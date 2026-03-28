Kevin De Bruyne s'attend à une équipe américaine « combative » alors que la star belge se prépare pour le match de préparation à la Coupe du monde contre les hommes de Mauricio Pochettino

La mise en place de la Ligue des Nations de l'UEFA a rendu les matchs amicaux interconfédéraux rares dans le football moderne. Les nations européennes étant souvent contraintes de s'affronter entre elles, l'occasion pour la Belgique de se mesurer à une équipe nord-américaine constitue une bouffée d'air frais sur le plan tactique pour le sélectionneur Rudi Garcia. La Belgique n'a plus affronté d'équipe classée parmi les 30 premières de la FIFA hors d'Europe depuis 2024.

Si l'équipe nationale américaine est encore en train de forger son identité sous la houlette de Pochettino, elle peut se prévaloir d'un palmarès récent en Coupe du monde qui surpasse celui de la Belgique au Qatar. Les Américains ont atteint les huitièmes de finale en 2022, tandis que la « génération dorée » des Diables Rouges a connu une élimination décevante dès la phase de groupes. Ce match témoigne d'une volonté délibérée de la part de la Fédération belge de football de s'éloigner du rythme prévisible des groupes de qualification européens et de tester l'équipe face à des styles de jeu variés.



