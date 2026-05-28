Khvicha Kvaratskhelia est le meilleur joueur de la Ligue des champions cette saison – et la star du PSG devrait figurer parmi les favoris pour le Ballon d'Or, même s'il n'a pas participé à la Coupe du monde

Kvaratskhelia reconnaît avoir souvent délaissé ses missions défensives à Naples. « Depuis que je suis à Paris, j’ai beaucoup progressé dans ce domaine et je suis devenu un vrai battant sur le terrain », a-t-il déclaré au Parisien en début de saison. « J’essaie toujours de me donner à 100 %, même en défense, et l’entraîneur m’a beaucoup aidé à m’améliorer à cet égard. »

Il n’a cessé de souligner l’influence déterminante de Luis Enrique sur sa progression au cours des 18 derniers mois.

« C’est son humanité qui m’a le plus marqué », confiait-il à l’UEFA peu après son arrivée en janvier en provenance de Naples. « Le rôle de l’entraîneur est crucial dans la carrière d’un footballeur. Quand quelqu’un vient vous voir calmement et vous explique tout, le joueur redouble d’efforts pour comprendre et être encore plus performant.

« Luis Enrique vous transmet, sur le terrain comme en dehors, l’exigence de tout donner – pour lui, pour le club et pour tous les supporters. Il vous traite avec beaucoup de respect et de clarté. »

Cette relation de respect mutuel a fait de lui un joueur complet : un ailier infatigable, capable d’accélérations fulgurantes, qui conserve toujours le ballon et allie désormais rigueur défensive et efficacité offensive.

Quand il ne les efface pas en un contre-un, il les presse sans répit pendant 90 minutes, transformant chaque match en un véritable cauchemar pour ses adversaires.