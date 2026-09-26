S'exprimant auprès de l'UEFAaprès le coup de sifflet final, l'attaquant du Paris Saint-Germain a savouré chaque minute de la prestation offensive orchestrée par De Bruyne, tout en se montrant rapide à mettre en garde contre tout excès de confiance.

Évoquant cette performance et la masterclass du meneur de jeu, Godts a déclaré : « Nous avons très bien joué, surtout en première période quand nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. C'était amusant. Nous avons beaucoup de talent devant, et Kevin [De Bruyne] a été incroyable avec ses passes. Cependant, nous rejouons dans trois jours, et nous devons rester humbles. »