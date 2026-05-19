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Khadija Shaw remporte le titre de Joueuse de la saison de la WSL après avoir permis à Manchester City de décrocher son premier titre depuis dix ans
Shaw remporte le prix
L'internationale jamaïcaine de 29 ans a réalisé une saison exceptionnelle, terminant meilleure buteuse du championnat pour la troisième année consécutive et contribuant ainsi à la course au titre de City. Grâce à ses performances de haut niveau, Shaw a également remporté, début mai, le prestigieux prix de la « Joueuse de l'année » décerné par l'Association des journalistes de football. Cependant, les négociations pour le renouvellement de son contrat ont échoué, ce qui laisse présager un transfert estival de cette attaquante prolifique vers le club rival de Chelsea, à l'expiration de son contrat en juin.
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Casparij rend hommage
Shaw ayant décidé de ne pas se rendre à la cérémonie londonienne, c’est la vice-capitaine de City, Kerstin Casparij, qui a reçu le trophée en son nom. À l’occasion des célébrations du retour au club, alors que les supporters réclamaient son maintien à l’Etihad Stadium, Casparij a salué l’impact de l’attaquante : « C’est une buteuse, une personne incroyable, et c’est un vrai plaisir de travailler avec elle. Je lui dois mes passes décisives, car c'est elle qui a marqué ces buts de la tête. Elle est tout simplement incroyable. »
Les autres lauréats sont désormais officiels.
Shaw a été couronné meilleur joueur, devançant les internationales Alessia Russo et Kirsty Hanson, tandis que les autres récompenses majeures ont été réparties aux quatre coins du championnat. La gardienne de Chelsea Hannah Hampton a remporté le Gant d’or, Veerle Buurman a été désignée Étoile montante et Hanson a décroché le prix du But de la saison. En deuxième division, Lily Crosthwaite (Birmingham City) a été désignée Joueuse de la saison, tandis que le Gant d’or attribué à Sophie Whitehouse a contribué à la qualification de Charlton Athletic pour les barrages de promotion.
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Une double opportunité se dessine
Le City doit encore relever un défi de taille alors qu’il se prépare à disputer la finale de la FA Cup féminine contre Brighton le 31 mai. Forte d’une excellente forme ces derniers temps, l’équipe de Gareth Taylor a l’occasion de remporter un doublé historique sur le plan national, qui viendrait couronner à merveille son sacre en championnat et permettre à Shaw de terminer sa carrière au City sur une note en apothéose.
Liste complète des lauréats des prix WSL
Joueuse de la saison en WSL : Khadija Shaw (Manchester City)
Soulier d’or de la WSL : Khadija Shaw (Manchester City)
Révélation de la WSL : Veerle Buurman (Chelsea)
Gant d’or : Hannah Hampton (Chelsea)
But de la saison : Kirsty Hanson (Aston Villa)
Arrêt de la saison de la WSL : Daphne van Domselaar (Arsenal)
Joueuse de la saison en WSL 2 : Lily Crosthwaite (Birmingham City)
Soulier d’or de la WSL 2 : Lexi Lloyd-Smith (Bristol City)
Révélation de la WSL 2 : Neve Herron (Birmingham City)
Gant d’or de la WSL 2 : Sophie Whitehouse (Charlton Athletic)
But de la saison en WSL 2 : Amy Andrews (Sheffield United)
Arrêt de la saison en WSL 2 : Shae Yanez (Crystal Palace)
Supportrice de l’année : Jo Davis (Brighton)
Prix de la joueuse emblématique du club : Heather Carroll (Liverpool)
Joueuse championne du changement : Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)