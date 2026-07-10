Anan Khalaili va officiellement devenir joueur de l'Inter. L'ailier israélien, né en 2004, vient d'atterrir à l'aéroport de Linate, à l'entrée de Milan. Il effectuera ce matin ses examens médicaux à la clinique Humanitas, puis les tests d'aptitude sportive au CONI, avant de se rendre au siège du club pour signer un contrat courant jusqu'en 2031.
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Khalaili est arrivé à Milan pour passer les visites médicales et signer avec l'Inter. Les détails financiers de la transaction
LES CHIFFRES DE L’AFFAIRE
Les Nerazzurri ont trouvé un accord hier avec l’USG après avoir revu leur offre à la hausse. Le montant fixe s’élève à 25 millions d’euros, auquel s’ajoutent des bonus. Après avoir déjà obtenu l’accord du joueur, le latéral droit est désormais pratiquement le nouveau défenseur de l’équipe de Chivu, qui, après les adieux à Dumfries et la cour faite à Palestra, vient de recruter son deuxième renfort estival, après Provedel.
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