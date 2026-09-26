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FBL-EUR-NATIONS-ITA-BELAFP
Adhe Makayasa
Traduit par

« Kevin était incroyable » : Mika Godts salue le récital de De Bruyne lors de la victoire de la Belgique contre l’Italie

M. Godts
K. De Bruyne
Italie vs Belgique
Italie
Belgique
UEFA Nations League A
Paris Saint-Germain
SSC Naples

L’attaquant belge Mika Godts a rendu un vibrant hommage à Kevin De Bruyne après le récital du meneur de jeu lors de l’impressionnante victoire 2-0 de la Belgique contre l’Italie en Ligue des nations, à Rome. L’attaquant du Paris Saint-Germain a ouvert le score au Stadio Olimpico avant de souligner la créativité brillante du milieu de terrain, qui a guidé les hommes de Mark van Bommel vers les trois points.

  • Les attaquants visiteurs font taire la foule romaine

    La Belgique a pris les commandes d’entrée en profitant d’une défense hésitante dans un Stadio Olimpico sidéré. Godts a ouvert le score d’une frappe rasante bien placée avant que le remplaçant Dodi Lukebakio ne scelle une victoire 2-0 en contre-attaque. Ce résultat a condamné l’Italie à seulement sa deuxième défaite à domicile en 40 ans en ayant concédé au moins deux buts sans marquer.

    • Publicité
  • imago-sport-1083781997.jpgFlash Press Agency

    Godts encense le maestro du milieu de terrain

    S'exprimant auprès de l'UEFAaprès le coup de sifflet final, l'attaquant du Paris Saint-Germain a savouré chaque minute de la prestation offensive orchestrée par De Bruyne, tout en se montrant rapide à mettre en garde contre tout excès de confiance.

    Évoquant cette performance et la masterclass du meneur de jeu, Godts a déclaré : « Nous avons très bien joué, surtout en première période quand nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. C'était amusant. Nous avons beaucoup de talent devant, et Kevin [De Bruyne] a été incroyable avec ses passes. Cependant, nous rejouons dans trois jours, et nous devons rester humbles. »

  • Le changement d’entraîneur transforme les résultats à l’extérieur

    La victoire dans la capitale a offert à Van Bommel un départ idéal après sa nomination à la tête de la Belgique. Pour Roberto Mancini, qui a remplacé Gennaro Gattuso en juillet, ce fut un début sombre pour son deuxième passage sur le banc de l’Italie. Gianluigi Donnarumma a multiplié les arrêts de grande classe pour éviter un écart plus lourd, mais la maîtrise totale de la Belgique au milieu de terrain a mis en lumière un douloureux écart de niveau.

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  • SOCCER NATIONS LEAGUE ITALY VS BELGIUMAFP

    Un calendrier chargé attend les deux nations

    Le prochain rendez-vous de la Belgique est un choc à domicile face à la France le lundi 28 septembre. Ailleurs sur le continent, l’Italie doit rapidement se remobiliser pour un test délicat contre la Turquie. La manière dont les deux équipes géreront ce retour rapide à la compétition donnera le ton pour la suite de leur campagne.