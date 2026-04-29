Interrogé sur Amazon Prime, Clarence Seedorf, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, a exprimé son admiration pour l’ailier après sa performance décisive. Grâce à une technique éclatante qui en fait un maillon indispensable du dispositif offensif de Luis Enrique, Kvaratskhelia a récolté les plus grands éloges.

« Kvaratskhelia est actuellement le meilleur joueur du monde, et il n’a pas fini de progresser », a jugé l’ancien meneur du Real Madrid et d’Ajax. « Je ne sais pas s’il restera sur l’aile gauche, car il sait exactement ce qu’il doit faire dans chaque situation. Par moments, il porte l’équipe ; j’admire son intelligence. C’est un homme en plus au milieu de terrain, et il fait aussi la différence devant. Il est incroyable. »