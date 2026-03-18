Khiara Keating doit saisir cette rare occasion qui s'offre à elle à Manchester City pour prouver qu'elle a sa place dans l'équipe des Lionesses

C'est une succession d'événements surprenants qui a conduit Keating jusqu'ici. Lorsqu'une jeune joueuse émerge comme elle l'a fait, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ne fasse que progresser, mais le temps de jeu de Keating n'a cessé de diminuer au cours des deux dernières saisons, suite à l'arrivée de l'expérimentée internationale japonaise Ayaka Yamashita. C'est d'ailleurs la présence de cette joueuse de 30 ans à la Coupe d'Asie, qui se déroule actuellement, qui a ouvert la voie à sa jeune coéquipière pour qu'elle se voie offrir une opportunité rare en ce moment.

Keating a toutefois tendance à saisir sa chance. Si le match nul et vierge de dimanche contre Aston Villa a été un résultat extrêmement décevant, City ayant perdu des points pour la troisième fois seulement de la saison, la performance de sa gardienne remplaçante a été excellente. Il y a certes eu quelques moments incertains, ce qui n’est guère surprenant compte tenu du peu de temps de jeu dont elle a bénéficié récemment, mais ce qu’il faut retenir avant tout, c’est que la jeune femme de 21 ans a réalisé plusieurs arrêts exceptionnels pour permettre à son équipe de glaner au moins un point lors d’un après-midi frustrant.

Cela a rappelé ce dont Keating est capable et pourquoi elle a fait une entrée si remarquée sur la scène il y a deux saisons, tout en donnant matière à réflexion sur l'avenir de ce jeune talent. Avec un temps de jeu limité et sa place en équipe d'Angleterre incertaine, l'avenir de Keating se trouve-t-il loin de sa ville natale de Manchester ? Ou peut-elle rester sur place et atteindre les sommets d'il y a deux saisons ? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour une équipe des Lionesses qui croit clairement en ses capacités ?