenance de Naples. « Le rôle de l’entraîneur est crucial dans la carrière d’un footballeur. Quand quelqu’un vient vous voir calmement et vous explique tout, le joueur redouble d’efforts pour comprendre et être encore plus performant.

    « Luis Enrique vous transmet, sur le terrain comme en dehors, l’exigence de tout donner – pour lui, pour le club et pour tous les supporters. Il vous traite avec beaucoup de respect et de clarté. »

    Cette relation de respect mutuel a fait de lui un joueur complet : un ailier infatigable, capable d’accélérations fulgurantes, qui conserve toujours le ballon et allie désormais rigueur défensive et efficacité offensive.

    Quand il ne les efface pas en un contre-un, il les presse sans répit pendant 90 minutes, transformant chaque match en un véritable cauchemar pour ses adversaires.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Un vainqueur méritant

    Dans une interview accordée à GOAL, la légende d’Arsenal Ray Parlour a d’ores et déjà désigné Kvaratskhelia comme le joueur du PSG dont les hommes de Mikel Arteta doivent le plus se « méfier » à l’approche de la finale de la Ligue des champions de samedi à Budapest – et à juste titre.

    « Le George Best géorgien » est en pleine éclat. Grâce à sa passe décisive pour Dembélé lors du match retour contre le Bayern à l’Allianz Arena, Kvaratskhelia est devenu le premier joueur impliqué dans un but lors de sept matches consécutifs en phase à élimination directe de la Ligue des champions.

    Si le Géorgien prolonge cette série à Budapest, il prendra virtuellement les commandes du Ballon d’Or avant la Coupe du monde. Reste à savoir s’il pourra conserver ce statut sans briller sur les terrains nord-américains, et ce malgré les performances de ses rivaux.

    Depuis l’ouverture du Ballon d’Or aux joueurs non européens en 1995, quatre des sept lauréats couronnés en « années Coupe du monde » ont aussi soulevé le trophée : Zinédine Zidane (1998), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006) et Lionel Messi (2023, en raison du report de la Coupe du monde 2022). Un cinquième lauréat, Luka Modric, a été couronné grâce à son Ballon d’Or obtenu lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

    Kvaratskhelia peut toutefois s’inspirer de Messi et Cristiano Ronaldo. Non seulement ils n’ont pas remporté la Coupe du monde en 2010 et 2014 respectivement, mais leurs performances dans ces tournois ont été décevantes – et pourtant, cela ne les a pas empêchés de terminer en tête du vote du Ballon d’Or.

    Bien sûr, Kvaratskhelia n’a pas encore atteint ce niveau de jeu, ni même la popularité qui va avec, mais Toni Kroos pourrait bien se tromper. Ne pas devenir champion du monde cette année n’empêcherait donc pas Kvaratskhelia de remporter le Ballon d’Or. Une nouvelle performance éblouissante et décisive en Ligue des champions cette saison ferait de lui le lauréat le plus méritant.

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