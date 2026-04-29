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Khvicha Kvaratskhelia a été désigné « meilleur joueur du monde » par un quadruple vainqueur de la Ligue des champions, suite à sa performance « incroyable » avec le PSG contre le Bayern Munich
Un véritable cauchemar pour la défense du Bayern
La prestation du Géorgien a été décisive pour bousculer le géant allemand, le PSG prenant un léger avantage grâce à une victoire chaotique 5-4 à l’aller des demi-finales. Après l’ouverture du score de Harry Kane sur penalty, Kvaratskhelia a immédiatement remis les siens dans la partie d’un tir calme après avoir éliminé Aleksandar Pavlovic. Il a doublé la mise juste après la pause, concluant une action lancée par une percée fulgurante d’Achraf Hakimi. Sa capacité à alterner jeu direct sur l’aile et polyvalence tactique a impressionné les observateurs, Seedorf soulignant que le joueur de 25 ans, souvent aligné dans l’axe, surchargeait le milieu pour agir comme un meneur supplémentaire lors des transitions éclairs des champions de France.
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Des éloges venant d’un champion invaincu
Interrogé sur Amazon Prime, Clarence Seedorf, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, a exprimé son admiration pour l’ailier après sa performance décisive. Grâce à une technique éclatante qui en fait un maillon indispensable du dispositif offensif de Luis Enrique, Kvaratskhelia a récolté les plus grands éloges.
« Kvaratskhelia est actuellement le meilleur joueur du monde, et il n’a pas fini de progresser », a jugé l’ancien meneur du Real Madrid et d’Ajax. « Je ne sais pas s’il restera sur l’aile gauche, car il sait exactement ce qu’il doit faire dans chaque situation. Par moments, il porte l’équipe ; j’admire son intelligence. C’est un homme en plus au milieu de terrain, et il fait aussi la différence devant. Il est incroyable. »
L'intérêt d'Arsenal demeure en toile de fond.
Malgré ses performances européennes éclatantes, l’avenir du Géorgien fait toujours l’objet de spéculations. Selon plusieurs sources, Arsenal envisagerait de recruter l’ailier, Mikel Arteta souhaitant renforcer son attaque avec un joueur de classe mondiale. Toutefois, ces espoirs semblent minces au vu du statut incontournable du joueur au Parc des Princes.
Arrivé en provenance de Naples en janvier 2025, celui que l’on surnomme « Kvaradona » s’est imposé comme un pilier du projet parisien. Alors que le PSG vise un deuxième titre consécutif en Ligue des champions, la direction considère sa star comme « intouchable ». L’ailier a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 14 apparitions dans la compétition cette saison.
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Aucun désir de quitter Paris
Malgré les rumeurs en provenance du nord de Londres, l’entourage du joueur a rapidement démenti tout départ cet été. Le père de Kvaratskhelia, Badri, a récemment réaffirmé cette position, insistant sur le fait que son fils est parfaitement satisfait de sa vie dans la capitale française, où il se bat chaque année pour remporter les plus grands trophées du football.
« Khvicha quitter le PSG ? Il n’y pense pas », a-t-il coupé court. « Il est heureux à Paris, où il est très apprécié et respecté par le club. Pourquoi envisagerait-il de partir alors qu’il remporte des titres et qu’il est l’un des joueurs clés du PSG ? Si le PSG ne souhaite plus poursuivre cette collaboration, nous étudierons d’autres options, mais ce n’est pas à l’ordre du jour. »