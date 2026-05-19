Khadija Shaw remporte le titre de Joueuse de la saison de la WSL après avoir permis à Manchester City de décrocher son premier titre depuis dix ans

Shaw ayant décidé de ne pas se rendre à la cérémonie londonienne, c’est la vice-capitaine de City, Kerstin Casparij, qui a reçu le trophée en son nom. À l’occasion des célébrations du retour au club, alors que les supporters réclamaient son maintien à l’Etihad Stadium, Casparij a salué l’impact de l’attaquante : « C’est une buteuse, une personne incroyable, et c’est un vrai plaisir de travailler avec elle. Je lui dois mes passes décisives, car c'est elle qui a marqué ces buts de la tête. Elle est tout simplement incroyable. »