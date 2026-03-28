Getty Images Sport
Traduit par
Kevin De Bruyne s'attend à une équipe américaine « combative » alors que la star belge se prépare pour le match de préparation à la Coupe du monde contre les hommes de Mauricio Pochettino
Des adversaires bien connus s'affrontent à Atlanta
De Bruyne ne se fait aucune illusion quant à l'intensité avec laquelle les Stars and Stripes vont aborder ce match sous leur nouvelle direction. « Ils voudront [montrer] à leur pays qu'ils sont prêts pour la Coupe du monde, car c'est un événement majeur et la pression sera forte sur eux », a déclaré De Bruyne. « Je m'attends donc à ce qu'ils soient agressifs, et c'est une bonne chose pour nous de voir comment nous gérons cela, car lors des qualifications, nous avons affronté beaucoup d'équipes qui jouaient peut-être en bloc bas et qui, maintenant, font peut-être le contraire, donc cela pourrait être bénéfique pour nous. »
- AFP
Briser le cycle de la Ligue des Nations
La mise en place de la Ligue des Nations de l'UEFA a rendu les matchs amicaux interconfédéraux rares dans le football moderne. Les nations européennes étant souvent contraintes de s'affronter entre elles, l'occasion pour la Belgique de se mesurer à une équipe nord-américaine constitue une bouffée d'air frais sur le plan tactique pour le sélectionneur Rudi Garcia. La Belgique n'a plus affronté d'équipe classée parmi les 30 premières de la FIFA hors d'Europe depuis 2024.
Si l'équipe nationale américaine est encore en train de forger son identité sous la houlette de Pochettino, elle peut se prévaloir d'un palmarès récent en Coupe du monde qui surpasse celui de la Belgique au Qatar. Les Américains ont atteint les huitièmes de finale en 2022, tandis que la « génération dorée » des Diables Rouges a connu une élimination décevante dès la phase de groupes. Ce match témoigne d'une volonté délibérée de la part de la Fédération belge de football de s'éloigner du rythme prévisible des groupes de qualification européens et de tester l'équipe face à des styles de jeu variés.
Pochettino rejette l'étiquette de « match amical »
La tension autour de ce match a été exacerbée par les déclarations provenant du camp de l'équipe nationale américaine. Pochettino s'est exprimé sans détours sur l'état d'esprit qu'il attend de ses joueurs, laissant entendre que le terme « amical » est inapproprié pour un match de cette envergure à ce stade du cycle. Il souhaite que son équipe considère chaque minute passée sur le terrain comme un test en vue de la plus grande scène sportive.
Pochettino a suggéré que ces rencontres ne devraient pas être qualifiées de « matchs amicaux », mais plutôt de « matchs non officiels », car lorsqu’on dispute un match amical, on joue contre des amis, ce qui n’est absolument pas le cas à Atlanta. Ce sont deux équipes qui veulent gagner pour montrer qu’elles sont prêtes pour la Coupe du monde qui approche à grands pas. Pour l'équipe nationale américaine, c'est l'occasion de prouver qu'elle peut rivaliser avec l'élite ; pour la Belgique, c'est l'occasion de s'adapter au climat et à l'intensité auxquels elle sera confrontée cet été.
- AFP
Une évolution tactique pour les Red Devils
Le parcours de qualification de la Belgique s’est avéré relativement simple, avec des rencontres face à des équipes telles que le Pays de Galles, le Liechtenstein, le Kazakhstan et la Macédoine du Nord. Si ces matchs ont permis à l’équipe de décrocher sa place pour la compétition, ils n’ont guère offert de préparation axée sur un pressing haut et une intensité élevée. Affronter une équipe dirigée par Pochettino apporte précisément ce stimulus « agressif » qui, selon De Bruyne, a fait défaut à leur programme récent.
Le match à Atlanta sert de terrain d'expérimentation essentiel à l'entraîneur Garcia pour affiner ses tactiques. À l'approche de la Coupe du monde, la capacité à gérer un adversaire qui refuse de se replier en bloc bas est primordiale. Comme l'a souligné De Bruyne, ce changement de style est exactement ce dont les Diables Rouges ont besoin pour ne pas répéter les erreurs des tournois passés, où ils ont eu du mal à s'adapter à des systèmes tactiques non européens.