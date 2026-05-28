Khvicha Kvaratskhelia est le meilleur joueur de la Ligue des champions cette saison – et la star du PSG devrait figurer parmi les favoris pour le Ballon d'Or, même s'il n'a pas participé à la Coupe du monde

Dans une interview accordée à GOAL, la légende d’Arsenal Ray Parlour a d’ores et déjà désigné Kvaratskhelia comme le joueur du PSG dont les hommes de Mikel Arteta doivent le plus se « méfier » à l’approche de la finale de la Ligue des champions de samedi à Budapest – et à juste titre.
« Le George Best géorgien » est en pleine éclat. Grâce à sa passe décisive pour Dembélé lors du match retour contre le Bayern à l’Allianz Arena, Kvaratskhelia est devenu le premier joueur impliqué dans un but lors de sept matches consécutifs en phase à élimination directe de la Ligue des champions.
Si le Géorgien prolonge cette série à Budapest, il prendra virtuellement les commandes du Ballon d’Or avant la Coupe du monde. Reste à savoir s’il pourra conserver ce statut sans briller sur les terrains nord-américains, et ce malgré les performances de ses rivaux.
Depuis l’ouverture du Ballon d’Or aux joueurs non européens en 1995, quatre des sept lauréats couronnés en « années Coupe du monde » ont aussi soulevé le trophée : Zinédine Zidane (1998), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006) et Lionel Messi (2023, en raison du report de la Coupe du monde 2022). Un cinquième lauréat, Luka Modric, a été couronné grâce à son Ballon d’Or obtenu lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.
Kvaratskhelia peut toutefois s’inspirer de Messi et Cristiano Ronaldo. Non seulement ils n’ont pas remporté la Coupe du monde en 2010 et 2014 respectivement, mais leurs performances dans ces tournois ont été décevantes – et pourtant, cela ne les a pas empêchés de terminer en tête du vote du Ballon d’Or.
Bien sûr, Kvaratskhelia n’a pas encore atteint ce niveau de jeu, ni même la popularité qui va avec, mais Toni Kroos pourrait bien se tromper. Ne pas devenir champion du monde cette année n’empêcherait donc pas Kvaratskhelia de remporter le Ballon d’Or. Une nouvelle performance éblouissante et décisive en Ligue des champions cette saison ferait de lui le lauréat le plus méritant.