Khalaili est arrivé à Milan pour passer les visites médicales et signer avec l'Inter. Les détails financiers de la transaction

Les Nerazzurri ont trouvé un accord hier avec l’USG après avoir revu leur offre à la hausse. Le montant fixe s’élève à 25 millions d’euros, auquel s’ajoutent des bonus. Après avoir déjà obtenu l’accord du joueur, le latéral droit est désormais pratiquement le nouveau défenseur de l’équipe de Chivu, qui, après les adieux à Dumfries et la cour faite à Palestra, vient de recruter son deuxième renfort estival, après Provedel.