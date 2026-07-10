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Khalaili est arrivé à Milan pour passer les visites médicales et signer avec l'Inter. Les détails financiers de la transaction

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Anan Khalaili va officiellement devenir joueur de l'Inter. L'ailier israélien, né en 2004, vient d'atterrir à l'aéroport de Linate, à l'entrée de Milan. Il effectuera ce matin ses examens médicaux à la clinique Humanitas, puis les tests d'aptitude sportive au CONI, avant de se rendre au siège du club pour signer un contrat courant jusqu'en 2031.

  • LES CHIFFRES DE L’AFFAIRE

    Les Nerazzurri ont trouvé un accord hier avec l’USG après avoir revu leur offre à la hausse. Le montant fixe s’élève à 25 millions d’euros, auquel s’ajoutent des bonus. Après avoir déjà obtenu l’accord du joueur, le latéral droit est désormais pratiquement le nouveau défenseur de l’équipe de Chivu, qui, après les adieux à Dumfries et la cour faite à Palestra, vient de recruter son deuxième renfort estival, après Provedel.

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