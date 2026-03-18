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Khiara Keating Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Khiara Keating doit saisir cette rare occasion qui s'offre à elle à Manchester City pour prouver qu'elle a sa place dans l'équipe des Lionesses

Il y a moins de deux ans, Khiara Keating semblait avoir le monde à ses pieds. À 19 ans, elle s'était imposée comme gardienne titulaire de Manchester City, avait été sélectionnée pour la première fois en équipe nationale senior d'Angleterre et, à l'issue de la saison 2023-2024, était devenue la plus jeune joueuse de l'histoire à remporter le Gant d'or de la Super League féminine. Et pourtant, dimanche, elle n'a disputé que son troisième match de championnat de la saison en cours, après avoir été écartée de l'équipe senior des Lionesses le mois dernier en raison d'un manque de temps de jeu.

C'est une succession d'événements surprenants qui a conduit Keating jusqu'ici. Lorsqu'une jeune joueuse émerge comme elle l'a fait, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ne fasse que progresser, mais le temps de jeu de Keating n'a cessé de diminuer au cours des deux dernières saisons, suite à l'arrivée de l'expérimentée internationale japonaise Ayaka Yamashita. C'est d'ailleurs la présence de cette joueuse de 30 ans à la Coupe d'Asie, qui se déroule actuellement, qui a ouvert la voie à sa jeune coéquipière pour qu'elle se voie offrir une opportunité rare en ce moment.

Keating a toutefois tendance à saisir sa chance. Si le match nul et vierge de dimanche contre Aston Villa a été un résultat extrêmement décevant, City ayant perdu des points pour la troisième fois seulement de la saison, la performance de sa gardienne remplaçante a été excellente. Il y a certes eu quelques moments incertains, ce qui n’est guère surprenant compte tenu du peu de temps de jeu dont elle a bénéficié récemment, mais ce qu’il faut retenir avant tout, c’est que la jeune femme de 21 ans a réalisé plusieurs arrêts exceptionnels pour permettre à son équipe de glaner au moins un point lors d’un après-midi frustrant. 

Cela a rappelé ce dont Keating est capable et pourquoi elle a fait une entrée si remarquée sur la scène il y a deux saisons, tout en donnant matière à réflexion sur l'avenir de ce jeune talent. Avec un temps de jeu limité et sa place en équipe d'Angleterre incertaine, l'avenir de Keating se trouve-t-il loin de sa ville natale de Manchester ? Ou peut-elle rester sur place et atteindre les sommets d'il y a deux saisons ? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour une équipe des Lionesses qui croit clairement en ses capacités ?

  • Khiara Keating Man City Women 2024-25Getty Images

    Les minutes s'égrènent

    Le parcours de Keating a été pour le moins singulier jusqu’à présent. Après avoir connu une excellente saison 2023-2024, son temps de jeu a diminué l’année suivante, même si elle a tout de même disputé 19 matches au total, tandis que Yamashita en a joué 21. Au milieu de cette rotation, les erreurs de Keating semblaient ressortir davantage. Peut-être était-ce une coïncidence, ou peut-être était-ce parce qu'elle n'avait plus la même précision, mais quoi qu'il en soit, les passes imprécises de la jeune joueuse depuis l'arrière se sont avérées coûteuses lors de moments décisifs.

    Cette saison, sous la houlette du nouvel entraîneur Andree Jeglertz, Keating a eu beaucoup plus de mal à obtenir du temps de jeu. Sa présence dimanche à Villa n'était que sa sixième pour City cette saison, sa troisième en championnat et sa première dans cette compétition depuis septembre. Alors que l'ancien entraîneur Gareth Taylor n'hésitait pas à faire tourner ses gardiennes en tenant compte de facteurs tels que l'adversaire, Jeglertz a fait de Yamashita sa numéro 1 et de Keating sa remplaçante, la Japonaise et la troisième gardienne Eartha Cummings ayant même débuté quelques matchs de coupe à la place de Keating en cours de route.

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  • Khiara Keating Manchester City Women 2023-24Getty

    Une opportunité à ne pas manquer

    C'est pourquoi la jeune femme de 21 ans, qui faisait partie de l'équipe des Lionesses ayant remporté le Championnat d'Europe l'été dernier, n'a pas été sélectionnée par Sarina Wiegman pour le dernier stage de l'équipe d'Angleterre, et a été orientée vers l'équipe des moins de 23 ans pour la trêve internationale de mars.

    « Bien sûr, nous savons tous qu’elle est une gardienne de but très talentueuse, elle a beaucoup évolué dans notre environnement ces dernières années, mais j’ai de sérieuses inquiétudes quant à son temps de jeu », a expliqué Wiegman.

    Pour Keating, avoir l’occasion de jouer ce week-end était donc énorme, et le fait qu’elle soit également titularisée samedi lors de la visite de Tottenham l’est tout autant. C’est une petite occasion, rare, pour la jeune gardienne, mais c’est une chance pour elle de rappeler à Jeglertz, à Wiegman et à tous les autres ce dont elle est capable.

  • Khiara Keating Man City Women 2023-24Getty

    Faire ses preuves

    C'est exactement ce qu'elle a fait le week-end dernier. Avec trois arrêts décisifs et un match sans encaisser de but face à une équipe d'Aston Villa qui affichait un indicateur de buts attendus (xG) de 1,57, supérieur au 1,03 du leader du championnat, Manchester City, Keating a fait la démonstration de ses incroyables réflexes et de ses talents de gardienne.

    On a encore constaté un certain manque de précision dans la possession du ballon, ainsi qu'une certaine hésitation à capter les centres. Mais le premier est toujours possible compte tenu de la philosophie du club de City, Yamashita n'étant pas étranger à ces moments-là non plus, et le second n'est pas surprenant étant donné le temps de jeu limité de Keating. Dans l'ensemble, les qualités fondamentales qui ont fait de Keating une étoile montante étaient toujours bien présentes.

  • Ellie Roebuck England training 2026Getty Images

    La concurrence s'intensifie

    Keating devait elle aussi faire preuve de ce talent, car à l'autre bout du terrain se trouvait Ellie Roebuck, la joueuse ayant disputé 11 sélections avec l'Angleterre et qui a intégré l'équipe des Lionesses le mois dernier. Les deux femmes étaient coéquipières lorsque Keating a fait ses débuts dans l'équipe senior de City à l'âge de 17 ans, jusqu'à ce que Roebuck quitte le club à la fin de la saison 2023-2024, alors que l'adolescente était devenue titulaire. Roebuck s'était retrouvée en disgrâce sous Taylor avant d'être victime d'un accident vasculaire cérébral qui a rendu la lutte pour le maillot insignifiante.

    Le retour n'a pas été facile pour Roebuck, qui a passé un certain temps comme remplaçante à Barcelone avant de revenir en Angleterre cet été pour signer à Villa. Elle a dû patienter dans les Midlands, se battant pour la place de titulaire face à l'internationale canadienne Sabrina D'Angelo, mais elle a disputé cinq des six derniers matchs du club et a encore une fois brillé lors du match nul et vierge contre City ce week-end.

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    La barre a été placée plus haut

    Si Roebuck n'avait pas occupé cette place, le temps de jeu accumulé par Keating ce mois-ci aurait peut-être suffi à la remettre dans le viseur des Lionesses, avant que Wiegman ne dévoile sa sélection pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine d'avril, dans quelques semaines. Mais avec Hannah Hampton solidement installée au poste de numéro 1 de l'Angleterre et Anna Moorhouse assurée de sa place dans l'équipe grâce à son temps de jeu régulier avec l'Orlando Pride, la situation n'est plus aussi simple.

    Ce sera une situation frustrante pour les partisans des Lionesses qui ont les yeux tournés vers l'avenir. Moorhouse fêtera son 31e anniversaire plus tard ce mois-ci, Roebuck vient tout juste de reprendre le rythme des matchs réguliers et est toujours engagée dans une lutte serrée pour conserver son temps de jeu ; au-delà de cela, il n'y a pas beaucoup d'options évidentes pour assurer la relève derrière Hampton au poste de gardienne, compte tenu du départ de Mary Earps de l'équipe nationale.

  • England v Brazil - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Carrefour

    Keating était également le premier choix de Wiegman lorsque Hampton s'est blessée en octobre ; elle a ainsi fait ses débuts à l'Etihad Stadium lors du match opposant l'Angleterre au Brésil, ce qui a été perçu comme une formidable reconnaissance de son talent et de son potentiel.

    « C'est une joueuse très talentueuse qui est avec nous depuis un certain temps », a déclaré Wiegman après avoir offert à Keating sa première sélection. « Le début de match a été difficile, mais je pense qu'elle s'en est très bien sortie. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions d'intervenir en deuxième mi-temps, mais c'est encore plus difficile pour une gardienne d'être là aux moments où on a besoin d'elle, donc c'était bien. Elle est restée calme et a bien relancé le jeu [depuis l’arrière] quand l’occasion se présentait. Je pense que nous pouvons être satisfaits de ses débuts. »

    Mais si Keating semble avoir le potentiel pour progresser et devenir un pilier de cette équipe d'Angleterre pendant de nombreuses années, cela ne sera possible que si elle joue régulièrement. Pourra-t-elle profiter de l’absence de Yamashita pour convaincre Jeglertz de l’aligner plus souvent ? Ou cela pourrait-il être l’occasion pour la jeune femme de 21 ans de se mettre en valeur, étant donné qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec City ?

    Quoi qu'il en soit, il est clair que Keating a besoin de jouer régulièrement pour continuer à progresser, gommer certaines imperfections dans son jeu et rester dans le viseur de l'équipe d'Angleterre senior. C'est une gardienne extrêmement talentueuse qui a un brillant avenir devant elle, mais elle ne pourra libérer ce potentiel qu'en accumulant davantage de temps de jeu.

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