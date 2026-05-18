Khadija Shaw, Alessia Russo et l'équipe de la saison 2025-2026 de la Super League féminine selon GOAL

Aucune joueuse n’était en mesure de détrôner la numéro 9 dans le meilleur XI de GOAL, mais Alessia Russo mérite tout de même sa place dans cette équipe. Heureusement, l’internationale anglaise a été alignée à la fois comme attaquante et comme numéro 10 par Arsenal cette saison ; c’est donc dans ce dernier rôle qu’elle s’intègre à cette formation.

Qu’elle soit alignée en pointe ou en soutien, la joueuse de 27 ans a affiché une efficacité remarquable pour les Gunners cette saison : 13 buts et 6 passes décisives, soit le deuxième meilleur total de contributions directes derrière Shaw. Sa capacité à s’adapter à un rôle plus reculé, en complémentarité avec Stina Blackstenius, retient particulièrement l’attention. L’internationale suédoise a d’ailleurs réalisé sa meilleure campagne en WSL, preuve supplémentaire de la synergie créée.

Avec le renouvellement de contrat de Blackstenius et l’arrivée prochaine de Michelle Agyemang chez les Gunners, les performances de Russo en soutien à la n°9 laissent présager une attaque capable d’évoluer et de rester redoutable dans les années à venir.

Cela n’enlève rien à son efficacité quand elle est alignée en pointe : sa finition, son instinct dans la surface et sa capacité à marquer de toutes les façons possibles se sont encore affinés, lui permettant d’inscrire son meilleur total de buts à ce jour.