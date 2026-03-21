Shaw était au sommet de sa forme samedi, alors que City écrasait les Spurs 5-2. L'attaquante a réalisé le triplé le plus rapide de l'histoire de la WSL, en marquant trois buts en 13 minutes. Le contrat de l'internationale jamaïcaine arrive à échéance à la fin de la saison et les supporters n'ont cessé de scander « Prolongez son contrat » alors qu'elle mettait les Spurs à genoux.

La manager Andree Jeglertz n'a toutefois pas donné plus de détails sur son avenir, déclarant aux journalistes : « C'est une joueuse très importante. J'espère qu'elle signera, mais nous verrons bien. On parle de ses buts, mais on voit aussi comment elle défend, comment elle met la pression et met ses coéquipières en position de marquer.

Cela montre qu’elle a évolué depuis le début de la saison et ce qu’elle souhaite apporter à l’équipe. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts. »