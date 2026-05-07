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Khadija Shaw s’apprête à quitter Manchester City. Les tout juste couronnées championnes de la WSL subissent un coup dur : leur meilleure buteuse devrait partir, Chelsea étant en pole position pour obtenir sa signature
Shaw, meilleur buteur de la WSL, quitte Manchester City en tant que joueur libre.
L’avenir de Shaw fait beaucoup parler depuis plusieurs mois. En mars, le Times révélait que Chelsea lui offrait un salaire supérieur à celui de City alors que son contrat touchait à sa fin. Le lendemain, le Guardian affirmait que Shaw était « sur le point » de prolonger, le club se disant convaincu de sa prolongation. Pourtant, dans sadernièreédition, le même journal annonce que l’attaquante quittera Manchester cet été, ayant décidé de « relever un nouveau défi ».
L’information a filtré jeudi matin, seulement quelques heures après la confirmation du titre de championne de WSL pour City, acquis suite à l’incapacité d’Arsenal à battre Brighton mercredi soir. Un véritable coup de massue pour les supporters qui savouraient enfin un premier sacre national depuis 2016. Selon le quotidien, Shaw avait signifié à City son intention de rester, mais les discussions ont buté sur plusieurs points, en particulier la durée du nouveau contrat.
Le Guardian précise que l’attaquante a tenu les discussions confidentielles pour ne pas distraire la course au titre de City. Mais, le sacre acquis, les détails filtrent : les prochaines semaines devraient être ses dernières sous le maillot citizen.
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Coup dur pour le Manchester City de Jeglertz
C’est un coup dur pour City. Après une longue attente et plusieurs finales perdues depuis 2016, notamment en 2020, 2021 et 2024, le club semblait enfin prêt à conquérir un nouveau titre en WSL cette saison. Mais, pour sa première saison à la tête de l’équipe, Andrée Jeglertz a su mener le groupe au bout, et Shaw a largement contribué à cette réussite.
La joueuse de 29 ans a inscrit 19 buts en 21 matchs de WSL cette saison, formant un duo redoutable avec Vivianne Miedema, grâce aux ajustements tactiques de Jeglertz. Ces modifications ont également permis à la Néerlandaise de retrouver son meilleur niveau après une période perturbée par les blessures.
On pensait que City avait posé des bases solides pour l’avenir. Mais le club va désormais chercher une attaquante cet été, et remplacer la joueuse qui a inscrit plus de buts que quiconque dans les cinq grands championnats européens depuis son arrivée en provenance de Bordeaux en 2021 s’annonce extrêmement difficile.
Chelsea en pole position pour recruter Shaw
Où pourrait donc atterrir Shaw ? Chelsea est souvent cité : selon The Athletic, les Blues lui auraient proposé un salaire annuel d’un million de livres (1,36 million de dollars), offre que Manchester City n’a pas égalée au moment de la publication. Un tel transfert semblerait logique, car Chelsea cherche une numéro 9 cet été.
Catarina Macario a déjà quitté le club en mars et Sam Kerr devrait suivre à l’expiration de son contrat dans quelques semaines. Les Blues ne disposeraient alors plus que de Mayra Ramirez, absente toute la saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, et d’Aggie Beever-Jones, souvent blessée et dont le contrat expire aussi, sans que sa prolongation soit actée. Ramirez, elle aussi, pourrait partir alors qu’elle n’a pas joué depuis la préparation estivale.
Un numéro 9 de classe mondiale, fiable et constante, serait donc précieux pour un club qui vise à rebondir après une saison décevante, notamment lors de la défense de son titre en WSL. Affaiblir un rival direct tout en recrutant une telle joueuse constituerait un double coup stratégique.
Les Blues devront toutefois faire face à de la concurrence. Selon The Athletic, Shaw suscite l’intérêt de clubs européens et américains ; le Guardian évoque notamment les London City Lionesses, prêts à investir, ainsi que Barcelone. Toutefois, les championnes d’Espagne disposent déjà d’une numéro 9 de classe mondiale, Ewa Pajor, et doivent souvent composer avec des contraintes financières, élément crucial cet été alors que le contrat de la double lauréate du Ballon d’Or, Alexia Putellas, arrive à échéance.
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Shaw & City ont encore un trophée à conquérir, et c’est face à Chelsea.
L’aventure de Shaw à Manchester City n’est pas encore terminée. Les tout juste couronnées championnes de WSL mettront le cap sur Londres ce week-end pour défier Chelsea en demi-finale de la FA Cup.
L’entraîneur, Jonas Jeglertz, espère que ces spéculations ne distrairont pas son groupe, déterminé à réaliser le doublé championnat-coupe, et il compte sur la magie de Shaw pour encore quelques sorties avant de clore cinq années à Manchester. Dans l’autre demi-finale, Liverpool défiera Brighton, et le vainqueur de City-Chelsea abordera la finale à Wembley avec l’étiquette de grand favori.