Khadija Shaw, Alessia Russo et l'équipe de la saison 2025-2026 de la Super League féminine selon GOAL

Nombreux sont les observateurs qui considèrent depuis longtemps Khadija Shaw comme la meilleure attaquante du football féminin, et ses performances de la saison dernière ne font que renforcer cette opinion. Avec 21 buts en 22 matchs, l’internationale jamaïcaine a remporté son troisième Soulier d’or consécutif et, surtout, sa première médaille de championne de la WSL.
Elle a par ailleurs battu plusieurs records, dont celui du triplé le plus rapide de l’histoire de la WSL, lors de la victoire écrasante 5-2 contre Tottenham en mars dernier. Une performance si impressionnante que l’entraîneur des Spurs, Martin Ho, l’a qualifiée de « meilleure attaquante au monde, et de loin », en conférence de presse d’après-match. « Elle marque, elle est bonne de la tête, bonne des pieds, bonne dos au but, elle a un bon jeu de liaison et de bons déplacements », s'est-il extasié.
Polyvalente, elle se distingue aussi par son impact défensif : sa présence aérienne dans sa propre surface et son pressing haut en font une attaquante complète. Son départ probable de City s’annonce donc d’autant plus déconcertant pour le club.