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WSL 2025-26 Team of the Season gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Khadija Shaw, Alessia Russo et l'équipe de la saison 2025-2026 de la Super League féminine selon GOAL

WSL Série printemps
K. Shaw
A. Russo
L. Hemp
V. Miedema
K. McCabe
K. Casparij
T. Koga
Manchester City Women
Arsenal Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Aston Villa Women
C. Nnadozie
J. Rose
Y. Hasegawa
FEATURES
WOMEN'S FOOTBALL
K. Hanson

Sans surprise, Manchester City trust en force dans l’équipe type de la saison 2025-2026 de la Super League féminine de GOAL, après que l’équipe d’Andree Jeglertz a facilement décroché son premier titre en dix ans, sans même avoir besoin de briller lors de la dernière journée. La composition du reste du onze de départ témoigne pourtant de l’intensité de cette campagne.

Alors que les autres clubs du « Big Four » de la WSL auraient logiquement dû compléter la liste, ni Chelsea, dont la série de six titres consécutifs s’est interrompue cette année, ni Manchester United, deuxième la saison passée mais incapable de confirmer cette fois-ci, ne sont représentés.

En conséquence, trois des cinq autres joueuses retenues portent les couleurs de formations hors du top 4, alors que GOAL dévoile son Équipe de la saison 2025-2026 de la WSL.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    Gardien : Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Recrue phare de la saison en WSL, Chiamaka Nnadozie s’est imposée comme la meilleure gardienne du championnat depuis son arrivée à Brighton l’été dernier.

    L’internationale nigériane a immédiatement séduit l’entraîneur des Seagulls, Dario Vidosic, par son placement agressif, une marque de fabrique qui n’a pas faibli depuis son arrivée en Angleterre. « Savoir que ce que j’aime faire plaît à l’entraîneur m’a donné confiance », expliquait-elle en début de saison.

    Ses nombreuses autres qualités ont permis d’améliorer considérablement et rapidement le bilan défensif de Brighton. Après avoir encaissé 41 buts en 22 matchs lors de la saison 2024-2025, les Seagulls n’en ont concédé que 27 en 22 rencontres cette fois-ci, les arrêts remarquables de leur nouvelle gardienne constituant l’une des principales raisons de cette progression.

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  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    RB : Kerstin Casparij (Manchester City)

    Aucune joueuse de WSL n’a délivré plus de passes décisives cette saison que Kerstin Casparij, qui a franchi un cap lors de sa quatrième année à Manchester City.

    Avec en outre trois buts marqués (meilleur total de sa carrière) et sept passes décisives, l’arrière latérale a incarné l’esprit de l’équipe d’Andree Jeglertz. Pièce maîtresse d’un jeu offensif plus direct et enthousiasmant, elle a brillé dans les grands rendez-vous : sept de ses dix contributions offensives ont été réalisées face aux autres membres du top 4.

    Malgré cette efficacité offensive, la joueuse de 25 ans n’a jamais négligé ses devoirs défensifs : ses allers-retours incessants sur le flanc droit ont permis à City de rester menaçant et solide aux deux extrémités du terrain, un équilibre décisif pour le sacre final.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    Défenseur central : Toko Koga (Tottenham)

    Autre candidate au titre de meilleure recrue de la saison en WSL, Toko Koga est arrivée à Tottenham à 19 ans, dans l’anonymat relatif. En neuf mois, elle s’est forgé une réputation de défenseure centrale de premier plan grâce à des performances qui l’imposent comme l’une des meilleures du championnat.

    « Pour quelqu’un qui est arrivée à 19 ans et vient tout juste d’en fêter 20, elle joue à un niveau extrêmement élevé », a souligné la semaine dernière Martin Ho, l’entraîneur des Spurs, après que l’internationale japonaise a remporté le titre de Joueuse de la saison décerné par les supporters adultes du club. « Elle fait preuve d’une maturité et d’une compréhension du jeu bien supérieures à son âge. Son caractère et sa personnalité sont exceptionnels pour nous, et elle joue bien au-dessus de son âge. »

    Sa marge de progression constitue un atout majeur pour la joueuse, le club et son pays, et elle s’impose déjà comme un pilier alors que Tottenham entend capitaliser sur cette saison prometteuse.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    Défenseur central : Jade Rose (Manchester City)

    Nouvelle recrue estivale de premier plan et l’une des meilleures défenseuses centrales de la WSL la saison passée, Jade Rose s’est parfaitement intégrée à Manchester City. Pour sa première saison chez les seniors, l’internationale canadienne a mis quelques semaines à s’imposer dans le onze de base de Jeglertz, mais, une fois titulaire, elle n’a plus jamais regardé en arrière, disputant chaque minute des matchs qui ont permis à City de remporter la WSL pour la première fois en dix ans.

    Sa coéquipière Khadija Shaw, lauréate du Soulier d’or du championnat, résume bien son niveau : « À court terme, elle pourrait devenir l’une des meilleures défenseuses du monde. Elle doit y croire, mais moi, je la vois tous les jours et je sais comment elle se comporte sur le terrain comme en dehors. »

    Un compliment rare, pleinement mérité tant la Canadienne a brillé lors de sa première saison en WSL.

  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    LB : Katie McCabe (Arsenal)

    Polyvalente, Katie McCabe a occupé cette saison les postes d’arrière gauche, de défenseure centrale et même de milieu de terrain à Arsenal. Son intelligence de jeu a été déterminante pour compenser les nombreuses blessures en défense et contribuer à la meilleure arrière-garde du championnat.

    À son poste de prédilection, arrière gauche, elle a brillé par sa régularité, se montrant tout aussi à l’aise pour alimenter le jeu offensif que pour réaliser les interventions défensives. Ses statistiques le prouvent : elle figure parmi les cinq meilleures Gunners pour les passes décisives, les passes précises dans le dernier tiers, ainsi que pour les tacles, les dégagements, les interceptions et les contres.

    De nombreux supporters des Gunners ont donc regretté son départ en fin de saison, conscient du danger que représente son talent pour un rival national, Manchester City.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    CM : Yui Hasegawa (Manchester City)

    Il est difficile de décrire avec des mots à quel point Yui Hasegawa est douée. Cette petite milieu de terrain défensive, qui évolue au plus haut niveau depuis plusieurs années déjà, a pourtant rejoint Manchester City en 2022 en tant que numéro 10. Elle a immédiatement été reconvertie en meneuse de jeu en retrait, chargée de remplacer la star anglaise Keira Walsh après le départ de celle-ci pour Barcelone. Les résultats ont été exceptionnels.

    « Je pense qu’elle est l’une des meilleures milieux défensives au monde », a déclaré Therese Sjogran, directrice du football de City, plus tôt cette saison, lorsque Hasegawa a prolongé son contrat jusqu’en 2029. « Je la place au même niveau que des joueuses comme Keira Walsh en Angleterre et Patri Guijarro en Espagne. Dans notre style de jeu, elle est indispensable. C’est l’une des meilleures au monde. »

    Cette saison a confirmé cette impression : décisive dans l’obtention du premier titre de WSL de City depuis dix ans, elle s’est distinguée par sa lecture du jeu, sa couverture défensive et son impact grandissant dans le dernier tiers, s’imposant comme l’une des meilleures joueuses de la saison 2025-2026.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain : Vivianne Miedema (Manchester City)

    Sous l’ère Gareth Taylor, l’ancien coach de City, Vivianne Miedema a souvent été alignée au milieu de terrain la saison passée. Si ce positionnement a révélé son impact dans une zone plus reculée, il a parfois déséquilibré l’équipe. Le potentiel était visible, mais la structure tactique ne permettait pas d’optimiser à la fois l’efficacité de la Néerlandaise et les performances collectives. Les blessures à répétition, tant pour elle que pour ses coéquipières, n’ont rien arrangé.

    L’arrivée de Jeglertz a toutefois changé la donne : il a trouvé la formule idéale, permettant à Miedema et à City de briller tout au long de la saison. Avec 15 buts et passes décisives au compteur, la Néerlandaise a terminé troisième meilleure joueuse de la WSL malgré son absence lors des trois dernières journées. Son association avec Shaw a causé bien des maux de tête à l’ensemble du championnat.

    Un véritable régal de voir la meilleure buteuse de l’histoire de la WSL retrouver son meilleur niveau après trois années gâchées par les blessures.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Milieu de terrain : Alessia Russo (Arsenal)

    Aucune joueuse n’était en mesure de détrôner la numéro 9 dans le meilleur XI de GOAL, mais Alessia Russo mérite tout de même sa place dans cette équipe. Heureusement, l’internationale anglaise a été alignée à la fois comme attaquante et comme numéro 10 par Arsenal cette saison ; c’est donc dans ce dernier rôle qu’elle s’intègre à cette formation.

    Qu’elle soit alignée en pointe ou en soutien, la joueuse de 27 ans a affiché une efficacité remarquable pour les Gunners cette saison : 13 buts et 6 passes décisives, soit le deuxième meilleur total de contributions directes derrière Shaw. Sa capacité à s’adapter à un rôle plus reculé, en complémentarité avec Stina Blackstenius, retient particulièrement l’attention. L’internationale suédoise a d’ailleurs réalisé sa meilleure campagne en WSL, preuve supplémentaire de la synergie créée.

    Avec le renouvellement de contrat de Blackstenius et l’arrivée prochaine de Michelle Agyemang chez les Gunners, les performances de Russo en soutien à la n°9 laissent présager une attaque capable d’évoluer et de rester redoutable dans les années à venir.

    Cela n’enlève rien à son efficacité quand elle est alignée en pointe : sa finition, son instinct dans la surface et sa capacité à marquer de toutes les façons possibles se sont encore affinés, lui permettant d’inscrire son meilleur total de buts à ce jour.

  • Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    Attaquante : Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Jusqu’alors cantonnée au poste d’ailière, Kirsty Hanson, 27 ans, a été repositionnée dans l’axe par Natalia Arroyo. Ce changement stratégique a immédiatement porté ses fruits : avec 12 buts en 21 matchs, elle a signé sa meilleure saison et terminé troisième du classement du Soulier d’or de la WSL.

    Alignée plus axiale dans le système de Natalia Arroyo, elle s’est épanouie, inscrivant 12 buts alors que son xG n’était que de 6,7, pour afficher un taux de conversion de 21 %, se classant devant des joueuses comme Russo, Shaw et Sam Kerr, et derrière seulement huit joueuses ayant également tiré au moins dix fois au but.

    Une saison qui s’est donc révélée pour la joueuse écossaise, et dont on suivra avec attention les suites, tant son éclosion à ce nouveau poste pourrait redéfinir son rôle à long terme.

  • Kerolin Khadija Shaw Rebecca Knaak Man City women 2025-26Getty Images

    Attaquante : Khadija Shaw (Manchester City)

    Nombreux sont les observateurs qui considèrent depuis longtemps Khadija Shaw comme la meilleure attaquante du football féminin, et ses performances de la saison dernière ne font que renforcer cette opinion. Avec 21 buts en 22 matchs, l’internationale jamaïcaine a remporté son troisième Soulier d’or consécutif et, surtout, sa première médaille de championne de la WSL.

    Elle a par ailleurs battu plusieurs records, dont celui du triplé le plus rapide de l’histoire de la WSL, lors de la victoire écrasante 5-2 contre Tottenham en mars dernier. Une performance si impressionnante que l’entraîneur des Spurs, Martin Ho, l’a qualifiée de « meilleure attaquante au monde, et de loin », en conférence de presse d’après-match. « Elle marque, elle est bonne de la tête, bonne des pieds, bonne dos au but, elle a un bon jeu de liaison et de bons déplacements », s'est-il extasié.

    Polyvalente, elle se distingue aussi par son impact défensif : sa présence aérienne dans sa propre surface et son pressing haut en font une attaquante complète. Son départ probable de City s’annonce donc d’autant plus déconcertant pour le club.

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Attaquante : Lauren Hemp (Manchester City)

    Si Lauren Hemp n’a pas connu sa saison la plus prolifique en WSL en matière de buts et de passes décisives, son efficacité n’en demeure pas moins flagrante. Indispensable au onze de départ de Manchester City malgré une concurrence acharnée sur les ailes, elle a dominé le championnat des centres et des occasions créées, contribuant ainsi à son premier titre de championne d’Angleterre.

    Ces performances lui ont permis d'accumuler six passes décisives, total seulement surpassé par Casparij et Lynn Wilms (Aston Villa), auteurs de sept offrandes. Sa ténacité à percer les lignes défensives a souvent permis à City de prendre le dessus.

    Son impact ne se limite pas à l’attaque : l’internationale anglaise a aussi fourni un travail défensif précieux, répondant présente dès que le coach lui demandait de se consacrer à ce volet du jeu. Son abattage complet a donc été déterminant dans le premier sacre de City en WSL depuis dix ans.