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« Kevin était incroyable » : Mika Godts salue le récital de De Bruyne lors de la victoire de la Belgique contre l’Italie
Les attaquants visiteurs font taire la foule romaine
La Belgique a pris les commandes d’entrée en profitant d’une défense hésitante dans un Stadio Olimpico sidéré. Godts a ouvert le score d’une frappe rasante bien placée avant que le remplaçant Dodi Lukebakio ne scelle une victoire 2-0 en contre-attaque. Ce résultat a condamné l’Italie à seulement sa deuxième défaite à domicile en 40 ans en ayant concédé au moins deux buts sans marquer.
- Flash Press Agency
Godts encense le maestro du milieu de terrain
S'exprimant auprès de l'UEFAaprès le coup de sifflet final, l'attaquant du Paris Saint-Germain a savouré chaque minute de la prestation offensive orchestrée par De Bruyne, tout en se montrant rapide à mettre en garde contre tout excès de confiance.
Évoquant cette performance et la masterclass du meneur de jeu, Godts a déclaré : « Nous avons très bien joué, surtout en première période quand nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. C'était amusant. Nous avons beaucoup de talent devant, et Kevin [De Bruyne] a été incroyable avec ses passes. Cependant, nous rejouons dans trois jours, et nous devons rester humbles. »
Le changement d’entraîneur transforme les résultats à l’extérieur
La victoire dans la capitale a offert à Van Bommel un départ idéal après sa nomination à la tête de la Belgique. Pour Roberto Mancini, qui a remplacé Gennaro Gattuso en juillet, ce fut un début sombre pour son deuxième passage sur le banc de l’Italie. Gianluigi Donnarumma a multiplié les arrêts de grande classe pour éviter un écart plus lourd, mais la maîtrise totale de la Belgique au milieu de terrain a mis en lumière un douloureux écart de niveau.
- AFP
Un calendrier chargé attend les deux nations
Le prochain rendez-vous de la Belgique est un choc à domicile face à la France le lundi 28 septembre. Ailleurs sur le continent, l’Italie doit rapidement se remobiliser pour un test délicat contre la Turquie. La manière dont les deux équipes géreront ce retour rapide à la compétition donnera le ton pour la suite de leur campagne.
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