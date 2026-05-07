L’avenir de Shaw fait beaucoup parler depuis plusieurs mois. En mars, le Times révélait que Chelsea lui offrait un salaire supérieur à celui de City alors que son contrat touchait à sa fin. Le lendemain, le Guardian affirmait que Shaw était « sur le point » de prolonger, le club se disant convaincu de sa prolongation. Pourtant, dans sadernièreédition, le même journal annonce que l’attaquante quittera Manchester cet été, ayant décidé de « relever un nouveau défi ».

L’information a filtré jeudi matin, seulement quelques heures après la confirmation du titre de championne de WSL pour City, acquis suite à l’incapacité d’Arsenal à battre Brighton mercredi soir. Un véritable coup de massue pour les supporters qui savouraient enfin un premier sacre national depuis 2016. Selon le quotidien, Shaw avait signifié à City son intention de rester, mais les discussions ont buté sur plusieurs points, en particulier la durée du nouveau contrat.

Le Guardian précise que l’attaquante a tenu les discussions confidentielles pour ne pas distraire la course au titre de City. Mais, le sacre acquis, les détails filtrent : les prochaines semaines devraient être ses dernières sous le maillot citizen.