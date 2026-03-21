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Khadija Shaw a été qualifiée de « de loin la meilleure au monde » par l'entraîneur des Spurs après que l'attaquante de Manchester City a battu tous les records de la WSL en réalisant un triplé en un temps-record
La brillante performance de Shaw a eu raison de Tottenham
Shaw était au sommet de sa forme samedi, alors que City écrasait les Spurs 5-2. L'attaquante a réalisé le triplé le plus rapide de l'histoire de la WSL, en marquant trois buts en 13 minutes. Le contrat de l'internationale jamaïcaine arrive à échéance à la fin de la saison et les supporters n'ont cessé de scander « Prolongez son contrat » alors qu'elle mettait les Spurs à genoux.
La manager Andree Jeglertz n'a toutefois pas donné plus de détails sur son avenir, déclarant aux journalistes : « C'est une joueuse très importante. J'espère qu'elle signera, mais nous verrons bien. On parle de ses buts, mais on voit aussi comment elle défend, comment elle met la pression et met ses coéquipières en position de marquer.
Cela montre qu’elle a évolué depuis le début de la saison et ce qu’elle souhaite apporter à l’équipe. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts. »
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L'attaquant de City affiche des statistiques incroyables
Shaw a été dans une forme tout simplement incroyable tout au long de la saison, inscrivant 18 buts en 18 matches de WSL cette saison, et elle vient également de réaliser trois triplés consécutifs contre Tottenham.
Le manager des Spurs, Martin Ho, a été stupéfait par la qualité de jeu de Shaw, et s'est montré très élogieux à son égard après le coup de sifflet final.
Interrogé sur le fait de savoir si Shaw semait la peur dans le cœur de ses défenseurs, il a répondu : « Je ne dirais pas que c'est de la peur, mais c'est sans aucun doute du doute. C'est de loin la meilleure attaquante au monde.
Elle marque avec ses pieds, avec sa tête, elle a un bon jeu de liaison et de bons déplacements.
Il y a eu des moments en première mi-temps où nous aurions pu nous rapprocher ou intercepter les centres, et quand on ne le fait pas, on en paie le prix. »
L'étonnement de Coffey
Sam Coffey, coéquipière de Shaw au City, a été impressionnée par son impact et a salué ses qualités en tant que coéquipière.
« J'ai l'impression que ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Elle est tellement électrisante, tellement douée et tellement dominante », a ajouté Coffey.
« J'ai adoré ses efforts défensifs [contre Tottenham]. Quand elle presse, je pense qu'elle est l'une des meilleures numéros 9 au monde dans ce domaine.
C'est un vrai plaisir de jouer avec elle. Je la respecte évidemment depuis des années, mais maintenant que j'apprends à la connaître et que je suis sa coéquipière, c'est un privilège. J'ai dit tout à l'heure que j'avais l'impression de jouer à Fifa. On peut marquer trois buts comme ça en 20 minutes ? »
Et Shaw elle-même a conclu : « Je dois dire que c'était un bon après-midi. Surtout après le match nul [0-0 contre Aston Villa] de la semaine dernière. Je suis entourée de joueuses incroyables et j'essaie simplement de faire de mon mieux en attaque. »
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Et maintenant ?
City affrontera Manchester United lors d'un grand derby le week-end prochain. Le club occupe actuellement la tête du classement de la WSL, avec huit points d'avance sur United, deuxième ; c'est un match décisif en haut du classement, et Shaw est en pleine forme.
Lauren Hemp a déclaré : « C'est formidable de l'avoir dans l'équipe. Elle concrétise tellement d'occasions.
Cela nous donne confiance, surtout en tant qu'ailières. C'est agréable d'avoir dans l'équipe des joueuses capables de réaliser le triplé le plus rapide de l'histoire de la WSL. »
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